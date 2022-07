Tony Dow, star de “Leave it to Beaver”, est mort à 77 ans

Tony Dow, un acteur et réalisateur surtout connu pour son rôle de Wally Cleaver, le frère aîné de “The Beaver”, dans “Leave It to Beaver”, est décédé mardi, selon son agent. Il avait 77 ans.

“C’est avec un cœur extrêmement lourd que nous partageons avec vous le décès de notre bien-aimé Tony ce matin”, ont annoncé Frank Bilotta et Renee James, les managers de Dow, dans un communiqué. “Tony était une belle âme – gentille, compatissante, drôle et humble. C’était vraiment une joie d’être juste autour de lui. Sa voix douce et ses manières sans prétention étaient immédiatement réconfortantes et vous ne pouviez pas vous empêcher de l’aimer. Le monde a perdu un incroyable être humain, mais nous sommes tous plus riches pour les souvenirs qu’il nous a laissés. Des réminiscences chaleureuses de Wally Cleaver à ceux d’entre nous qui ont la chance de le connaître personnellement – merci Tony. Et merci pour les réflexions d’une époque plus simple, les rires, l’amitié et le sentiment que tu étais un grand frère pour nous tous.”

Aucune cause de décès n’a été partagée, mais Dow a révélé en mai qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.



