Tony Gilroy d’Andor prononce un discours enflammé sur la ligne de piquetage de la WGA

Tony Gilroy s’est adressé à la ligne de piquetage dans un discours enflammé plus tôt dans la journée, évoquant son Guerres des étoiles série, Andor. Gilroy était présent à la soirée des scénaristes Piquet de solidarité à New York, et quand on lui a donné le micro, il n’a pas hésité à faire savoir aux membres de la WGA et de la SAG-AFTRA comment il vraiment ressenti à propos de l’AMPTP.

Gilroy a déclaré dans son discours que l’une des plus grandes forces des écrivains et des acteurs est qu’ils ont appris leur propre valeur. Et l’AMPTP « le sait et les réalisateurs le savent et les producteurs le savent. Nous sommes le contenu. Ce sont nos idées qui remplissent les parcs à thème et les magasins de jouets ; ce sont nos personnages sur les boîtes à lunch et les costumes d’Halloween. Et il n’exagère pas. Les costumes d’évasion de prison de Andor étaient partout Guerres des étoiles Célébration cette année.

Il a poursuivi en disant que l’AMPTP « nous allume et oppose les guildes les unes aux autres, et ils essaient d’utiliser la presse comme un jouet à remonter pour semer la peur et nous n’en avons plus. Nous sommes la ressource naturelle à partir de laquelle le produit est fabriqué et nous en avons assez d’être exploités à ciel ouvert. »

Ce n’est pas une déclaration injuste. Après avoir convenu de se rencontrer début août sous réserve d’un black-out médiatique, des sources « proches de la situation » de l’AMPTP ont continué à s’entretenir avec les publications spécialisées, divulguant des « informations privilégiées » sur les actualités entre les PDG et les négociations. Ce n’est pas mignon, et la WGA n’est pas là pour jouer à des jeux dans les métiers. Au lieu de publier un communiqué de presse répondant aux contre-propositions annoncées par l’AMPTP, le syndicat s’est adressé directement aux personnes qu’il sert.

La WGA a réitéré son engagement à parvenir à un accord qui profite à tous ses membres, et pas seulement à certains d’entre eux. La nouvelle offre AMPTP, qui semble au départ avoir progressé, laisse de côté des problèmes clés qui permettraient de trouver des solutions de contournement dans la pratique. La WGA ne passerait pas au peigne fin des contrats comme celui-ci si elle n’avait pas de raisons de croire que ses membres seraient exploités ; la guilde souligne que ces studios gagnent des milliards de dollars et qu’aucune entreprise ne devrait consacrer plus d’un demi pour cent de ses revenus annuels pour répondre aux exigences de la WGA.

Ce que Gilroy a souligné dans son discours, et ce qui ressort clairement de la manière dont l’AMPTP et la WGA progressent dans les négociations, c’est que l’AMPTP n’est pas prête à négocier équitablement et ne l’a jamais été. L’AMPTP pense qu’elle contrôle la situation, qu’elle peut attendre que les gens soient forcés de quitter leur foyer ou meurent de faim avant d’agir – mais Gilroy déclare que les PDG en charge n’ont désormais aucune idée de la manière de traiter avec la WGA. Gilroy a déclaré que l’AMPTP n’a « presque rien en commun à part la cupidité ». Il a souligné que « nous travaillons avec des gens qui n’ont jamais fait cela auparavant ».

L’AMPTP tente de forcer la WGA et la SAG-AFTRA à se manger elles-mêmes avant de répondre aux demandes des guildes, qui recherchent les membres qui créent littéralement la valeur que les studios tentent d’exploiter depuis leur création. « Ce que nous devons faire maintenant, c’est jouer longtemps. Plus cela dure, plus nous devons être durs », a déclaré Gilroy vers la fin de son discours, sous des acclamations bruyantes et des klaxons. « Nous sommes là, c’est notre spectacle, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas nous arrêter, nous ne pouvons pas nous affaiblir. Une issue.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.