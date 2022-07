Tony Dow, qui jouait le grand frère Wally dans Leave it to Beaver, décède à 77 ans

Tony Dow, qui incarne Wally Cleaver dans la sitcom Laisse le au castor contribué à créer l’image populaire et durable de l’adolescente américaine des années 50 et 60, décédée mercredi. Il avait 77 ans.

Frank Bilotta, qui représentait Dow dans son travail de sculpteur, a confirmé sa mort dans un e-mail à l’Associated Press.

Aucune cause n’a été donnée, mais Dow était en soins palliatifs et a annoncé en mai qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate et de la vésicule biliaire.

“Bien que ce soit un jour très triste, j’ai le réconfort et la paix qu’il est dans un meilleur endroit”, a déclaré le fils de Dow, Christopher, dans un message sur la page Facebook officielle de son père.

“Il était le meilleur papa que l’on puisse demander. Il était mon entraîneur, mon mentor, ma voix de la raison, mon meilleur ami, mon meilleur homme à mon mariage et mon héros.”

Un message sur la page Facebook de Dow mardi a annoncé prématurément qu’il était décédé, mais sa femme et son équipe de direction ont ensuite retiré le message et expliqué qu’il avait été annoncé par erreur.

Un rôle porteur de carrière

Dow’s Wally était un grand frère souvent ennuyé mais essentiellement aimant qui renflouait constamment le personnage principal, Theodore “Beaver” Cleaver, joué par Jerry Mathers, dans la série qui était synonyme de l’image parfois hokey et saine de la famille américaine des années 1950.

Dow est né et a grandi dans la section Hollywood de Los Angeles – sa mère était une cascadeuse qui a joué le rôle de double pour la star du cinéma muet Clara Bow – mais ses parents ne l’ont pas poussé dans le show business.

Il avait fait juste un peu de théâtre et est apparu dans une paire de pilotes. Après avoir assisté à un casting ouvert, il a décroché son rôle déterminant de carrière en tant que Wally.

Dow jouera le rôle pendant six saisons et plus de 200 épisodes de 1957 à 1963 aux heures de grande écoute sur CBS et ABC, puis pendant plus de 100 épisodes dans les années 1980 sur une série de suites syndiquées.

Dans l’émission, Wally, parfois au centre de l’intrigue lui-même, a navigué dans les mondes du collège et du lycée – son meilleur ami à deux visages Eddie Haskell à ses côtés – avec juste un peu plus de sagesse que son petit frère. Les intrigues de l’émission suggéraient que Wally était destiné à de grandes choses – il mentionne vouloir devenir ingénieur en aérospatiale – et il avait tendance à se retrouver dans des dilemmes moraux qui découlaient de sa bonté essentielle.

De gauche à droite, Jerry Mathers, Barbara Billingsley et Tony Dow, et, debout de gauche à droite, Frank Bank et Ken Osmond, posent pour une photo alors qu’ils sont réunis pour célébrer le 50e anniversaire de Leave it to Beaver à Santa Monica, Californie, sept. .27, 2007. (Damian Dovarganes/Associated Press)

L’épisode préféré de Dow était celui dans lequel le père toujours prêt à enseigner, Ward Cleaver, joué par Hugh Beaumont, veut que ses garçons sachent à quoi ressemblait son enfance. Il les emmène dans le désert, bien qu’ils aient ce qu’ils ressentent comme des affaires urgentes à la maison.

“Les garçons ne voulaient pas y aller parce que Zombies de l’espace extra-atmosphérique jouait au théâtre”, a déclaré Dow dans une interview en 2018 avec Sidewalks Entertainment au Silicon Valley Comic-Con.

Après le voyage, à la fin de l’épisode, Ward découvre les garçons au sommet d’une colline avec des jumelles, pensant qu’ils profitent de la nature.

“Ils regardaient Zombies from Outer Space au drive-in”, a déclaré Dow en riant.

L’émission était toujours populaire lorsqu’elle a cessé d’être diffusée, mais elle avait naturellement suivi son cours avec Wally sur le point d’aller à l’université et Beaver à destination du lycée.

La mort de Dow laisse Mathers et Rusty Stevens, qui jouaient l’ami de Beaver, Larry Mondello, comme les seuls membres survivants de la distribution principale de la série. Beaumont est décédé en 1982. Barbara Billingsley, qui jouait la mère June Cleaver, est décédée en 2010. Ken Osmond, qui jouait Haskell, est décédé en 2020.

L’acteur a fait carrière comme scénariste-réalisateur et sculpteur

De gauche à droite, les membres de la distribution originale de Leave It To Beaver Ken Osmond, Tony Dow, Barbara Billingsley et Jerry Mathers lors du tournage de leur émission spéciale, Still The Beaver, à Los Angeles le 10 décembre 1982. (Wally Fong/Associated Press)

Dow apparaîtra en tant qu’invité dans d’autres séries télévisées au cours des années 1960, 70 et 80, y compris Mes trois fils, Dr Kildare, Adam-12, Urgence, Piquets carrés et Chevalier Cavalier.

Il a pris une pause pour servir trois ans dans la Garde nationale américaine à la fin des années 1960.

De 1983 à 1989, au milieu d’un engouement culturel pour la télévision nostalgique, Dow a repris le rôle de Wally dans Le nouveau Laissez-le au castor.

Il a commencé à écrire et à réaliser des épisodes de cette série et a travaillé comme réalisateur à la télévision tout au long des années 1990 sur des émissions telles que La nouvelle gamine, Babylone 5, Harry et les Henderson et Star Trek : Deep Space Nine.

À une époque où de telles révélations étaient rares, Dow a rendu public sa dépression clinique dans les années 1980 et a réalisé des vidéos d’auto-assistance sur l’acceptation et la gestion de la maladie.

Dow pose avec certaines de ses œuvres dans sa maison et son studio à Los Angeles, le jeudi 18 septembre 2012. Dow a travaillé comme artiste, acquérant une solide réputation de sculpteur. L’une de ses pièces en bronze a été acceptée en 2008 à la Société Nationale des Beaux-Arts, une exposition d’art vieille de 150 ans organisée chaque année au Louvre. (Reed Saxon/Associated Press)

Parallèlement à des apparitions plus tard dans des conventions de culture pop, souvent aux côtés de Mather, Dow a travaillé comme artiste, acquérant une solide réputation de sculpteur.

L’une de ses pièces en bronze a été acceptée en 2008 à la Société Nationale des Beaux-Arts, une exposition d’art vieille de 150 ans organisée chaque année au Louvre.

Dow a déclaré à l’Associated Press en 2012 que ses ouvertures avaient attiré autant de personnes désireuses de côtoyer le grand frère du castor que de voir son art.

“Je pense qu’il est difficile, surtout avec l’image de Wally, d’être pris au sérieux pour à peu près tout autre chose que cela”, a-t-il déclaré avec un petit rire et un hochement de tête.

Dow laisse dans le deuil sa femme de 42 ans, Lauren, son fils Christopher, sa belle-fille Melissa et son frère Dion.