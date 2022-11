Tony Blair félicite Matt Hancock pour sa décision “courageuse” d’apparaître dans “I’m a Celebrity”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Tony Blair a félicité l’ancien secrétaire à la santé conservateur Matt Hancock pour son «courage» en prenant la décision controversée de passer trois semaines dans la jungle australienne à filmer ITV Je suis une célébrité tout en restant député en exercice.

Le vote du public britannique a vu M. Hancock prendre la troisième place dans l’émission de télé-réalité – mais il retourne maintenant à Westminster pour affronter des collègues et des électeurs en colère, après avoir été publiquement réprimandé par le Premier ministre Rishi Sunak et dépouillé du whip conservateur pour avoir participé.

Le ministre de l’ère pandémique a démissionné après avoir été surpris en train de violer ses propres conseils de santé lors d’une liaison amoureuse avec un assistant, et a semé la consternation parmi les centaines de milliers de personnes endeuillées par Covid-19 avec sa décision d’entrer dans la jungle en tant que candidat “célébrité” le l’année suivante.

Cependant, Sir Tony, l’ancien Premier ministre travailliste, a cherché à défendre M. Hancock et a suggéré qu’il pourrait avoir un “point” dans sa prétention d’entrer dans la jungle afin de montrer aux électeurs le “côté humain” des politiciens.

“Quand vous avez traversé l’essoreuse comme il l’a fait, et vous savez, en tant que politicien qui a atteint un certain niveau en politique, il a probablement beaucoup de courage pour aller faire quelque chose comme ça”, a déclaré Sir Tony. Les agences de presse podcast.

«Et je veux dire, les gens peuvent l’attaquer ou quoi que ce soit … Mais, vous savez, il faut beaucoup de courage pour aller faire quelque chose comme ça. Je lui ai souhaité bonne chance, dès le départ.

En tant que ministre chargé de la santé au plus fort de la pandémie, M. Hancock a fait face à la colère du public face à la décision «illégale» du gouvernement de renvoyer les patients Covid dans des maisons de soins sans les tester pour le virus, et de sa distribution de contrats pour fournir des services personnels équipements de protection (EPI) aux agents de santé.

Au cours de son passage dans le programme, M. Hancock a déclaré qu’il ne regrettait pas sa gestion de la pandémie, insistant sur le fait que les problèmes étaient “causés par le virus, et non par les personnes qui essayaient de résoudre le problème”.

Dans une défense apparente de ses efforts en tant que secrétaire à la santé, Sir Tony a déclaré qu’il avait travaillé avec M. Hancock “un peu pendant la pandémie”, ajoutant: “Il travaillait dur, ils travaillaient tous dur dessus.”

“Le gouvernement n’a pas causé Covid”, a-t-il ajouté. “Vous pouvez discuter pour savoir s’ils auraient dû mieux le gérer ou non, et ainsi de suite, et vous pouvez faire des critiques comme vous le pouvez avec n’importe quel pays. La vérité est que nous sommes à peu près au milieu du peloton quant à la façon dont nous avons géré la situation.

Sir Tony Blair a déclaré que Matt Hancock “travaillait dur” pendant la pandémie (capture d’écran)

Sir Tony, dont le propre héritage au pouvoir est souvent éclipsé par la colère du public face à son rôle dans la guerre en Irak, a ajouté: “De plus, je suis arrivé à un stade de la vie où – il y a un certain niveau de méchanceté que je ne trouve pas attrayant quand les gens parlent de n’importe qui dans la vie publique.

Dans sa justification pour participer à l’émission alors que le Parlement était en session, M. Hancock avait affirmé qu’entrer dans la jungle lui permettrait d’atteindre les électeurs d’une nouvelle manière.

L’ancien dirigeant travailliste a suggéré que M. Hancock aurait peut-être eu “un point” – mais a ajouté que c’était “une manière assez extrême” de le faire, ajoutant: “Je ne pense pas que les opinions politiques des gens vont changer d’une manière ou une autre.

“Mais je pense que le problème avec la politique de nos jours est de savoir comment communiquer avec les gens lorsque vous entrez dans des médias fragmentés, des médias sociaux, et lorsqu’il est assez difficile de faire passer un message aux personnes qui ne sont pas dans votre cercle, parce que la façon dont les médias fonctionnent aujourd’hui est essentiellement, ils fonctionnent en développant une circonscription de personnes et en faisant essentiellement appel à cette circonscription.

Matt Hancock est arrivé troisième dans I’m A Celebrity (James Gourley/ITV/Shutterstock)

« Et si vous ne faites pas attention, vous n’allez pas parler aux gens qui ne sont pas d’accord avec vous. Donc, je suppose que dans ce sens, il marque un point. Mais c’est une façon assez extrême d’atteindre le public.

Plus tôt lundi, le secrétaire aux affaires Grant Shapps a suggéré que la décision de M. Hancock de participer à l’émission indiquait qu’il était peut-être arrivé à la conclusion que sa carrière à Westminster était “à peu près terminée”.

« Pourquoi iriez-vous passer tout ce temps dans la jungle si vous deviez continuer au parlement ? Je ne fais que spéculer », a déclaré M. Shapps. «Mais je pense que la bonne place pour lui est au Parlement de s’occuper de ses électeurs. C’est un travail très difficile à faire si vous êtes complètement déconnecté.

Ailleurs dans le Agents de presse interview podcast, Sir Tony a déclaré qu’il pensait qu’il était temps pour le parti travailliste de Sir Keir Starmer de reconnaître qu ‘”il y a un problème et qu’il doit être résolu” avec l’accord actuel sur le Brexit.

“Je pense que nous pouvons nous permettre, en tant que parti travailliste, de passer à l’étape suivante, qui consiste à dire :” il y a un problème, voici des moyens pratiques de le résoudre qui ne perturbent pas le règlement global du Brexit “, mais reconnaissez simplement que dans le monde d’aujourd’hui, vous devez avoir une relation avec le continent dont vous faites partie.

“Parce que vous pouvez changer votre relation politique et juridique avec l’Europe, mais vous ne pouvez pas changer votre géographie, vos valeurs ou vos intérêts.”