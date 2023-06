Tony Bellew a parlé de son rêve de devenir champion du monde à deux poids après avoir taquiné un retour potentiel.

L’ancien champion du monde des poids lourds WBC a pris sa retraite du sport après sa défaite contre Oleksandr Usyk en 2018, mais il semble maintenant envisager un retour à 40 ans.

3 Bellew envisage la chance de devenir champion du monde à deux poids Crédit : Getty

3 Son dernier combat a eu lieu lors de la défaite contre Oleksandr Usyk en 2018 Crédit : Getty

Après avoir publiquement appelé Lukasz Rozanski jeudi, avec la perspective d’un combat au poids bridge (limite de poids de 224 livres) – un point médian entre les poids lourds et les poids lourds – une possibilité.

Le Polonais Rozanski de Pologne est l’actuel champion WBC des poids bridge et selon Bellew, il imagine ses chances de le battre pour devenir champion du monde à deux poids.

S’exprimant sur talkSPORT Drive, Bellew a déclaré: «Je vais vous dire ce que les gars, vous prenez une longueur d’avance avec ce genre de déclarations. Allez, ce n’est pas ce que j’ai dit.

« ‘Tony Bellew sort de sa retraite et il a appelé quelqu’un’ – je n’ai pas dit ça, j’ai juste dit que je m’ennuyais et je lui ai demandé s’il avait envie de dépasser quatre tours. Ce n’est pas une déclaration officielle, vous me mettez des mots dans la bouche. Je détesterais être en charge avec vous !

Il a expliqué : « Ce n’est pas une prise de bec, c’est quelqu’un que je pense pouvoir battre. Je ne vais pas mentir, j’ai 40 ans et je ne sais pas. En me préparant pour Creed 3 l’année dernière, je me suis retrouvé en très bonne forme et j’ai fini par voir un ensemble d’abdos que je n’avais pas vu depuis une bonne partie de la décennie et j’ai pensé « pourquoi pas ».

«Pour être tout à fait honnête, je ne pourrais plus faire du cruiserweight en toute sécurité et je vais droit au but, mais je pourrais rendre le bridgerweight agréable et confortable et si je suis honnête, je pense que je le pulvériserais absolument.

« Je ne sais pas, nous devrons attendre et voir. Je devais retourner un peu au gymnase et y passer du temps.

« Est-ce que je l’ai toujours ? Je ne sais pas. Je ne suis pas complètement hors de forme, je suis toujours resté dans un certain type et je ne sais pas.

3 Cependant, Bellew pense qu’il a encore ce qu’il faut pour remporter un titre mondial à l’âge de 40 ans.

« Je n’écoute pas les rêveurs. Je ne suis qu’un enfant de Liverpool et l’idée de devenir champion du monde à deux poids et probablement le plus ancien champion du Royaume-Uni dont je me souvienne serait un exploit qui serait formidable.

Bellew a ajouté: « Se mettre en forme pour le film et faire des choses avec un enfant appelé Lucas Shredfast, c’était une grande chose. C’était un camp d’entraînement super intense que j’ai fait avec lui en l’espace de 12 semaines et ça m’a complètement tué, mais ça m’a permis de savoir de quoi mon corps est encore capable.

« Après cela, vous pensez ‘puis-je supporter l’impact et le martèlement des coups’, c’est la seule question à laquelle il me reste vraiment à répondre. Je sais que mon corps peut traverser un camp et je sais que je peux le faire.

« J’ai sans doute perdu contre le plus grand cruiserweight de tous les temps et c’était la dernière fois que je montais sur le ring. Pourrais-je le battre ? Absolument pas, non.

« Pourquoi reviendrais-je ? Je viens d’identifier ça, c’est d’être champion du monde. Il n’y a rien d’autre qui vaille la peine de revenir.

«Je ne cours pas après une livre, comme beaucoup d’autres personnes qui reviennent. Notoriété? Pas vraiment. Je dois travailler parce qu’en ne travaillant pas, je perds juste espoir et je finis comme un blob, pour être honnête. Je ne fais qu’une forme de plus et c’est de la forme ronde à la forme d’un œuf et je ne veux tout simplement pas en arriver là !