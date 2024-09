Tony Blair conseille un « milliardaire du jour au lendemain » pour les contrats Covid

Tony Blair et le Dr Charles Huang en Californie

Par Peter Geoghegan et Russell Scott

Tony Blair est un consultant politique et commercial rémunéré par un groupe d’investissement controversé qui a gagné des milliards de livres sterling grâce au contribuable britannique pour avoir fourni des tests Covid-19, comme le révèle Democracy for Sale.

L’ancien Premier ministre travaille pour Pasaca, propriétaire d’Innova Medical Group, qui a obtenu des contrats pandémiques d’une valeur de plus de 4 milliards de livres sterling avec le gouvernement britannique pour fournir des tests de flux latéral.

Innova a fait l’objet de controverses concernant l’optimisation des ressources pour les contribuables britanniques. Le fondateur de l’entreprise, l’homme d’affaires sino-américain Charles Huang, a également été accusé d’avoir dépensé les bénéfices des contrats liés au Covid dans des avions et des biens immobiliers de luxe.

Une porte-parole de Blair a déclaré qu’il avait rencontré et commencé à travailler avec Huang en 2022 et que l’ancien leader travailliste n’était pas impliqué dans l’activité de test Covid de Pasaca ni dans aucune interaction avec le gouvernement britannique en son nom.

« Les conseils de M. Blair ont porté sur des questions géopolitiques et, dernièrement, principalement sur une entreprise technologique issue du travail effectué à l’université de Strathclyde. M. Huang n’a jamais demandé à M. Blair de faire pression ou d’approcher le gouvernement britannique de quelque manière que ce soit au sujet des tests Covid », a déclaré la porte-parole.

Huang a dit qu’Innova a réalisé environ 2 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling) de bénéfices sur les contrats Covid au Royaume-Uni, ce qui est considéré comme l’un des montants les plus importants reçus par un seul fournisseur en cas de pandémie.

Dans les documents judiciaires déposés en Californie En juillet et obtenus par Democracy for Sale, deux anciens partenaires de Huang l’accusent d’avoir détourné des fonds de Pasaca et d’avoir effectué des transferts frauduleux.

Huang est accusé d’avoir dépensé des millions de dollars provenant des bénéfices des contrats Covid pour un jet privé, des maisons pour sa famille et ses maîtresses et d’avoir transféré 200 millions de dollars sur des comptes offshore au cas où il aurait besoin de fuir les États-Unis. Une biographie proposée de la vie de Huang était intitulée « milliardaire du jour au lendemain ».

Un porte-parole de Huang a déclaré qu’il « nie avec véhémence ces allégations sans fondement. Elles ont été formulées par d’anciens employés mécontents qui ont énormément bénéficié de la générosité de l’entreprise et qui pourtant manipulent maintenant la vérité pour satisfaire leur cupidité ».

Les documents judiciaires de juillet allèguent également qu’un Don de 50 millions de livres sterling Les fonds versés par Huang à l’université Strathclyde de Glasgow en 2021 ont été « investis dans des entreprises entrepreneuriales que l’on croit être au moins partiellement sous contrôle » de Huang. Les anciens associés de l’homme d’affaires affirment que ses « distributions caritatives sont effectuées dans le but de dissimuler des transferts offshore illégitimes et frauduleux »

Huang et l’université de Strathclyde ont tous deux fermement nié ces accusations.

« Le Dr Huang ne conserve aucun contrôle sur l’utilisation de ce don et sa Fondation accepte ses larges utilisations qui visent à soutenir la recherche, les bourses d’études pour les étudiants et les activités entrepreneuriales au sein de la communauté de Strathclyde », a déclaré un porte-parole de l’Université de Strathclyde.

« Le don de la Fondation Charles Huang permet à l’Université d’étendre son travail collaboratif continu avec les entreprises, l’industrie et le secteur public pour relever les grands défis de notre époque », a ajouté le porte-parole.

Comme le gardien Comme indiqué précédemment, Huang est également en litige avec d’autres anciens partenaires commerciaux qui l’ont accusé d’être un « escroc de haut niveau » qui a gaspillé ou déplacé pour son propre usage « plus d’un milliard de dollars d’actifs générés par les ventes au Royaume-Uni ».

Huang était un homme d’affaires relativement obscur avant que sa fortune ne soit transformée lorsque Innova a été accéléré en tant que fournisseur après que ses partenaires britanniques – qui sont désormais également en litige juridique avec Innova – ont envoyé un e-mail en juillet 2020 à Dominic Cummings, qui était conseiller du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson.

Innova est devenu le seul fournisseur de tests Covid rapides pendant quatre mois pendant la crise, ce qui a incité la La Cour des comptes va mettre en garde Innova a indiqué qu’il y avait des « risques pour le rapport qualité-prix ». Innova a déclaré avoir « remporté un appel d’offres très compétitif » et que ses tests étaient rentables et livrés dans les délais.

Huang a allégué dans des poursuites civiles que deux anciens dirigeants ont fraudé Innova de plus de 100 millions de dollars, ce qu’ils ont nié.

Blair, qui a conseillé Keir Starmer alors que le parti travailliste passait de l’opposition au pouvoir, a déjà été critiqué pour son travail avec des partenaires controversés.

Parmi les clients figurent les gouvernements autoritaires de Kazakhstan et AzerbaïdjanLe Tony Blair Institute for Global Change (TBI) a également conseillé l’Arabie saoudite sur les réformes sociales et économiques, cette relation se poursuivant après le meurtre de Jamal Khashoggi, un journaliste du Washington Post tué au consulat saoudien à Istanbul en 2018.

Le secrétaire à la Santé, Wes Streeting, le secrétaire aux Affaires étrangères, David Lammy, et le secrétaire aux Sciences, Peter Kyle, sont tous apparus lors des événements du TBI lors de la conférence du Parti travailliste de cette semaine.

L’institut de Blair a indiqué que des vérifications préalables avaient été effectuées sur Huang. Blair a pour politique de ne pas faire de lobbying auprès du gouvernement au nom d’une entreprise ou d’un secteur d’activité.

Jo Maugham, fondatrice du Good Law Project, a déclaré : « Il existe de réelles inquiétudes quant à la manière dont cette petite entreprise, aujourd’hui en proie à de multiples accusations de fraude et de mauvaise conduite, a pu obtenir plus de 4 milliards de livres sterling de contrats publics. Le fait que Tony Blair ait jugé opportun de devenir conseiller du fondateur d’Innova soulève également des questions quant à son jugement. »

Le baron Prem Sikka, comptable et pair travailliste, a déclaré que le travail de Blair avec Pasaca était « une autre page dans l’histoire de… dirigeants politiques actuels et passés [being] disponible à la location”.

« L’annuaire téléphonique de Tony Blair et ses capacités de conseil politique ont été entièrement construits avec l’argent public pendant son mandat de député et de Premier ministre. »