Tony Adams de Strictly dit à Shirley Ballas “de rentrer chez elle” alors qu’il claque des scores “injustes”

La star de STRICTLY, Tony Adams, a riposté à la juge en chef Shirely Ballas et lui a dit de «rentrer chez elle» après avoir critiqué ses «scores injustes».

L’ancienne star d’Arsenal, 56 ans, ne s’est pas retenue après avoir reçu la critique des juges après son cha-cha sur le thème de la tribune lors de l’émission en direct de samedi soir.

Tony Adams de Strictly ne s’est pas retenu alors qu’il claquait les scores “injustes”[/caption]

La légende du football a dit à la juge en chef Shirley Ballas de “rentrer chez elle”[/caption]

Shirley a eu des mots encourageants et lui a dit: «Je t’aime beaucoup. Continuez parce que vous êtes l’essence même de la série.

Mais après que Shirely ait livré un score de quatre, Tony a semblé perdre son sang-froid lorsqu’on l’a entendu crier: “Shirley, rentre chez toi.”

La paire a reçu un total de 19 points sur 40 possibles.

Le panéliste Craig Revel Horwood n’a pas été impressionné par la routine et n’a marqué que trois points.

Les téléspectateurs ont été laissés dans l’hystérie par la réaction de Tony et ont sauté sur Twitter pour commenter.

Un téléspectateur a écrit: “Tony a-t-il crié ‘rentre chez toi Shirley hahahaha f ***** g résumant les sentiments de la nation.”

Un autre a posté: “Tony Adams disant à Shirley de rentrer chez elle est le clou de la soirée.”

Partageant une série d’emojis rieurs, l’un d’eux a tweeté: “Tony dit à Shirley de” rentrer à la maison “après qu’elle lui en ait marqué quatre.”





Un autre a posté: «Je viens de regarder Tony Adams et son partenaire de danse faire le thème de BBC Grandstand sur Strictly. Score sévère de Craig et Shirley (respectivement 3 et 4). Des performances incroyables. Ils devraient certainement progresser, j’ai adoré ça !! »

Cela vient après que Tony et la danseuse professionnelle Katya Jones aient prouvé qu’ils avaient mis leur buste dans les coulisses derrière eux.

Les copains ont tracé une ligne dans le sable après que Katya ait donné à Tony une féroce réprimande dans sa loge avant la performance de samedi dernier.

Ils ont montré leur proximité lors des répétitions alors qu’ils s’asseyaient ensemble pour parler de danser sur Grandstand pour célébrer les 100 ans de la BBC.

Et Katya a décrit Tony comme “le héros de tout le monde” suite à leur dispute.

C’était en réponse à un message d’un Tony ému après avoir obtenu son meilleur score de la série.

“Je ne pense pas que ma famille, mes amis et ceux qui tendent la main avec amour sachent vraiment ce que cela signifie pour moi”, a-t-il écrit.

«Les problèmes de santé mentale et de dépendance peuvent mener aux endroits les plus sombres, et vous continuez à me sauver la vie. Tous les jours.

« À vous tous, celui-là était pour vous Merci pour le soutien continu de chacun pour @katyajones et moi. Cela signifie le monde.

L’homme de 56 ans a tenu des pourparlers de «crise» dans les coulisses la semaine dernière après avoir été submergé par la peur lors de la répétition générale.

Cela a conduit la danseuse professionnelle Katya à livrer quelques «vérités à la maison» à l’ancien footballeur – l’aidant finalement à atteindre ses meilleurs scores de la série.

Donnant aux fans un aperçu de leur rangée dans les coulisses, Tony l’a comparée à une dénonciation de son ancien patron d’Arsenal, George Graham.

“La dernière fois que j’ai été réprimandé comme ça, c’était par George Graham et j’ai quitté le vestiaire”, a-t-il déclaré à Rylan.

“J’ai dit ‘ce n’est plus pour moi, j’y vais’.”

Il a ajouté: “Katya est plus attirante que George Graham, c’est peut-être pour ça que je l’ai toléré.”

