Tony Bennett, qui a remporté le premier championnat de basket-ball masculin de Virginie, prend sa retraite à 55 ans

L’entraîneur de Virginie, Tony Bennett – l’un des entraîneurs de basket-ball universitaire les plus victorieux de l’histoire de l’ACC et du sport en général, qui a organisé le premier et unique championnat national du programme en 2019 – prend sa retraite, a annoncé l’école jeudi après-midi.

La retraite de Bennett entre en vigueur immédiatement et il tiendra une conférence de presse vendredi. L’annonce faite jeudi par Virginia n’incluait pas la raison de sa retraite.

L’entraîneur-chef associé Ron Sanchez, qui a quitté son poste d’entraîneur-chef à Charlotte lors de la dernière intersaison pour revenir dans l’équipe de Virginia, est le choix le plus probable pour être nommé entraîneur-chef par intérim, bien que Virginia n’en ait pas nommé publiquement un jeudi. Les Cavaliers ouvrent la saison 2024-25 dans 20 jours.

Bennett, 55 ans, termine sa carrière non seulement en tant que leader de tous les temps en Virginie, possédant un record de 364-136 sur 15 saisons à Charlottesville, mais aussi en tant que l’un des entraîneurs les plus réputés de l’histoire de l’ACC et du basket-ball universitaire. Trois fois entraîneur national de l’année – une fois dans l’État de Washington et deux fois avec les Cavaliers – Bennett n’est que le troisième entraîneur de l’histoire de l’ACC à mener son équipe à 10 saisons consécutives avec un bilan de victoires en conférence, rejoignant seulement le Temple de Les célèbres Dean Smith et Mike Krzyzewski.

Bennett a fait passer Virginia d’une réflexion après coup de l’ACC à une puissance nationale, principalement fondée sur la défense tant vantée de la ligne de pack qu’il a apprise de son père, Dick, qui a lui-même été entraîneur-chef pendant 28 saisons. Les Cavaliers avaient une histoire de basket-ball avant Bennett – notamment à l’époque de Ralph Sampson, au début des années 1980, lorsque Terry Holland menait les Cavaliers à leurs deux premiers Final Fours – mais Bennett a fait des Hoos l’un des principaux programmes des cerceaux universitaires. De 2014 à 2023, UVa a remporté l’ACC ou a été à égalité à six reprises pour la première place, une séquence qui comprenait l’obtention de quatre têtes de série n°1 dans le tournoi de la NCAA. Virginia a également remporté le championnat ACC en 2014 et 2018, les deux premières fois à l’ère moderne.

Bien sûr, ce que Bennett est le plus célèbre – ou tristement célèbre – est le fait que ses Cavaliers sont devenus la première tête de série n°1 à perdre face à une tête de série n°16 dans le tournoi de la NCAA, lorsque ses Cavaliers, les mieux classés, ont perdu 74-54 contre UMBC en 2018. (Le n°1 Purdue, qui a perdu contre le n°16 Saint Peters lors du tournoi NCAA 2022, est le seul autre exemple de ce type.)

Mais la saison suivante, avec le retour du noyau de l’équipe de 2018, Bennett a mené Virginia à l’un des retours les plus mémorables de l’histoire du sport, lorsque ses Cavaliers ont surmonté le souvenir de cette défaite pour remporter le premier championnat national du programme dans un match de 85- 77 victoire en prolongation contre Texas Tech.



Un an après une défaite choquante contre l’UMBC, Virginia sous Tony Bennett a remporté le championnat national 2019 (Ryan M. Kelly / Getty Images)

Le titre en 2019 a non seulement fait de Virginia l’une des meilleures histoires du basket-ball universitaire, mais il a également solidifié l’héritage de Bennett. Avant le championnat, Bennett était considéré comme un autre excellent entraîneur qui n’avait pas réussi à le faire en mars ; bien qu’il ait remporté quatre fois le titre d’entraîneur de l’année de l’ACC (rejoignant Smith et Krzyzewski comme seuls hommes à le faire), il a fallu cette rédemption en séries éliminatoires pour qu’il soit considéré comme un vainqueur de tous les temps en basket-ball universitaire.

Avec sa retraite, il ne reste que six entraîneurs actifs qui ont remporté un titre national : Dan Hurley (2), Rick Pitino (2), Bill Self (2), Tom Izzo, Scott Drew et John Calipari. Bennett est le sixième entraîneur d’un championnat à prendre sa retraite depuis 2021, après Roy Williams, Mike Krzyzewski, Jay Wright, Tubby Smith et Jim Boeheim. À 55 ans, Bennett est plus jeune que tous ; Wright, qui a pris sa retraite de Villanova à 60 ans, s’en rapproche le plus.

En plus de sa défense en ligne de pack, le mandat de Bennett restera dans les mémoires pour le développement de ses joueurs et la façon dont il a mijoté lentement ses talents pour créer la célébrité. Il a attiré quelques recrues de haut niveau à Charlottesville en cours de route – notamment des étoiles quatre étoiles comme Kyle Guy, Mamadi Diakite et Casey Morsell – mais la majorité des meilleurs joueurs de Bennett ont mis plusieurs saisons pour devenir les meilleurs joueurs universitaires. Ty Jerome, DeAndre Hunter et Malcolm Brogdon, entre autres, étaient tous des recrues de rang inférieur que Bennett a transformées non seulement en de véritables étalons, mais en espoirs légitimes de la NBA.

Après la pandémie de COVID-19, alors que les accords de nom, d’image et de ressemblance ainsi que la liberté de mouvement des joueurs ont changé le sport, le système à long terme de Bennett a été mis à l’épreuve. Une recrue de haut niveau dans laquelle Bennett a investi massivement, l’ancien ailier Isaac Traudt, transféré à Creighton après avoir passé sa première année en chemise rouge en Virginie ; Bennett a admis publiquement qu’il avait été surpris par cette décision, qui mettait en évidence (ou rendait clair) l’évolution continue du sport universitaire.

Nageant à contre-courant de ce courant, les équipes de Bennett ont connu plus de difficultés ces derniers temps que durant sa décennie d’excellence ; UVa a remporté le titre de la saison régulière de l’ACC en 2021, mais a été rebondi au premier tour du tournoi de la NCAA en tant que tête de série n°4 par la n°13 de l’Ohio. Le programme a ensuite raté le tournoi de la NCAA en 2022 – la première fois sous Bennett depuis 2013 – avant d’être à nouveau contrarié au premier tour en 2023, toujours en tant que tête de série n°4 (cette fois contre Furman n°13).

La saison dernière, les Cavaliers ont touché le fond offensivement, se classant au 200e rang national pour l’efficacité offensive ajustée de KenPom, son pire classement de la saison sous Bennett (en dehors de la campagne 2020 annulée par COVID-19). Alors que la Virginie a participé au tournoi de la NCAA, elle a perdu dans les quatre premiers contre l’État du Colorado, récoltant seulement 42 points.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Bennett envisageait de prendre sa retraite à la fin de la saison dernière, mais celles-ci ont apparemment été mises de côté au cours de l’été lorsqu’il a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2030. Bennett a ensuite plongé plus loin dans le portail de transfert qu’il ne l’a jamais fait, signalant une possible modernisation de son équipe. système; il a ajouté plusieurs partants, comme TJ Power (Duke), Elijah Saunders (État de San Diego), Dai Dai Ames (État du Kansas) et Jalen Warley (État de Floride). Un éclaireur qui était passé par Charlottesville cette pré-saison – qui a parlé à L’Athlétisme sous couvert d’anonymat, car ils ne sont pas autorisés à parler publiquement des joueurs universitaires – s’est dit impressionné par le niveau de talent de Virginia et curieux de savoir comment Bennett allait rebondir après la déception de la saison dernière.

Au lieu de cela, ce sera quelqu’un d’autre chargé de maintenir Virginia dans sa position actuelle dans l’ordre hiérarchique du basket-ball universitaire. Bennett est apparu à l’ACC Tipoff la semaine dernière et a parlé de son équipe, donc le timing est certainement surprenant – d’autant plus que le match d’ouverture de la saison de Virginia aura lieu le 6 novembre contre Campbell. Mais il existe un précédent à sa décision tardive, même au sein de sa famille.

L’exemple le plus célèbre d’un entraîneur de basket-ball universitaire prenant sa retraite juste avant la saison est Smith, une autre légende de l’ACC, qui a quitté une équipe de calibre Final Four de Caroline du Nord à peine deux mois avant le début de la saison 1997-98. Une partie de la motivation de Smith – et un signe possible de la réflexion de Bennett – était de s’assurer que son principal assistant, Bill Guthridge, serait son successeur. Sanchez – qui était l’un des meilleurs assistants de Bennett de 2009 à 2018, lorsqu’il a obtenu le poste à Charlotte – est comme la version de Bennett de Guthridge, et étant donné qu’il a quitté son poste d’entraîneur-chef de DI l’été dernier pour retourner à Charlottesville en tant qu’entraîneur-chef associé de Bennett, il est maintenant sur le point d’être potentiellement élevé comme Guthridge l’était il y a 25 ans.

Mais le père de Bennett, Dick, fournit un autre exemple, et peut-être un autre aperçu de la pensée de Bennett. Dick a démissionné de son poste d’entraîneur-chef du Wisconsin trois matchs après le début de la saison 2000-01, invoquant un épuisement professionnel, et a finalement pris deux ans d’absence d’entraîneur avant de prendre le poste de chef de l’État de Washington en 2003. (Brad Soderberg, qui est devenu l’entraîneur par intérim du Wisconsin après la démission de Dick, est actuellement l’un des assistants de Bennett.) Il a entraîné les Cougars pendant trois ans avant de prendre sa retraite et de passer le relais à son fils, qui a ensuite obtenu une fiche de 69-33 en trois saisons à Pullman. Le jeune Bennett, qui a recruté Klay Thompson, futur membre du Temple de la renommée de la NBA, pour Wazzu, est le seul entraîneur de l’histoire de l’État de Washington à avoir suivi le programme lors de tournois consécutifs de la NCAA, en plus de mener les Cougars à leur seul Sweet 16 depuis le champ élargi à 64 équipes.

Bennett détaillera davantage sa décision vendredi, lorsqu’il s’exprimera publiquement pour la dernière fois en tant qu’entraîneur-chef de Virginia, mais sortir ainsi correspond à sa personnalité. Même dans les meilleures années de Bennett, malgré toutes ses victoires et toutes ses distinctions, il n’a jamais recherché l’attention du public et s’en est éloigné autant que possible. Après que Krzyzewski, Williams et Boeheim se soient retirés de Duke, UNC et Syracuse au cours des dernières saisons, laissant l’ACC ayant besoin d’une nouvelle voix d’entraîneur, Bennett était le remplaçant évident – ​​mais il était mal à l’aise d’être cette voix plus large malgré ses qualifications, préférant toujours à la place. se concentrer sur ses joueurs, ses relations et son programme. Dans une industrie qui a besoin de projecteurs, il était la rare exception.

(Photo : Ryan M. Kelly / Getty Images)