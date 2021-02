« Je l’ai juste attribué à lui, vous savez à l’époque, la fin des années 80; nous oublions des choses », a-t-elle déclaré. « Et il a dit: ‘Non, ce n’est pas juste. » Il a été diagnostiqué peu de temps après cette conversation.

Susan, qui partage quatre enfants avec Tony, a confirmé qu’il savait toujours qui elle et leurs enfants étaient. La fière maman est aussi le soignant à plein temps de Tony, ce qu’elle a exprimé: «Si quelqu’un doit prendre soin de lui, je voudrais que ce soit moi. Il n’y a vraiment rien qui me donne plus de joie ou de fierté que je ne peux sois avec lui et prends soin de lui. «

Elle a ajouté: « Quand les gens disent: » Que faites-vous? » Je dis: « Je prends soin d’un trésor national. » «

Alors que la pandémie de coronavirus est toujours endémique, Susan a noté que les choses s’étaient « un peu aggravées », mais pour le moment, les médecins de Tony ne croient pas qu’il « déclinera radicalement ».