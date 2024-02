Tony Bechara crée le chaos avec des grilles

Tony Bechara est le membre le moins connu d’un groupe d’artistes abstraits vaguement affiliés qui ont développé une approche méticuleuse de la phénoménologie de la couleur. Centré à New York autour du Hunter College, où Sanford Wurmfeld, Gabriele Evertz, Vincent Longo et Robert Swain ont enseigné pendant de nombreuses années, ce groupe (actif depuis au moins le milieu des années 1970) s’intéresse depuis longtemps à la théorie des couleurs et aux questions de perception, remontant à Josef Albers et Georges Seurat. L’une des raisons pour lesquelles ils sont passés inaperçus peut être extrapolée à partir de l’observation de l’historien de l’art William Agee sur les œuvres de Wurmfeld. Cyclorama projets, une expérience immersive dans laquelle le spectateur est entouré de couleurs :

Une génération d’art, imprégnée de conceptualisme et de théorie, a dévalorisé le pouvoir du visuel ; Comme la couleur elle-même, ainsi que l’art, la peinture qui procure un plaisir visuel a été considérée comme trop facile, trop simple, manquant de profondeur « intellectuelle ». C’est faux, car cela ne parvient pas à comprendre que l’esprit et l’œil, l’intellect et les sens ne peuvent être séparés et sont en fait inextricablement unis dans un seul corps pensant et ressentant. L’intelligence sensorielle et l’intelligence visuelle sont fondamentales à notre être. Le visuel est profond, car c’est la façon dont nous voyons et donc comment nous comprenons le monde.

Même si je connaissais Bechara grâce aux conversations que j’ai eues avec Wurmfeld, je n’étais pas préparé à ce que j’ai vécu lors de ses débuts éponymes. exposition à la Galerie Lisson. Travaillant à l’acrylique sur des toiles carrées allant de 24 pouces sur 24 pouces à 61 pouces sur 61 pouces, il divise toute la surface en carrés d’un quart de pouce dans lesquels il peint l’une des 28 couleurs. Les couleurs peuvent changer de tonalité ou brusquement. En scotchant chaque ligne verticale de carrés après les avoir soigneusement remplis, il allie harmonieusement rigueur et hasard. Le résultat est éblouissant, engageant et troublant, car il met à mal tout sentiment de stabilité que nous associons à une grille. C’est ce dernier aspect qui, selon moi, constitue la contribution de l’artiste à la peinture optique et perceptuelle.

Tony Bechara, « Random 28 (Red version) » (2023), acrylique sur toile, 61 x 61 pouces

Bechara commence un tableau en déterminant le nombre de couleurs qu’il utilisera pour remplir la grille. Parce qu’il recouvre les zones précédemment peintes avec du ruban adhésif (un processus qu’il appelle « peindre à l’aveugle »), les spectateurs ne peuvent découvrir aucun motif sous-jacent aux choix de couleurs de l’artiste – ce qui a permis au spectateur de regarder et de regarder.

Bien que les sept tableaux de l’exposition datés de 2023 aient une palette de 28 couleurs, chacun est rendu dans un ensemble de couleurs spécifique, indiqué par le titre. (L’exposition comprend également un tableau de 1979.) Par exemple, les proportions d’une couleur à l’autre peuvent changer, comme dans les tailles identiques « Random 28 (version rouge) » et « Random 28 (version verte) ». Ce phénomène est évident à une distance considérable de « Random 28 (version rouge) », mais à mesure que vous vous rapprochez, les bleus, les verts, les jaunes et les oranges deviennent plus affirmés. Le rouge reste dominant, mais de manière moins décisive.

Tony Bechara, « Random 28 (Green version) » (2023) acrylique sur toile, 61 x 61 pouces

Le grand nombre de carrés dans chaque tableau et la gamme de couleurs que Bechara obtient avec une palette prédéterminée évoqueront probablement les écrans d’ordinateur et les pixels. Cependant, ses couleurs et teintes sont de saturations diverses. Contrairement à la plupart des peintres intéressés par la couleur et la perception, ses peintures sont cacophoniques, presque stridentes. Leur manque d’ordre n’est peut-être pas réconfortant, mais il semble très fidèle à la situation mondiale actuelle. Le changement et la rupture sont ancrés dans les œuvres. Dans celles qu’il a réalisées sur un châssis profond, la peinture se poursuit sur les côtés, montrant clairement que nous ne pouvons pas voir l’ensemble de l’œuvre d’un coup, réfutant les principes du minimalisme.

Né à Porto Rico en 1942, Bechara est au début de 80 ans. Cette exposition semble être la pointe de l’iceberg d’une carrière qui s’étend sur au moins 40 ans, comme le démontre le premier tableau « 125 couleurs » (1979). Son intérêt pour une expérience visuelle dissonante le rapproche des artistes Op et de nombre de ses pairs travaillant dans la même veine. Il semble vouloir tester la capacité du spectateur à comprendre visuellement son œuvre tout en initiant un dialogue entre l’œil et l’esprit sur les limites de la perception. En acceptant le caractère inévitable du chaos et du désordre dans ses peintures, même s’il travaille avec des règles et des limites, il intègre le sujet de la mortalité dans son art.

Ma seule déception concernant l’exposition concerne Lisson : en tant que galerie aux poches profondes et éditeur de nombreux catalogues d’exposition, il aurait fallu faire davantage pour la première exposition de Bechara là-bas. Une enquête majeure et une étude approfondie de l’artiste se font attendre depuis longtemps.

Tony Bechara, « Random 28 (Blue version) » (2023), acrylique sur toile, 24 x 24 pouces

Tony Béchara se poursuit à la Lisson Gallery (508 West 24th Street, Chelsea, Manhattan) jusqu’au 17 février. L’exposition a été organisée par la galerie.