Tons lait de coco et cachemire : des manucures soignées qui s’associent avec tout prévalent | Mode | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Le minimalisme des années 90 est de retour en force, descendant jusqu’au bout de vos doigts avec un style épuré et élégant qui embrasse le luxe discret à un prix plus abordable. Les ongles d’automne s’éloignent des motifs baroques, ultra-lumineux et surchargés des saisons précédentes. Le dernier à atterrir est la manucure lait de coco (lait de coco), une teinte laiteuse, aqueuse et translucide, qui n’est ni complètement blanche ni ultra brillante, évite les virages rosés et réinvente pour la énième fois la populaire French manucure. Créée en 1975 par Jeff Pink, directeur d’Orly International, la manucure française Il se caractérise par la différence de couleur entre le vernis à ongles naturel et la pointe blanche et épaisse. C’était un succès dans les années 90 et n’a jamais complètement disparu. Une invention à la demande des studios hollywoodiens qui recherchaient un vernis qui s’adapte à tous les types de costumes et évite les erreurs de continuité et la perte de temps liée au changement de couleur des ongles des actrices entre les prises. Le nouveau partage les mêmes qualités lait de coco: un ton crémeux qui s’accorde avec tout et respire l’élégance avec un plus de sobriété.

« Les neutres reviennent à travers tout le courant vieil argent et briller, qui se caractérise par être aussi naturelle et élégante que possible dans tous les aspects : vêtements, accessoires, cheveux et, bien sûr, ongles. Les laits de coco translucides et blanchâtres ont le vent en poupe. Cependant, si vous appliquez une troisième couche, l’effet est plus épais et les clients traditionnels ont tendance à l’apprécier davantage. La French manucure classique avec une pointe très blanche n’a plus la cote. Il beignet glacé avec une base française, qui simule la couche nacrée de sucre qui recouvre cette pâtisserie, continue également d’être en vogue », explique Lara López, PDG de Le Salon Nails pour Essie. Et cet automne, les effets laiteux règnent. La version au lait de coco est plus douce qu’une manucure blanche, mais ajoute plus de couleur au nu pur. Cette teinte crémeuse se situe plutôt entre le blanc et le nude avec un point transparent. Une tendance de transition parfaite de l’été à l’automne, car elle est lumineuse mais neutre. « Les nus sont toujours une réussite car ils permettent de voir des mains polies et soignées, et surtout parce qu’ils s’harmonisent avec n’importe quel style vestimentaire et occasion. Le lait de coco s’adapte à tous les types de peau, même s’il sublime grandement les peaux foncées ou celles encore bronzées. De plus, ils sont très pratiques lorsqu’on ne peut pas faire une manucure périodiquement, car ils cachent la croissance de l’ongle », explique Lisseth Certuche, technicienne en ongles chez GoodNails By Raffel Pagés.

Un autre avantage de lait de coco c’est qu’il s’adapte à toutes les formes et longueurs d’ongles. « Cet automne, nous continuons à voir des ongles longs, mais pas aussi longs qu’il y a quelques années et principalement ovales », explique Lara López. Bien que la longueur et la forme dépendent toujours des goûts personnels, tous les experts consultés s’accordent à dire que les plus demandés sont ovales ou carrés, car ils s’adaptent à tous les types de designs. Bien que la forme des doigts puisse donner des indices pour trouver la meilleure forme. « Pour les doigts courts, les ongles en amande sont recommandés car ils stylisent et allongent visuellement la main. Plus les doigts sont épais, plus l’ongle doit avoir une forme en amande. Pour les doigts longs et fins, la meilleure option est les ongles carrés ou semi-carrés, mais pas très longs car c’est une main très stylisée », conseille Laura Pia, directrice de Thuya Profesional.

Et surtout, comment reproduire cette manucure laiteuse et translucide ? Pour Lisseth Certuche « il est très facile de le faire à la maison, même si cela dépend toujours de la compétence de chacun, car il est important de vernisser correctement pour obtenir une finition professionnelle. Les étapes sont toujours les mêmes, préparation de l’ongle, base protectrice, application du vernis en deux couches et finition par une couche protectrice de vernis. Laura Tarrés, experte en manucure, prévient que « le secret d’une manucure bien réalisée réside dans la préparation de l’ongle. Il doit être laissé débarrassé des cuticules et poli pour que le vernis soit au plus près de la base de l’ongle et adhère correctement pour prolonger le résultat.

Begoña Gómez, experte en soins Yves Rocher, nous donne les étapes pour une manucure longue durée parfaite à réaliser à la maison :

–Un bon démaquillant. La première étape consiste à retirer le vernis précédent sans laisser un seul brin de couleur. Mieux vaut utiliser des formules sans acétone qui ne dessèchent pas.

–24 heures de repos. Ils sont nécessaires pour laisser reposer l’ongle et obtenir une manucure longue durée une fois la couleur appliquée.

–Une heure avant de les peindre… étalez une huile hydratante sur les ongles et laissez-la pénétrer complètement. S’il a des propriétés nutritionnelles, c’est bien mieux.

–Vous avez besoin d’un apprêt. Le primer empêche non seulement le jaunissement, mais renforce les ongles et lisse la surface pour que le vernis glisse en douceur. Mais laissez-le sécher complètement avant de les glacer. Appliquez ensuite une ou deux couches de couleur selon l’effet translucide souhaité.

–Top coat, la meilleure assurance durée. Si, en plus de l’étaler après les avoir peints, vous ajoutez une autre couche deux jours plus tard, la couleur restera impeccable.

Dans le salon, les possibilités sont infinies. « En acrylique, en gel ou en émail permanent, c’est parfait. Et il peut être réalisé du plus translucide au plus opaque. C’est un ton qui, bien qu’il soit demandé, crée la polémique car étant quelque peu transparent, soit on l’aime, soit on le déteste. Il est généralement très demandé dans les manucures acryliques », explique Lara López d’Essie. Il faut tenir compte du fait que cet effet semi-transparent « ne couvre pas les imperfections des ongles, donc il n’est beau que s’ils sont sains et soignés. Si les ongles présentent des fissures ou des taches, mieux vaut rechercher une finition plus opaque », conclut Laura Tarrés.

Détails du bijou

Si cet été les ongles ornés de cœurs ou de cerises régnaient en maîtres, à l’automne, des stickers bijoux ou des stickers aux dessins discrets animent le ton des manucures discrètes. « Simple ne veut pas dire ennuyeux. L’ajout de petits détails tels que des points lumineux ou des lignes abstraites donne un design créatif, minimaliste et très beau. Pour élever la tendance à un niveau supérieur, optez pour un vernis au fini mat qui génère plus de contraste », explique Marta Martínez, responsable du département des médias sociaux chez Druni. Lisseth Certuche, de GoodNails, est d’accord : « le vernis au lait de coco fonctionne comme une base lisse, et en plus de cela, nous pouvons réaliser une décoration minimaliste, comme un point lumineux ou une ligne courbe dans une autre couleur contrastée plus intense. »

Des couleurs aussi chaudes que le cachemire

L’envie de porter un pull chaud et douillet se transpose sur les ongles avec des couleurs chaudes et réconfortantes avec une certaine nuance poudrée. « Les verts bouteilles et leurs dérivés sombres ont le vent en poupe, les grenats sous tous leurs aspects, les gris aux nuances froides et les mauves veloutés », précise Lisseth Certuche. Ce sont des tons qui rappellent les pierres précieuses mais avec un ton plus sourd. « On peut les porter sur l’ensemble de l’ongle ou n’en recouvrir qu’une partie, mais sans devenir une robe française colorée. Cela fonctionne également d’utiliser une couleur différente sur chaque ongle. Une astuce : pour réaliser des dessins, utilisez un glacis avec un pinceau à mi-chemin entre plat et arrondi », ajoute Laura Tarrés. Pour obtenir l’effet nacré ou poudré, « on peut appliquer des pigments sur l’ongle et utiliser un top coat spécifique pour obtenir l’adhésion », ajoute Irene Palacios, manucure de Slow Life House.

Les meilleurs produits pour avoir des mains d’automne

1- Traitement de soin des cuticules, de Sephora Collection

Gel nourrissant pour cuticules (8,99 €) qui les adoucit et les nourrit pour permettre de les éliminer correctement.

2- Le vernis à ongles Allure, de chez Essie

La teinte Allure d’Essie (14,45 €) est parfaite pour réaliser un lait de coco de saison. Son pinceau s’adapte aux contours de l’ongle pour un fini uniforme sans filigrane.

3- Base de traitement protectrice des ongles, Dior Vernis

Base fortifiante et durcissante (31 €) qui prépare l’ongle avant le polissage et maximise la durée de la couleur.

4- Crème démaquillante Go Green, par Yves Rocher

La crème démaquillante Go Green (6,50 €) enlève le vernis à ongles tout en en prenant soin. La formule, composée à 96% d’ingrédients d’origine naturelle, est enrichie en huile d’amande douce.



5- Autocollants de sorts magiques, par Essence

Ces autocollants brillants (1,58 €) ajoutent un éclat supplémentaire à toute manucure discrète.

6- Le Vernis 103, de Chanel

La teinte Légende (32 €) procure un effet chaleureux et réconfortant en un seul passage. Une formule concentrée en pigments de couleur et enrichie en écocéramides de camélia.

