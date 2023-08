Toni prend la relève en tant que chef de famille

ALLBLK drame juridique sexuellement scandaleux DENTELLE est de retour avec une deuxième saison et BOSSIP a un clip exclusif.

Une fois de plus, LACE suit une avocate influente, sa clientèle d’élite et les scandales sexy qui se déroulent dans la salle d’audience, la salle de conférence et la chambre à coucher alors qu’elle et son cabinet naviguent entre clients, affaires, services exclusifs de call-girl (et garçon) et leur personnel. vies.

Après les événements explosifs de la saison dernière, le monde de l’incomparable Lacey McCullough (Maryam Basir) est plongé dans une spirale infernale. Un communiqué de presse rapporte que cette saison, les ennemis de Lacey se rapprochent enfin, aboutissant à une enquête à grande échelle du FBI, laissant l’avenir de Lacey et McCullough & Associates en suspens.

Le bras droit de Lacey et fidèle confident a quitté l’entreprise pour de bon… disparaissant sans laisser de trace. Et, après avoir épuisé tous les recours, Lacey est déterminée à faire sortir sa mère de prison. Mais, avec l’entreprise en mutation, elle devra déterminer à qui elle peut et ne peut pas faire confiance pendant que sa relation personnelle s’effondre et qu’elle risque de perdre la garde de sa fille. Bien que cette avocate prolifique soit réputée pour faire avancer les choses… par tous les moyens nécessaires pour sa clientèle riche et puissante, sera-t-elle capable d’opérer sa magie quand c’est sa propre vie qui est en jeu ?

DENTELLE Extrait exclusif

Dans un clip exclusif du dernier épisode, nous voyons Toni et Big D discuter du rôle de Lacey dans l’entreprise familiale. Toni est sortie de prison et l’église First Lady of Holy Spirit récupère son temps en tant que chef de famille; même si sa fille avocate n’aime pas ça.

« Je pense juste qu’il est temps que je récupère mon pouvoir, c’est tout », dit Toni. «Je l’ai vue faire des dégâts quand j’étais à l’intérieur, ruinant tout ce que nous avons construit et je serai damné si je continue à permettre que cela se produise. J’aime ma fille avec tout ce qui est en moi, mais parfois cet amour signifie la protéger contre elle-même.

Elle continue,

« J’ai fait de la prison pour cette famille donc Lacey ni personne d’autre ne me dira ce que je ne ferai pas. Point final, bah ! »

BLOUP !

Un nouvel épisode de DENTELLE diffusé demain sur ALLBLK.