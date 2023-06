Tony Blair et Gordon Brown « pourraient être nommés seigneurs » par Keir Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il souhaitait consulter Tony Blair et Gordon Brown, tout en n’excluant pas les rôles de la Chambre des Lords pour que les anciens premiers ministres servent un gouvernement travailliste.

S’adressant à Matt Chorley sur Times Radio au sujet des projets du Labour pour la Chambre des Lords, Sir Keir a déclaré qu’il souhaitait « bien sûr » parler aux grands travaillistes de l’entrée au gouvernement.

Mercredi, il a été révélé que le parti prévoyait d’augmenter le nombre de pairs travaillistes pour faire adopter une politique s’il formait un gouvernement, malgré l’engagement d’abolir la chambre haute lors du premier mandat d’une administration travailliste.

Sir Keir a déclaré: « Il y a un décalage pour le moment, nous avons beaucoup moins de pairs que les conservateurs et nous devons évidemment faire passer les affaires du gouvernement, mais ce n’est pas un plan élaboré, je n’en ai pas discuté avec n’importe qui.

Interrogé par Chorley s’il voulait dire à Tony Blair et Gordon Brown de « entrer dans la chambre des lords, faites votre part », Sir Keir a répondu: « Ce que je veux faire, c’est prendre conseil auprès de personnes qui savent de quoi ils parlent. à propos de.

«Ce que j’essaie de faire, c’est de faire entrer le parti travailliste après une terrible défaite électorale en 2019, qui durera 13 ou 14 ans dans l’opposition, au gouvernement.

« Alors, est-ce que je veux parler à Tony Blair et à Gordon Brown, qui ont été les derniers dirigeants à avoir réussi à passer de l’opposition au gouvernement pour un parti travailliste ? Bien sur que oui. »

« Pas vraiment sur la substance de politiques particulières, mais plutôt sur le cadre, l’approche, le rythme.

« Tellement a changé en 25 ans qu’une discussion politique ne serait pas la bonne, mais il s’agit de comprendre comment un parti passe d’années d’opposition au pouvoir, espérons-le et au gouvernement. »

Mercredi, le porte-parole de Sir Keir a déclaré que le parti pourrait introduire des « réformes intérimaires » avant de remplacer les Lords par une nouvelle chambre élue lors d’un premier mandat.

Le porte-parole a déclaré: «Chaque gouvernement, lorsqu’il arrive au pouvoir pour la première fois, n’a pas de majorité au sein de la Chambre des lords en raison de la nature du processus de nomination.

«Et chaque gouvernement, comme coutume et pratique, cherche à faire des nominations à la Chambre des lords, mais ce n’est pas quelque chose qui se fait d’un seul coup, c’est quelque chose qui prend du temps et prend souvent plus d’un mandat au gouvernement pour que cela se produise. ”

Il a déclaré que les nouveaux pairs travaillistes devraient soutenir l’abolition, les détails complets de la politique devant être définis avant les prochaines élections générales.

Il y a actuellement 779 membres dans les Lords, avec 263 membres conservateurs et 174 membres travaillistes.

Le porte-parole de Sir Keir a suggéré que des réformes pourraient avoir lieu avant l’abolition complète, comme la suppression des élections partielles pour les pairs héréditaires restants.

Il a déclaré: « Il peut y avoir des réformes intermédiaires en cours de route, je n’exclus pas cela. »

En décembre, Sir Keir a dévoilé les plans dirigés par Gordon Brown pour remplacer les Lords par une assemblée démocratique des nations et des régions.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Je pense que la Chambre des lords est indéfendable.

«Quiconque regarde la Chambre des lords aurait du mal à dire qu’elle devrait être conservée.

« Nous voulons donc abolir la Chambre des lords et la remplacer par une chambre élue qui a une mission très forte. »