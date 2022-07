L’ancien Premier ministre du Royaume-Uni, source de division, reconnaît que le monde est devenu multipolaire, mais pas le fait que c’est son propre héritage

Dans la politique britannique, Tony Blair est un ancien Premier ministre très controversé et une figure polarisante. Ses encouragements et sa participation à la guerre d’Irak de 2003, brandis sur la fausse prémisse que Saddam Hussein possédait des “armes de destruction massive”, sont l’une des caractéristiques les plus mémorables de son mandat de premier ministre. Couplé aux politiques intérieures de son projet « New Labour », cela illustre que Blair, bien qu’étant un Premier ministre travailliste, était un dirigeant de facto de droite qui a embrassé le consensus politique du thatchérisme.

Blair était un ardent néoconservateur, qui a représenté l’ère de la “Pax Americana” dans les années 1990 et au début des années 2000, et s’est engagé dans l’action militaire plus que tout autre Premier ministre britannique des temps modernes. Pourtant, pour la psyché britannique, cela est accepté comme normal et Tony Blair n’est finalement pas déshonoré pour sa politique étrangère, même si sa politique intérieure enflamme des divisions amères dans le camp travailliste. Récemment, Blair a prononcé un discours lors de la conférence annuelle Ditchley, qui portait sur les défis posés par la Russie et la Chine.

L’adresse a finalement couvert la nécessité de maintenir la suprématie occidentale dans un environnement international en évolution rapide. Blair a évoqué l’effondrement de l’Union soviétique et l’avènement de l’unipolarité occidentale et a attribué les politiques économiques intérieures de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher comme étant fondamentales pour le triomphe occidental – en d’autres termes, le capitalisme de marché libre et le néolibéralisme. Il a poursuivi en affirmant que de mauvais choix économiques depuis lors et une réponse mal adaptée à la crise financière mondiale avaient conduit la politique occidentale à devenir finalement « dysfonctionnel » et “moche” par la montée du populisme.















Blair a déclaré qu’il était convaincu qu’avec les défis posés par la Chine et la Russie, “Nous arrivons à la fin de la domination politique et économique occidentale. Estimant que la Chine est le plus grand défi en raison de sa puissance économique, il a noté que Pékin retirera des pays de l’orbite de l’Occident et s’alignera sur Moscou, ainsi que sur Téhéran. En réponse, Blair a appelé l’Occident à s’unir, à maximiser son soft power, à vaincre le populisme, à atteindre l’hégémonie dans plusieurs régions, dont l’Afrique et le Moyen-Orient, et à maintenir son leadership technologique. Il l’a décrit comme “Le projet de politique étrangère de la démocratie occidentale dans la troisième décennie du 21e siècle : protéger nos valeurs et notre mode de vie à l’ère de la Chine non pas en hausse mais en hausse.”

Mais Blair, plus ironiquement, parle comme s’il était un simple observateur, plutôt que d’avoir été un acteur actif dans la création du monde dont il se moque maintenant. Il a réprimandé à la fin de son allocution : “Comment la Grande-Bretagne a-t-elle jamais atteint un point où Nigel Farage et Jeremy Corbyn sont venus pour une période courte mais conséquente pour façonner notre politique?” La réponse à cela est Tony Blair lui-même. C’est le produit de la Grande-Bretagne inégale, désabusée et décalée qu’il a façonnée, qui a conduit à la montée du populisme, au Brexit et surtout aux thèmes dominants qui ont cimenté le recul contre l’Occident.















Blair parle sans équivoque de la suprématie occidentale et soutient que le Sud global admire les puissances occidentales et “préfère” eux en Chine. Mais le propre héritage de Blair – les guerres en Irak, en Afghanistan et surtout la « guerre contre le terrorisme » – n’a-t-il pas influencé la façon dont le non-Occident perçoit l’Occident ? Cela n’a-t-il pas conduit à un « refoulement géopolitique » sous la forme de réactions de la Russie aux politiques expansionnistes de l’OTAN ? La nucléarisation de la Corée du Nord et de l’Iran ? La montée des tensions avec la Chine ? Se pourrait-il que la fin de la guerre froide ne soit pas « la fin de l’histoire », mais le début du contrecoup d’un monde centré sur l’Amérique – et les actions de Tony Blair ont contribué à renforcer ce contrecoup ?

En tant qu’archi-néoconservateur, Tony Blair reste totalement sans vergogne et apparemment inconscient de l’héritage de ses propres erreurs, tant chez lui qu’à l’étranger. Il parle de la suprématie de l’Occident, mais ne reconnaît pas qu’il est un personnage clé dans la désillusion de l’Occident en lui-même – et la disparition de sa suprématie. Le fait qu’il y ait des demandes pour que la Russie et son président, Vladimir Poutine, soient tenus responsables de crimes de guerre présumés, alors que Tony Blair reste un homme libre continuant à conseiller la politique étrangère de l’avenir, est la raison du passage à un monde multipolaire – que Blair admet être arrivé, mais qu’il déteste tellement.