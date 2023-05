Tonnerre roulant: les concurrents poursuivent une roue de fromage sur une colline lors d’une course chaotique au Royaume-Uni

LONDRES (AP) – Le grand fromage des événements sportifs extrêmes au Royaume-Uni est de retour.

Des centaines de spectateurs se sont rassemblés lundi pour regarder des dizaines de coureurs téméraires chasser une meule de 7 livres (3 kilogrammes) de fromage Double Gloucester sur la colline presque verticale de Cooper, près de Gloucester dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Le premier coureur à terminer derrière le fromage à roulement rapide peut le garder.

La course de roulage de fromage a lieu à Cooper’s Hill, à environ 160 kilomètres à l’ouest de Londres, depuis au moins 1826, et on pense que le sport du roulage de fromage est beaucoup plus ancien.

L’événement difficile s’accompagne souvent de problèmes de sécurité. Peu de concurrents parviennent à rester debout tout au long de la descente de 200 verges (180 mètres), et cette année, plusieurs ont dû être aidés, en boitant, depuis le parcours.

La concurrente canadienne Delaney Irving, 19 ans, a remporté la course féminine malgré une brève perte de connaissance.

« Je me souviens juste de m’être cogné la tête, et maintenant j’ai le fromage », a déclaré Irving, qui vient de Nanaimo, en Colombie-Britannique.

Matt Crolla, 28 ans, de Manchester dans le nord-ouest de l’Angleterre, a remporté la première de plusieurs courses masculines. Lorsqu’on lui a demandé comment il s’était préparé, il a déclaré aux journalistes : « Je ne pense pas que vous puissiez vous entraîner pour cela, n’est-ce pas ? C’est juste être un idiot.

The Associated Press