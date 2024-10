Tony Bennett de Virginie cite l’état du jeu pour sa retraite

L’ancien entraîneur de basket-ball masculin de Virginie, Tony Bennett, qui a officiellement annoncé sa retraite vendredi matin, a souligné « l’environnement actuel » dans le sport universitaire comme l’une des forces motrices derrière sa décision abrupte de se retirer avec les Cavaliers.

« La chose la plus difficile à dire, c’est quand je me suis regardé et que j’ai réalisé que je ne suis plus le meilleur entraîneur pour diriger ce programme dans l’environnement actuel », a déclaré Bennett lors de sa conférence de presse sur la retraite. « Si vous voulez le faire, vous devez y aller à fond. Si vous le faites sans enthousiasme, ce n’est pas juste pour l’université et ces jeunes hommes. Donc, en y réfléchissant bien, c’est ce qui m’a poussé à démissionner. »

Bennett, 55 ans, déplore depuis longtemps l’orientation de l’athlétisme universitaire et l’accent accru mis sur le portail de transfert ainsi que sur le nom, l’image et la ressemblance.

« Je pense qu’il est juste que les étudiants-athlètes reçoivent des revenus. Ne vous méprenez pas », a-t-il déclaré vendredi. « Le football et l’athlétisme universitaire ne sont pas dans une situation saine. Ce n’est pas le cas. Et il doit y avoir du changement, et cela ne reviendra pas. Je pense que j’étais équipé pour faire le travail ici à l’ancienne. C’est qui je suis.

« Cela va se rapprocher d’un modèle professionnel. Il doit y avoir des négociations collectives. Il doit y avoir une restriction sur la masse salariale. Il doit y avoir des restrictions en matière de réglementation des transferts. Il doit y avoir des limites à l’implication des agents auprès de ces jeunes. les gars. … Et je m’inquiète beaucoup pour la santé mentale des étudiants-athlètes alors que tout cela se produit.

Bennett a déclaré qu’il avait initialement pensé à se retirer à la fin de la saison 2023-24, mais lui et son équipe ont immédiatement commencé le processus de reconstruction et il a signé une prolongation de contrat en juin qui l’aurait maintenu à Charlottesville jusqu’en 2030.

Cependant, le week-end dernier, lorsque l’université a eu ses vacances d’automne et que Bennett et sa femme, Laurel, sont partis, les idées de retraite se sont solidifiées.

« Je pensais juste à ce que serait l’avenir », a déclaré Bennett. « Et c’est là que j’ai en quelque sorte réalisé que je ne pouvais pas faire ça. Ce n’est pas juste pour ces gars et pour cette institution que j’aime tant de continuer alors que vous savez que vous n’êtes pas la bonne personne pour le poste. « .

L’entraîneur-chef associé Ron Sanchez prendra en charge le programme pour la saison. Sanchez a fait partie de l’équipe de Bennett de 2009 à 2018 avant de partir pour devenir entraîneur-chef de Charlotte pendant cinq saisons. En juin 2023, Sanchez a soudainement démissionné de son poste d’entraîneur-chef des 49ers pour retourner en Virginie et devenir l’entraîneur-chef associé de Bennett.

Défense contre le confinement sous Bennett Sous Tony Bennett, la défense de Virginie s’est classée dans le top 10 en termes de points par match accordés, de tentatives de lancer franc de l’adversaire par match, de rebonds de l’adversaire par match et de pourcentage de réussite sur le terrain de l’adversaire : Totaux Rang DI PPG 57.4 1er ALE PG 14.6 1er RPG 30,8 2ème FG pct. 40,2% 8ème Depuis 2009-10

— Recherche ESPN

« J’ai toujours espéré que lorsque mon temps serait écoulé, que ce soit Ron ou Jason [Williford] », les deux entraîneurs-chefs associés, que quelqu’un prendrait le relais », a déclaré Bennett, « parce que cela signifie que c’est au bon endroit. »

Au cours des 15 saisons de Bennett à la tête de l’équipe, il a guidé les Cavaliers vers un succès constant et sans précédent. Il est deux fois entraîneur de l’année qui a mené Virginia au championnat national en 2019, remportant également six titres de saison régulière de l’ACC et deux titres de tournoi de championnat.

« J’aurais aimé pouvoir rester plus longtemps. C’est vraiment le cas », a déclaré Bennett. « Mais il était temps, et je ne l’aurais pas fait si je n’avais pas pensé que nous avions le bon groupe de jeunes hommes et le bon personnel pour les faire avancer de cette manière. Je pense que j’aurais plus de regrets de rester plus longtemps. et ne pas pouvoir faire tapis et ne pas être sûr de tout donner à ces gars-là plutôt que de partir avec peut-être un peu plus d’énergie dans le réservoir, ce serait le plus grand regret que j’aurais. »

Bien que Virginia se soit retrouvée le plus souvent dans la conversation nationale sous Bennett, les Cavaliers n’avaient pas remporté de match de tournoi de la NCAA depuis leur course au titre national en 2019. Ils ont été choisis cinquième dans le sondage de pré-saison de l’ACC publié mercredi.

« Je sais qu’on arrive parfois à un point où gagner est un soulagement plus qu’une célébration et perdre le bâton, et c’est pénible », a déclaré Bennett. « Ce truc a commencé à prendre racine. »

Avant de prendre la relève en Virginie en 2009, Bennett a mené l’État de Washington à deux participations à des tournois de la NCAA au cours de ses trois saisons en tant qu’entraîneur de Pullman. Les Cougars ont connu des saisons consécutives de 26 victoires en 2006-07 et 2007-08, atteignant le Sweet 16 en 2008.

Il avait passé les trois saisons précédentes en tant qu’entraîneur adjoint dans l’État de Washington après quatre saisons au Wisconsin comme entraîneur sous la direction de son père, Dick Bennett, et de Bo Ryan.

Bennett a joué pour son père à Green Bay, terminant sa carrière en tant que meilleur buteur en carrière de la Mid-Continent Conference et meilleur tireur à 3 points en carrière de la NCAA. Il a été sélectionné par les Charlotte Hornets lors du repêchage de la NBA en 1992 et a passé trois saisons avec la franchise.

La retraite de Bennett suit un schéma similaire à celui de deux de ses mentors. Le père de Bennett a pris sa retraite du Wisconsin trois matchs après le début de la saison 2000-01, remplacé par intérim par l’entraîneur adjoint Brad Soderberg, qui faisait partie du personnel de Bennett en Virginie. Le Wisconsin a finalement embauché Ryan au lieu de confier le poste à Soderberg. Lorsque Ryan a pris sa retraite des Badgers, il a disputé 12 matchs lors de la campagne 2015-2016.

Lors de la conférence de presse de vendredi, Bennett a déclaré qu’il pourrait chercher à défendre les étudiants-athlètes et les entraîneurs dans le paysage sportif universitaire en constante évolution d’aujourd’hui.

« J’en ai ajusté certains », a déclaré Bennett. « Mais tu ne peux pas lutter contre toi-même. »