Tony Dow, grand frère Wally Cleaver de “Leave It To Beaver”, est décédé à 77 ans

Tony Dow, l’acteur qui a joué le beau et gentil frère aîné de Beaver Cleaver, Wally, dans la populaire sitcom Leave It To Beaver, est décédé à 77 ans, a déclaré son manager, Frank Bilotta, à CNET mercredi.

La nouvelle est venue après un mardi déroutant au cours duquel les représentants de Dow ont annoncé qu’il était décédé, mais se sont ensuite corrigés pour dire que l’acteur était sous soins palliatifs et dans ses dernières heures.

Archives Hulton/Getty Images



Bilotta a référé les fans à un nouvelle publication sur la page Facebook officielle de Dow.

“Nous savons que le monde est collectivement attristé par la perte de cet homme incroyable”, lit-on en partie dans le message. “Il nous a tant donné à tous et était aimé de tant de personnes. Un fan l’a dit le mieux : “C’est rare qu’il y ait une personne aussi universellement aimée que Tony.””

Le message a poursuivi en notant que Dow manquera à sa femme, Lauren; fils, Christophe; belle-fille, Melissa; petite-fille, Tyla et d’autres parents et amis.

“Il était le meilleur papa que l’on puisse demander”, a déclaré Christopher Dow dans le post. “Il était mon entraîneur, mon mentor, ma voix de la raison, mon meilleur ami, mon témoin de mon mariage et mon héros. Ma femme a dit quelque chose de puissant et montre le genre d’homme qu’il était. Elle a dit : ‘Tony était tellement un homme gentil. Il avait un si grand cœur et je n’ai jamais entendu Tony dire quelque chose de mal ou de négatif à propos de qui que ce soit.'”

Dow avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate et de la vésicule biliaire.

Wally Cleaver était un grand frère non seulement de la génération du baby-boom, mais aussi des jeunes téléspectateurs qui ont regardé Leave It To Beaver en rediffusions. Toujours poli et honnête, il a donné un exemple que l’espiègle Castor admirait, mais qu’il ne pouvait pas toujours imiter. Contrairement à son ami smarmy, Eddie Haskell, Wally de Dow était un tireur direct qui semblait mener une vie enchantée.

Mais hors écran, Dow a souffert de dépression clinique, prenant même la parole lors de la convention annuelle de la Association nationale des dépressifs et maniaco-dépressifs.

“C’était une maladie répandue du côté de ma mère dans la famille”, a déclaré Dow à l’époque, cité dans le Chicago Tribune. “Mais ‘Leave It to Beaver’ a certainement quelque chose à voir avec cela. Cela a certainement quelque chose à voir avec l’augmentation de ses attentes et l’établissement de certains critères que l’on s’attendrait à voir perdurer dans la vie.”

Après avoir joué Wally sur Leave It to Beaver, qui s’est déroulé de 1957 à 1963 et plus de 200 épisodes, Dow a admis qu’il s’était retrouvé catalogué.

“Wally est un personnage assez inoffensif pour être typé”, a-t-il déclaré à CT Insider. “Les gens te voulaient vraiment parce que tu étais Wally ou ils ne te voulaient pas parce que tu étais Wally.”

Dow est également apparu dans de nombreuses autres émissions de télévision populaires, notamment My Three Sons, Emergency, Adam-12 et Square Pegs. Il a repris son rôle de Wally dans un film de retrouvailles et la série de redémarrage The New Leave It to Beaver. Il a également travaillé comme réalisateur et a travaillé dans les effets visuels.

également sculpteuril a déjà exposé son travail au Carrousel du Louvre à Paris.

Les rapports déroutants ont conduit de nombreux fans et amis, dont Jerry Mathers, qui jouait le petit frère de Wally, Beaver, à rappelez-vous Dow sur Facebook avant son décès.

“Il n’était pas seulement mon frère à la télévision, mais aussi à bien des égards dans la vie”, a écrit Mathers avant que la nouvelle de la mort de Dow ne soit corrigée. “Il a toujours été l’homme le plus gentil, le plus généreux, le plus doux, le plus aimant, le plus sincère et le plus humble, avec qui j’ai eu l’honneur et le privilège de partager des souvenirs pendant 65 ans.”