Tony Gonsolin des Dodgers atterrit sur IL, « peu probable » de lancer à nouveau cette saison

Les Dodgers de Los Angeles ont placé le droitier Tony Gonsolin sur la liste des blessés de 15 jours samedi en raison d’une inflammation de l’avant-bras droit.

Le joueur de 29 ans est « peu susceptible » de lancer à nouveau cette saison, a déclaré le manager des Dodgers, Dave Roberts, et Gonsolin pourrait très bien nécessiter une intervention chirurgicale en fonction des résultats de tests et d’imagerie supplémentaires plus tard cette semaine, par The Athletic.

Roberts a déclaré que Gonsolin souffrait de la blessure depuis environ six semaines.

« Je pense que tous les lanceurs ont quelque chose à faire avec leurs bras et leurs coudes, avec le kilométrage », a déclaré Roberts, selon MLB.com. « Nous étions tous alignés dans la mesure où il était logique pour nous de continuer à lui donner le baseball. Mais pour le moment, nous sentons simplement où nous en sommes, l’IL est la meilleure ligne de conduite. »

Gonsolin a abandonné les 10 pires points de sa carrière tout en n’obtenant que 10 retraits vendredi, alors que Miami a mis fin à la séquence de 11 victoires consécutives des Dodgers avec une victoire de 11-3. Gonsolin n’avait jamais accordé plus de deux circuits en un départ avant vendredi. Mais il en a cédé cinq contre Miami, égalant le record de la MLB de Don Sutton en 1973 pour les circuits autorisés lors d’un départ à l’époque des Dodgers à Los Angeles.

Ce n’est qu’après le match de vendredi que Gonsolin lui-même a finalement reconnu qu’il avait subi une sorte de blessure au coude qui pourrait l’obliger à faire une pause dans la rotation.

Gonsolin, qui sortait de sa première sélection en carrière au All-Star Game en 2022, a vu son début de saison régulière 2023 retardé après avoir subi une entorse à la cheville gauche lors de l’entraînement de printemps. À son retour au monticule, Gonsolin a affiché une MPM de 1,93 lors de ses neuf premiers matchs avant la blessure au coude, suivie d’une MPM de 6,89 lors des neuf départs après avoir subi la blessure.

Il avait auparavant raté près d’un mois (40 matchs) en 2022 en raison d’une entorse à l’avant-bras droit.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

