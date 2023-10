Tony Cherone a toujours eu un amour pour le tennis lorsqu’il était jeune joueur et a accompli suffisamment de choses pour être intronisé au Temple de la renommée du lycée McHenry en 1988.

Cherone était assez bon pour faire de l’équipe de Tennessee-Martin de la division II de la NCAA sa première année à l’université en tant que remplaçant.

Mais là où Cherone s’est vraiment fait un nom dans le tennis, c’est en tant qu’entraîneur. Cherone, qui a enseigné à des milliers de jeunes joueurs tout au long de sa carrière, a récemment été nommé entraîneur de l’année 2023 du lycée Laurie Martin de la United States Professional Tennis Association, un honneur national.

Tony Cherone (à gauche), diplômé de McHenry East en 1988, a récemment reçu un prix national d’entraîneur de la United States Professional Tennis Association. Peter Lebedevs (à droite) a embauché Cherone pour son premier emploi dans le tennis professionnel et est venu chercher les récompenses pour le surprendre. (Photo fournie par Tony Cherone)

Cherone a reçu le prix à Lake Nona, en Floride, le mois dernier et a été honoré pour son travail à la Collierville High School dans le Tennessee. L’équipe masculine de Cherone a remporté deux championnats d’État consécutifs. Son équipe féminine s’est qualifiée pour les demi-finales de l’État et a terminé 22-4. L’équipe féminine a produit des champions d’État en simple et en double en 2022.

Cherone est le directeur du tennis à Collierville, une banlieue de Memphis. Ses fonctions incluent la gestion des cliniques et de la ligue des parcs et loisirs, l’entraînement des équipes masculines et féminines adultes de l’USTA, la coordination des programmes de tennis de l’équipe junior de l’USTA et l’entraînement dans les écoles primaires, intermédiaires et secondaires de Collierville.

« La meilleure chose à propos de recevoir le titre d’entraîneur de l’année au lycée national de l’USPTA est plus de validation pour mes joueurs que pour moi », a déclaré Cherone, diplômé de McHenry East en 1988. « Nous avons tous travaillé dur au cours des 15 dernières années où j’ai dirigé les programmes de tennis scolaires à Collierville et notre succès sur et en dehors du terrain en est le reflet. »

Cherone a joué un an au Tennessee-Martin et a commencé sa carrière d’entraîneur au Racquet Club de Memphis.

« Je me suis vraiment épanoui lorsque j’ai commencé à enseigner le tennis là-bas », a déclaré Cherone. «C’était la première académie de formation junior du Mid-South. J’ai formé et encadré des milliers de joueurs. J’ai personnellement formé des champions nationaux, régionaux et nationaux dans plusieurs tranches d’âge, dont beaucoup ont reçu des bourses universitaires.

« Plus important encore, j’ai aidé les gens à apprendre à aimer un sport qu’ils peuvent pratiquer toute leur vie. »

Lors de la cérémonie au cours de laquelle Cherone a été honorée, l’ancienne grande vedette féminine Chris Evert a reçu un Lifetime Achievement Award. Peter Lebedevs, qui a embauché Cherone au Racquet Club de Memphis, est désormais directeur des tournois de l’Open d’Atlanta et de l’Open de Dallas. Il est venu surprendre Cherone lors de la cérémonie.

« Le succès de Tony en tant que directeur du tennis pour la ville de Collierville et son impact sur la vie de ses élèves constituent un exemple des meilleurs entraîneurs de lycée que notre association a à offrir », a déclaré John Embree, PDG de l’USPTA.