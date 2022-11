Tony Adams de Strictly retient ses larmes et admet qu’il “ne voulait pas être sur cette planète” avant le voyage de sobriété

Tony Adams de STRICTLY Come Dancing est devenu ému sur It Takes Two alors qu’il s’ouvrait sur son parcours difficile avec sobriété.

L’as du foot de 56 ans s’est retiré de la compétition dimanche soir en raison d’une blessure, sa position dans les deux derniers s’avérant être la dernière goutte.

Rejoint par sa partenaire professionnelle Katya Jones sur le spin-off It Takes Two, Tony a admis que son temps dans la série s’était avéré être un énorme voyage émotionnel et a refoulé ses larmes pendant qu’il parlait.

Après un résumé des faits saillants de son voyage, Tony a franchement admis qu’il était heureux que son apparition dans la série ait ouvert des portes à ceux qui luttent contre la santé mentale et la sobriété.

S’adressant à Rylan, il a été tenu par Katya alors qu’il disait: «C’était incroyable, mon pote. Cela a été formidable. C’était amusant de venir ici chaque semaine et de discuter avec vous.

« C’était vraiment amusant. J’ai adoré cette partie – plus que la danse ! Je peux parler beaucoup, je ne suis pas sûr de la danse, mais cela a été incroyable.

«Je suis entré dans l’émission avec un message pour sensibiliser à la santé mentale et à la toxicomanie pour dire il y a 26 ans, je devrais être mort. Vous voyez ce que je veux dire ? », a-t-il admis sans ambages.

“Je ne voulais pas être sur la planète, et maintenant je danse sur ce spectacle.”

Après la diffusion de sa sortie dimanche, Tony a publié une déclaration sur les réseaux sociaux qui disait: « Il arrive un moment où vous ne pouvez plus ignorer les conseils médicaux, et très malheureusement mon point est venu ce soir.





“Désolé, je n’ai pas pu danser contre mon ami @TylerWestt, mais merci merci à TOUS @bbcstrictly qui ont fait de cela 8 semaines incroyables, joyeuses, difficiles et exaltantes.

“Vous me manquerez tous. Et bien, je n’ai pas de mots pour @Mrs_katjones.

«Elle est mon rock absolu, ma reine, mon ennemi juré, HERO. Je l’aime en morceaux. Continuez à danser. Demain, je vais sortir le souffleur de feuilles et revenir à la normale. Avec des paillettes.

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

L'as du foot s'est blessé aux ischio-jambiers après un jive énergique