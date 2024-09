Tony Cragg | Nouvelles sculptures

Masques (2023) met en scène deux formes inextricablement liées qui oscillent entre figures humanoïdes et formations géologiques, brouillant les frontières entre corps et paysage. L’œuvre n’est pas sans rappeler celle de Constantin Brâncusi Baiser (1916 ; Philadelphia Museum of Art) dans lequel deux personnages enlacés fusionnent en une seule forme. Dans la sculpture de Cragg, les contours des deux profils émergent et reculent, se résolvant de certains points de vue, avant de se dissoudre à nouveau dans l’abstraction.

Masques2023

Bogoak, 298kg

140 x 111 x 55 cm (55,12 x 43,7 x 21,65 pouces)

Brâncusi

Le baiser1907-1908

Musée d’art de Philadelphie