Tony Adams nommé “cheval noir” de Strictly Come Dancing par son ancien coéquipier d’Arsenal

La star de THE MASKED Dancer, David Seaman, a révélé que Tony Adams est «bien hors de sa zone de confort» sur Strictly – mais a exhorté les fans à ne pas l’écarter pour l’instant.

La légendaire star anglaise, 55 ans, est associée à Katya Jones cette série, mais s’est retrouvée au bas du classement après les deux premières performances.

Tony et David s'embrassent aux championnats de football de l'Euro 96

Malgré les faibles scores, l’ancien coéquipier David, 59 ans, a apporté son soutien à son copain et est convaincu que son voyage dansant n’est pas encore terminé.

S’adressant exclusivement à The Sun, David a déclaré que Tony pourrait être le cheval noir des concours – car il s’améliore toujours.

Il a déclaré : « Tony va très bien, je connais Tony et il est bien sorti de sa zone de confort.

«Même après la première représentation, je lui ai envoyé un texto et je parie que c’est le pire que vous ayez jamais ressenti pour les nerfs de votre vie, et il a dit exactement.

“J’ai ressenti exactement la même chose quand j’ai fait Dancing on Ice – c’est la chose la plus éprouvante pour les nerfs que j’aie jamais faite.

“Mais maintenant qu’il s’en est remis, il va s’améliorer.”

Le patineur professionnel et épouse de David, Frankie, a déclaré que Tony est un “combattant” après avoir surmonté une série de revers et qu’il utilisera cette résilience en ce qui concerne Strictly.

Frankie a déclaré: “Ne pariez pas contre Tony, c’est un combattant, c’est un survivant – il a surmonté des choses incroyables et réalisé des choses incroyables malgré ce qu’il a surmonté, alors ne pariez pas contre lui.

“Nous savons qu’il va avoir une fin naturelle à sa carrière de danseur à un moment donné.”

David a poursuivi: “Il a même subi une arthroplastie complète du genou”, ce à quoi Frankie a déclaré: “Il a eu une crise cardiaque, une crise de santé mentale, Tony a surmonté des choses incroyables.”





David a ajouté : “C’est un grand leader, il a été mon capitaine pour Arsenal et l’Angleterre.”

Le duo – qui a été démasqué en tant que Pillar and Post sur The Masked Dancer la semaine dernière – a déclaré qu’il soutiendrait Tony dans le public samedi soir.

Frankie a ajouté: “Nous allons aller le soutenir samedi.”

Tony était connu pour son approche sensée de la défense – mais pas tant pour son élégance.

La star du foot a joué le Tango et le Charleston au cours de la première et de la deuxième semaine, ne lui marquant que 37 points sur 80 possibles.

Tony a admis que son passage dans la série lui avait laissé une “épave émotionnelle” et a juré de ne pas être le “blague” de la série.

Cependant, les fans ont été emmenés avec l’amusant Charleston du couple à My Old Man’s A Dustman samedi, gagnant suffisamment de votes pour rester une semaine de plus.

Kaye Adams de Loose Women et son partenaire professionnel Kai Widdrington ont reçu la côtelette à la place.

S’exprimant sur Strictly It Takes Two mercredi soir, Tony a admis qu’il avait trouvé un peu trop la pression du spectacle et de la séance d’entraînement, trouvant des émotions fortes dans son empressement à s’améliorer.

« Je suis juste en train de vivre une épave émotionnelle depuis environ un mois maintenant, pour être honnête ! Je pleure chez Legally Blonde et tout ça ! Je suis juste assis là pendant mon jour de congé un dimanche… »

« Nous n’avons pas de filet de sécurité ici. C’est quelque chose qui sort complètement de ma zone de confort et j’essaie juste d’essayer », a-t-il ajouté.

“Mais je ne veux pas qu’on se moque de moi à vous connaissez? Nous ne sommes pas la comédie ici. Je continue d’essayer.

“Elle [Katya] me casse tous les lundis, mardis et mercredis, et je dois traverser la douleur et obtenir une sorte de jeu de jambes et aller mieux.

Il a ensuite ajouté qu’il se sentait soulagé que les téléspectateurs l’aient sauvé, disant que c’était bien que ses efforts soient “reconnus”.

Tony a ensuite été soutenu par sa partenaire professionnelle Katya, qui l’a félicité d’avoir adopté son côté comique pour leur routine samedi dernier, qui s’est terminée avec la danseuse de 5 pieds 6 pouces hissant l’ex-manager de football de 6 pieds 3 pouces sur ses épaules.

“Il a tellement de caractère, et tellement … vous savez, nous plaisantons tous les jours dans la salle de répétition, alors je savais que vous réussiriez”, lui a-t-elle dit et l’animatrice Janette Manrara.

«Mais ce n’est pas ça, c’est en fait surmonter tant de peurs et de traumatismes du passé. Ce qui est tellement impressionnant, c’est que tu réussis à le faire, et à faire ressortir ce personnage, j’ai adoré.

“J’espère que nous sommes maintenant en train de monter dans les bonnes rues qui vont vous ouvrir de plus en plus et c’est ce qui me passionne.”

À venir cette semaine est la semaine annuelle du film de Strictly, où Tony et Katya continueront de se battre pour leur place dans la série avec une Samba to You Sexy Thing de Hot Chocolate.

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One, les résultats étant diffusés dimanche.

Le meilleur ami David Seaman a déclaré que Tony ne devrait pas être radié pour l'instant