Tony Clubb suspendu par Wigan Warriors après des allégations d’abus racistes envers Andre Savelio du Hull FC | Actualités de la Ligue de Rugby

L’attaquant du Hull FC Andre Savelio, le joueur présumé des Wigan Warriors, Tony Clubb, a utilisé une remarque raciste lors de leur match de Super League au DW Stadium jeudi soir.

Les Wigan Warriors ont suspendu le pilier Tony Clubb après avoir prétendument dirigé des abus racistes contre Andre Savelio du Hull FC lors de leur match de Super League jeudi.

L’arbitre James Child a placé l’incident de la première mi-temps sur le rapport après que Savelio a déclaré qu’il avait entendu un commentaire, le microphone de l’officiel captant M. Child disant que c’était Clubb qui était le joueur qui avait été accusé.

L’attaquant néo-zélandais, d’origine samoane, a détaillé la prétendue insulte – qui faisait référence à son héritage polynésien – dans un message Twitter après le match.

Le Wigan devance le Hull FC pour maintenir un départ invaincu Le penalty de Zak Hardaker a aidé Wigan à la victoire sur Hull, mais une allégation de racisme a entaché la victoire.

« Dans un jeu où 30% sont de cet héritage, je ne resterai pas tranquillement assis », a également écrit Savelio dans un message sur sa page Twitter. « J’espère juste qu’une caméra ou un microphone l’a synchronisé et c’est réglé. »

Le directeur exécutif de Wigan Warriors, Kris Radlinski, a confirmé vendredi dans une déclaration conjointe du club qu’ils avaient suspendu Clubb de toutes les activités du club pendant qu’une enquête était en cours.

« Il n’y a pas de place pour le racisme dans le sport sous quelque forme que ce soit et nous prenons très au sérieux les accusations portées par André Savelio de Hull », a déclaré Radlinski.

«Notre intention immédiate est de travailler en étroite collaboration avec Hull et l’organe directeur pour rassembler tous les faits et soutenir le processus d’enquête en place.

1:15 L’entraîneur-chef de Wigan, Adrian Lam, a promis que le club enquêterait sur les allégations L’entraîneur-chef de Wigan, Adrian Lam, a promis que le club enquêterait sur les allégations

« À court terme, Tony Clubb sera suspendu de toutes les activités du Club. Les preuves de Tony seront prises en considération par toutes les parties à l’avenir et son bien-être restera la responsabilité de Wigan Warriors tout au long de l’enquête. »

Hull et Wigan ont discuté de la question et sont en dialogue avec le RFL, qui examinera et enquêtera sur l’incident dans le cadre du processus normal d’examen du match et de discipline.

« Le Hull FC et les Wigan Warriors ont lancé une enquête interne conjointe, démontrant leur approche forte et unie contre les abus raciaux », indique le communiqué.

« Hull FC et Wigan Warriors, aux côtés des dix autres clubs de la Super League, continuent de résister à tous les types de discrimination et d’abus. L’égalité compte, et Hull FC et Wigan Warriors sont unis dans ce message. »

1:16 L’entraîneur-chef du Hull FC, Brett Hodgson, a estimé que son équipe méritait de subir sa première défaite en Super League contre Wigan L’entraîneur-chef du Hull FC, Brett Hodgson, a estimé que son équipe méritait de subir sa première défaite en Super League contre Wigan

Le directeur général du Hull FC, James Clark, a déclaré: « André a le soutien total de tout le monde dans notre club et nous travaillerons dur pour faire en sorte que cet incident fasse l’objet d’une enquête approfondie et que sa voix puisse être entendue. Les abus raciaux ne sont acceptables sous aucune forme.

«C’est évidemment un sujet émotionnel et très personnel, et il a accès au meilleur réseau de protection sociale possible si cela est nécessaire.

« Une approche de tolérance zéro à l’égard de toutes les formes d’abus est répandue dans la Rugby League – nous sommes un sport accueillant qui est fier de ses valeurs fondamentales d’inclusion, de communauté, de diversité et de respect. »

L’incident survient avant un week-end où la Super League, la RFL, la Coupe du monde de rugby à XV 2021 et la Rugby League Players ‘Association s’apprêtent à se joindre à un boycott des réseaux sociaux pour aider à lutter contre les abus racistes.

L’allégation sera maintenant évaluée par un panel disciplinaire après avoir été mise sur rapport par M. Child, tandis que l’entraîneur-chef de Wigan, Adrian Lam, a déclaré qu’il réserverait ses commentaires jusqu’à ce que le club découvre les allégations formulées contre Clubb.

L’incident présumé a éclipsé ce qui avait été une rencontre acharnée qui s’est terminée avec Wigan mettant fin au début invaincu du Hull FC en Super League 2021 dans une victoire 16-14.