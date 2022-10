Tony Adams de Strictly prouve que l’accrochage dans les coulisses avec Katya Jones est terminé avec un vêtement bizarre

Les stars de la danse STRICTLY, Tony Adams et Katya Jones, ont prouvé qu’ils avaient mis leur buste dans les coulisses bien derrière eux.

Cela vient après que The Sun a révélé que Tony, 56 ans, avait tenu des pourparlers de «crise» la semaine dernière quelques heures avant sa performance en direct avec la beauté russe Katya.

Tony Adams et Katya Jones ont dépassé leur effondrement maladroit[/caption]

Katya a réprimandé Tony et lui a donné quelques «vérités à la maison» après avoir livré une mauvaise répétition – puis a jeté un strop.

L’ancienne footballeuse a expliqué plus tard que son discours d’encouragement sans fioritures avait fonctionné, en disant sur It Takes Two: “Je pense qu’elle admet que cela aurait pu aller dans les deux sens. J’aurais pu jeter mes jouets hors du landau et rentrer à la maison.

S’adressant à Instagram hier soir, Katya a montré aux fans que le duo de danseurs avait dépassé le blip gênant.

Elle a partagé une photo de Tony écoutant de la musique et a déclaré: “Une partie du processus consiste à se familiariser avec la chanson. Tout en portant mon visage sur ses pieds bien sûr.

Tony a fondu en larmes sur Strictly après une performance émouvante la semaine dernière, alors que Katya lui faisait un câlin.

Admettant à Rylan Clark, l’hôte de It Takes Two, ce qui s’est passé, Tony a admis: «J’étais plein de peur avant. Nous avons eu une discussion d’équipe.

“Elle [Katya] est venu dans ma loge après notre répétition générale et m’a dit quelques vérités sur ma retenue.

«Je pense qu’elle admet que cela aurait pu aller dans les deux sens. J’aurais pu jeter mes jouets hors du landau et rentrer à la maison.





“Mais j’ai combattu la peur et j’y suis allé en quelque sorte.”

Katya a répondu: “Ce que vous avez dit est vrai, j’ai pris un risque.

“Cela aurait pu s’effondrer ou cela aurait pu lui donner ce feu supplémentaire dans son ventre.

« J’ai pris un risque parce que je pensais que c’était ce dont il avait besoin en ce moment. Cela a certainement porté ses fruits.

Donnant aux fans un aperçu de leur rangée dans les coulisses, Tony l’a comparée à une dénonciation de son ancien patron d’Arsenal, George Graham.

“La dernière fois que j’ai été réprimandé comme ça, c’était par George Graham et j’ai quitté le vestiaire”, a-t-il déclaré à Rylan.

“J’ai dit ‘ce n’est plus pour moi, j’y vais’.”

Il a ajouté: “Katya est plus attirante que George Graham, c’est peut-être pour ça que je l’ai toléré.”