La Grande-Bretagne devrait donner « au plus grand nombre de personnes possible » une dose unique d’un vaccin contre le coronavirus pour freiner la propagation de la souche mutante qui traverse le Royaume-Uni, selon Tony Blair.

L’ancien Premier ministre a déclaré aujourd’hui que l’actuel plan de vaccination à deux doses, qui donne la priorité aux personnes âgées et vulnérables en premier, «doit être modifié et radicalement accéléré» face à la variante hautement infectieuse.

Actuellement, le seul vaccin Covid approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni est Pfizer / BioNTechs, mais celui fabriqué par l’Université d’Oxford devrait obtenir le feu vert dans les semaines à venir – les deux doivent être administrés via deux injections à trois semaines d’intervalle pour fonctionner pleinement.

Le régulateur médical britannique a statué que le vaccin de Pfizer pouvait bloquer Covid une semaine après la deuxième dose, mais le régulateur américain des médicaments a constaté qu’il offrait une « forte protection » à au moins la moitié des patients sept jours après la première dose.

Cependant, la méthode à dose unique n’a pas été définitivement testée, de sorte que les scientifiques ne peuvent que déduire des données de l’essai que le vaccin de Pfizer fournirait des anticorps protecteurs à environ la moitié des personnes qui reçoivent une dose.

M. Blair a déclaré que les étudiants et autres propagateurs asymptomatiques de la maladie devraient être prioritaires, ainsi que le personnel de santé de première ligne et les personnes âgées et vulnérables, pour lutter contre la vague hivernale d’infections.

Dans une chronique de l’Independent, il a déclaré: «L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé devrait autoriser le vaccin Oxford-AstraZeneca en quelques jours, pour compléter celui de Pfizer. Nous avons plusieurs millions de doses disponibles et peut-être 15 millions supplémentaires en janvier.

«Il s’agit d’un vaccin à deux doses, mais même la première dose fournira une immunité substantielle, avec une efficacité totale venant avec une deuxième dose deux à trois mois plus tard – plus longtemps qu’on ne le pensait initialement.

«Nous devrions envisager d’utiliser toutes les doses disponibles en janvier comme premières doses, c’est-à-dire ne pas en retenir la moitié pour les secondes doses. Ensuite, au fur et à mesure que la production sera déployée, nous en aurons assez pour la deuxième dose.

«Trente millions de vaccins Johnson et Johnson – qui est un vaccin à dose unique – devraient également être disponibles d’ici la fin du mois de janvier. Nous devrions viser à les utiliser tous en février.

«Nous devons continuer à donner la priorité au personnel de santé de première ligne et aux plus vulnérables, mais que cela ne retarde pas la vaccination des autres.

«L’objectif devrait être de vacciner le plus de personnes possible dans les mois à venir. La logique de l’âge est naturellement un risque accru de mortalité.

« Mais si c’est la propagation qui nous inquiète, alors il est logique d’envisager de vacciner ceux qui font la propagation, en particulier certaines professions ou groupes d’âge tels que les étudiants. »