Tony Asghar de Dundee United essaie de créer un héritage à Tannadice | Actualités footballistiques

Héritage de James Kerr est un livre qui retrace les coulisses de l’équipe de rugby à XV de Nouvelle-Zélande, cherchant à découvrir les secrets du succès des All Blacks. Dundee United en a distribué un exemplaire à chaque joueur dans l’espoir qu’ils reprennent quelque chose.

« J’ai eu beaucoup de retours, les garçons en ont parlé », a déclaré le directeur sportif Tony Asghar. Sports aériens. « Autrefois, je ne pense pas que beaucoup de clubs auraient donné un livre à leurs joueurs. Maintenant, il y a une façon différente de penser. Les joueurs veulent apprendre. »

Ce n’est qu’un exemple de la détermination de Dundee United à faire les choses différemment.

C’est un club qui a défrayé la chronique l’année dernière en embauchant un analyste de 17 ans travaillant à Bangalore. Il y a un responsable de la recherche sur le football, le Dr Dan Parnell, tandis que Tam Courts est le nouvel entraîneur-chef ayant été promu de son rôle de responsable des performances tactiques.

Même la présence d’un directeur sportif est relativement nouvelle pour certains. « Je savais qu’il y aurait beaucoup de recul, non seulement en interne mais en externe », reconnaît Asghar. « Le rôle de directeur sportif n’est pas si bien connu en Ecosse. »

Cela fait deux ans et demi qu’Asghar a été nommé par les nouveaux propriétaires américains du club, supervisant une promotion et un changement de culture. La croissance à long terme est l’ambition de ce fier club. Les méthodes peuvent ne pas être familières à certains, mais peu contestent la nécessité d’un changement.

« C’était un club en difficulté financière et une ligue en dessous de ce qu’il aurait dû être. Les fans étaient tous dans un état de désarroi – j’utiliserais le mot en colère – à propos de ce qui se passait alors que d’autres équipes progressaient davantage. Nous besoin d’une vision à long terme.

« Avec les clubs en Écosse, il y a presque une mentalité de » garder les lumières allumées « où les clubs font de leur mieux pour s’assurer que les salaires sont payés à la fin du mois. Ils vivent du samedi au samedi, essayant de s’assurer que l’équipe gagne. »

Dundee United envisage une autre voie.

Image:

Le directeur sportif de Dundee United, Tony Asghar, explique sa vision du club



Même dans des circonstances difficiles la saison dernière, il y avait cinq nouveaux débutants de l’académie dirigée par Andy Goldie. Maintenant, avec le départ de Micky Mellon et la sélection surprise de Courts pour le remplacer, on s’attend à ce que l’accent mis sur les jeunes augmente.

« Je pense que beaucoup de gens ont mis l’accent sur ce qu’ils appellent une décision courageuse. Je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme une décision sensée par moi-même et le conseil d’administration de faire venir Tam. Nous avons des gens vraiment talentueux jeunes joueurs Tam comprend la vision et la stratégie à long terme.

« Nous avons fait appel à un manager plus expérimenté pour stabiliser le navire et cela a bien fonctionné pour nous. Il a stabilisé ce navire. Mais une partie de notre stratégie à long terme consiste à nous assurer que nous sommes frais, avons une nouvelle façon de penser et avoir une planification de la relève en place.

Les tribunaux ont déjà fait forte impression. Il y a eu des réunions en tête-à-tête avec l’équipe, mettant en évidence des joueurs de haut niveau auxquels ils peuvent aspirer à ressembler et décrivant des plans sur la façon dont ils peuvent s’améliorer pour devenir le meilleur possible. Les joueurs l’ont adopté.

Le changement de style d’entraînement reflète une prise de conscience que des atouts clés tels que Lawrence Shankland sont susceptibles de bénéficier d’une nouvelle approche – et que les jeunes joueurs doivent être au cœur de tout ce que Dundee United fait. C’est là qu’ils peuvent trouver leur avantage.

Image:

Lawrence Shankland est un atout et Dundee United veut en créer plus



« Nous devons réussir sur le terrain, mais nous devons travailler intelligemment. Nous ne pouvons pas dépenser pour les mauvais types de joueurs et les mauvais types de technologie. Nous devons construire notre académie.

« Nous n’avons pas caché que nous sommes un club vendeur et que nous avons un plan. Mais au fur et à mesure que nous continuons à grandir et que nous avons des plans de succession qui deviendront plus faciles. Si nous vendons un joueur, il y en aura un autre qui pourra entrer. C’est la chose excitante pour les fans à savoir.

« Nous produisons plus de joueurs, pas seulement un ou deux. »

Des joueurs tels que Kerr Smith, 16 ans, mettent en évidence cette chaîne de production. Le défenseur a percé la saison dernière et il y a de l’optimisme qu’il peut lancer. « Les joueurs sont assez bons », dit Asghar. « La question est de savoir comment nous pouvons continuer à les développer. »

C’est là qu’intervient Parnell, le responsable de la recherche sur le football. La culture d’apprentissage à Dundee United s’étend au-delà du personnel de jeu. Qui coache les coachs ? La conviction est qu’en améliorant la qualité de leur travail sur le terrain d’entraînement, les joueurs se développeront.

















4:50



Tam Courts dit qu’il veut donner une chance aux jeunes joueurs cette saison



« Si nous avons recruté un joueur et qu’un an plus tard il n’est pas dans l’équipe, mon attitude est de savoir ce que nous avons mal fait et non ce que le joueur a mal fait », explique Asghar.

« La méthodologie traditionnelle des managers est que si le joueur n’est pas assez bon, nous le remplaçons à la fin de la saison. Donnez aux joueurs des contrats d’un an et espérons reconstruire chaque année. Ce n’est pas ce que nous essayons de faire ici. Nous comme la continuité et la durabilité.

« Cela doit être notre avantage concurrentiel, car nous n’avons pas les ressources nécessaires pour acheter des joueurs prêts à l’emploi. Nous devons faire venir des joueurs que nous pouvons améliorer grâce au coaching, à la science du sport et à l’analyse. Nous pouvons les améliorer et créer un atout plus précieux .

« Essayer de recruter des joueurs que les autres clubs ne connaissent pas est difficile. Nous devons recruter des joueurs pour leur caractère et leurs qualités techniques, mais nous devons également en tirer 10 pour cent supplémentaires. C’est vraiment notre philosophie et comment nous sommes. va s’en approcher. »

Il s’agit d’un écart par rapport à la pensée « garder l’argent sur le terrain ». En dépensant ailleurs, Asghar dit qu’ils peuvent faire des gains plus importants. « Nous essayons d’amener les gens à suivre des cours afin qu’ils suivent un parcours d’apprentissage et apportent de nouvelles idées dans le bâtiment », ajoute-t-il.

« Beaucoup de gens, y compris moi-même il y a peut-être 10 ans, considèrent cela comme un gaspillage d’argent. Maintenant, j’en vois les avantages. Nous devons toujours nous efforcer d’améliorer nos joueurs et cela signifie que nous devons nous assurer que nous développent tout notre personnel pendant leur séjour ici. »

Image:

Tam Courts a été promu du rôle de chef de la performance tactique



Après avoir terminé neuvième la saison dernière, il y a une réelle conviction que Dundee United peut s’améliorer. Mais même si les résultats ne viennent pas rapidement, l’engagement dans cette stratégie de long terme est là.

« Le directeur sportif est là pour soutenir le manager. Nous donnons aux joueurs des contrats de deux et trois ans et il devrait en être de même avec les managers. Nous devons les soutenir car nous avons tous convenu de la vision et de la stratégie et nous avons tous souscrit à il.

« L’année dernière a probablement été la période la plus difficile de ma carrière dans ou hors du football. Mais nous l’avons surmontée, donc je suis enthousiasmé par cette saison. J’aime le club et c’est toujours un club qui peut s’améliorer. » À commencer par le match contre Aberdeen à Pittodrie dimanche.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire », ajoute-t-il.

Mais peut-être que Dundee United construit son propre héritage.