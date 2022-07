Tony Dow, Big Brother Wally sur ‘Leave It to Beaver’, décède à 77 ans

Anthony Lee Dow est né à Hollywood le 13 avril 1945, fils de John Stevens Dow, designer et entrepreneur, et de Muriel Virginia (Montrose) Dow. Sa mère était cascadeuse dans les westerns et avait été la doublure de la star du cinéma muet Clara Bow.

Tony était un garçon athlétique qui a remporté des compétitions de natation et de plongeon. En fait, c’est un entraîneur qui a suggéré à Tony de l’accompagner à une audition de comédien, la première du garçon. Il n’avait pratiquement aucune expérience d’acteur lorsqu’il a été choisi pour Wally Cleaver dans “Leave It to Beaver”.

“J’ai toujours été un peu rebelle”, a déclaré le site Web The Outsider en 2021, et le succès était venu si facilement. Son visage a rapidement fait la couverture de magazines destinés aux lecteurs adolescents. Après six ans, alors que le fictif Wally se préparait à aller à l’université, M. Dow était prêt à passer à quelque chose de nouveau.

Il est apparu en guest star dans des séries comme “Dr. Kildare” (1963), “Mes trois fils” (1964), “Lassie” (1968), “The Mod Squad” (1971), “Love, American Style” (1971) et “Emergency” (1972). Il était un habitué de “Never Too Young” (1965-66), un feuilleton destiné à un public adolescent. Mais il s’est vite rendu compte qu’il avait été désespérément catalogué comme son personnage “Leave It to Beaver”.