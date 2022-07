Tony Dow, acteur de “Leave It to Beaver”, est mort à 77 ans

Tony Dow, un acteur et réalisateur surtout connu pour avoir incarné Wally Cleaver dans la sitcom “Leave It to Beaver”, est décédé mercredi matin, selon son manager Frank Bilotta, citant le fils de Dow, Christopher. Il avait 77 ans.

“Bien que ce soit un jour très triste, j’ai le réconfort et la paix qu’il est dans un meilleur endroit. Il était le meilleur papa que l’on puisse demander. Il était mon entraîneur, mon mentor, ma voix de la raison, mon meilleur ami, mon le meilleur homme de mon mariage et mon héros”, a déclaré Christopher Dow, selon une déclaration que Bilotta a partagée sur la page Facebook officielle de Tony Dow.





Aucune cause de décès n’a été partagée, mais Dow a révélé en mai qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

Dow est devenu célèbre à l’âge de 12 ans, lorsqu’il a été choisi pour la sitcom “Leave It to Beaver”. Dans le rôle, Dow a aidé à créer l’archétype d’une famille nucléaire de banlieue et est devenu un nom familier pour des millions de téléspectateurs. Le spectacle a duré de 1957 à 1963.

Dans une interview de janvier avec CBS Sunday Morning, Dow s’est rappelé avoir appris avec un hamburger et du malt qu’on lui avait offert le rôle après avoir auditionné sur un coup de tête.

“Voilà ma vie”, a-t-il dit.

Wally Cleaver, le fils adolescent de la flèche droite, athlète vedette et Boy Scout, est devenu inextricablement lié à Dow, qui a déclaré qu’il avait du mal à se débrouiller seul.

“C’est triste d’être célèbre à 12 ans ou quelque chose comme ça, puis vous grandissez et devenez une vraie personne, et rien ne s’est passé pour vous”, a-t-il déclaré à CBS.

Dow, qui a déclaré avoir souffert de dépression non diagnostiquée de 20 à 40 ans, a parlé pendant des décennies de ses problèmes de santé mentale, bien avant qu’il ne soit courant pour les célébrités de divulguer publiquement ces informations. En 1993, il a été conférencier honoraire lors d’un congrès de l’Association nationale des dépressifs et maniaco-dépressifs.

“Je me rends compte qu’il y a une ironie perçue à ce sujet”, a-t-il déclaré au Baltimore Sun à propos de sa dépression en 1993. “Vous savez, le fait que j’étais dans une émission de télévision qui incarnait le monde supposé idéal des années 50, et ici Je souffre de dépression. Mais je ne suis qu’un parmi des millions.”

Dow a déclaré à CBS qu’une fois qu’il avait accepté son diagnostic et commencé le traitement, il avait retrouvé l’espoir. Il a également canalisé cet espoir dans l’art, en sculptant des pièces ornées dans son studio à domicile.

“Je pense que les gens devraient croire qu’ils peuvent se sentir mieux”, a-t-il déclaré.

Dow a continué à travailler à Hollywood, participant à des séries télévisées et reprenant même son rôle dans “The New Leave It to Beaver” dans les années 1980. Il a également réalisé des épisodes de séries comme “Harry et les Henderson”, “Coach” et “Star Trek : Deep Space Nine”.

Jerry Mathers, qui a joué aux côtés de Dow dans le rôle de Beaver dans leur sitcom à succès, a déclaré aux fans plus tôt ce mois-ci qu’il avait été en contact avec Dow, dont les responsables ont déclaré qu’il avait été “dans et hors de l’hôpital avec diverses complications et traitements”.