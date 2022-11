Tony Finau égalise son plus bas niveau en carrière avec huit moins de 62 ans pour une grande avance précoce à l’Open de Houston | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du deuxième tour de l’Open de Houston au Memorial Park Golf Course.

Tony Finau a terminé son premier tour avec une série de birdies, puis a pris l’élan jusqu’à vendredi, réalisant 10 birdies pour égaler son plus bas en carrière avec un huit moins de 62 pour se construire une grande avance au début de l’Open de Houston.

Finau était à son meilleur en fin de ronde à Memorial Park en terminant avec trois oiselets consécutifs. Son dernier coup d’une légère rugosité à gauche du 18e fairway avait encore assez d’effet pour vérifier à environ quatre pieds du trou.

Il était à 13-moins de 127 et quatre tirs d’avance sur Patrick Rodgers (63) parmi les premiers partants.

Le champion des Masters, Scottie Scheffler, faisait partie de ceux qui jouaient tard, et ils risquaient de voir un parcours de golf entièrement différent. Il était prévu que des orages arrivent dans l’après-midi avec de la pluie et des rafales, alors que le vent tourne du nord et que les températures chutent d’environ 20 degrés.

Alex Noren et Aaron Wise ont également joué en retard, qui ont partagé la tête du 18 trous avec Finau.

Plusieurs aires de départ et positions de quilles ont été ajustées pour tenir compte des prévisions. Finau et les autres premiers partants avaient des conditions relativement calmes, et il savait que vendredi matin était le moment de marquer. C’est exactement ce qu’il a fait.

“Ils ont installé les tertres de départ là où nous devions en profiter. Nous avons eu la meilleure vague”, a déclaré Finau. “Trente-six trous, c’est beaucoup de golf, et c’est plus difficile de marquer avec un vent du nord. Mais j’ai hâte de relever le défi.”

Finau a eu un 62 à quatre reprises, le plus récemment à l’Omnium canadien cet été.

Tony Finau a égalé son meilleur tour en carrière pour se forger une grande avance tôt à l’Open de Houston

Rodgers a frappé son deuxième coup à l’intérieur de deux pieds sur le troisième trou par cinq et il a commencé sur le neuf arrière pour un aigle, et a terminé avec deux birdies pour son 63.

Il était en lice tard au championnat des Bermudes soufflé par le vent il y a deux semaines, à égalité pour la troisième place dans sa quête pour enfin gagner sur le PGA Tour. Rodgers faisait partie de l’élite lorsqu’il a quitté Stanford il y a dix ans, grandissant dans les mêmes cercles de golf junior que Jordan Spieth et Justin Thomas.

“C’est une ligne fine ici. Cela demande beaucoup de patience. Je ne peux pas forcer une victoire ici sur cette tournée et je ne peux pas contrôler les conditions et les pauses ou ce que font les autres”, a déclaré Rodgers. “Si je fais un bon travail en me concentrant sur ce que je peux contrôler et en me perdant dans mon processus de jeu, je me soutiens à chaque fois.”

Finau a tiré 30 sur les neuf premiers de Memorial Park jeudi après-midi, terminant avec un putt de birdie de 35 pieds. Il était de retour sur le parcours environ 12 heures plus tard, a lancé un 15 pieds qui a sauvé la normale au premier trou et a inscrit 30 autres sur le premier neuf.

“J’ai terminé cinq sous lors de mes neuf derniers hier et j’ai continué sur cette lancée aujourd’hui”, a déclaré Finau.

“Je pensais avoir fait un énorme putt pour le par sur le n ° 1, puis j’étais en quelque sorte parti pour les courses. J’ai failli faire un trou d’un coup sur le n ° 2 et juste une sorte de croisière à partir de là. C’était vraiment un belle partie de golf.”

Regardez l'Open de Houston tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 18 heures sur Sky Sports.