L’ancienne jeune internationale américaine Toni Payne se délecte de jouer dans les couleurs vertes et blanches du Nigéria et s’est fixé les nobles objectifs de gagner des tournois majeurs avec les Super Falcons.

Après avoir fait ses débuts internationaux pour le Nigéria lors de la Coupe féminine de Turquie en février, l’attaquante de Séville a été impressionnée par ses nouveaux coéquipiers et a déclaré à ESPN que la qualité de l’équipe lui avait donné la confiance que les Falcons pouvaient accomplir de grandes choses lors de tournois majeurs.

« Mes ambitions dans l’équipe seraient de gagner des tournois majeurs comme la Coupe du monde, de participer à des Jeux olympiques et de remporter une Coupe d’Afrique des nations », a déclaré Payne, un ancien de Duke.

Le succès de l’AFCON est peut-être le plus probable, les Super Falcons étant des champions récurrents records au niveau africain, mais Payne est convaincu que l’équipe peut atteindre les mêmes résultats au niveau mondial.

Les Falcons n’ont dépassé les phases de groupes de la Coupe du monde que deux fois, à 20 ans d’intervalle, et ils n’ont pas progressé au-delà des phases de groupes aux Jeux Olympiques depuis leur première sortie en 2000.

Le Nigéria a remporté les trois matches en Turquie plus tôt cette année, complétant sa campagne de trophées par une victoire 9-0 contre la Guinée équatoriale.

« Avant ce tournoi, cela faisait un bon bout de temps que les filles n’avaient pas été ensemble dans un camp en tant qu’équipe, et pourtant tout le monde semblait se gélifier assez rapidement et se rassembler dans un style de jeu distinct, et les choses se passaient plutôt bien. », A déclaré Payne.

« Donc, je pense qu’avec les joueurs qui sont dans l’équipe, et aussi avec le personnel d’entraîneurs, je pense que les Falcons ont certainement un très fort potentiel pour gagner des tournois majeurs. »

Payne, dont les parents sont originaires du Nigéria, n’est pas nouveau pour gagner des titres. Née en Alabama, elle s’est adaptée pour les États-Unis au niveau des jeunes, les aidant à remporter le titre féminin des moins de 17 ans de la CONCACAF 2012, aux côtés des joueurs actuels de l’USWNT Jane Campbell, Andi Sullivan et Midge Purce.

Avec cela à son actif, et après un passage à l’Ajax à Amsterdam, elle a décidé en 2019 de changer son allégeance internationale au Nigéria; mais il a fallu deux ans pour le faire, en raison d’une combinaison de la pandémie COVID-19 et de la mise en ordre de sa paperasse avec la FIFA.

Toni Payne faisait partie de l’équipe américaine qui a remporté la Coupe CONCACAF U17 en 2012, aux côtés des joueurs seniors actuels de l’USWNT Jane Campbell, Andi Sullivan et Midge Purce, et a également joué dans la Coupe du monde de ce groupe d’âge cette année-là. Jamie McDonald – FIFA / FIFA via Getty Images

Ces développements lui ont coûté la chance de représenter le Nigéria à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France, lorsque les Super Falcons ont égalé leur meilleure performance de 1999 en huitièmes de finale.

Payne a déclaré: «J’étais évidemment déçu, mais en réalisant que les choses arrivent pour une raison et que le moment venu, les choses se mettront en place.

« Donc, je savais qu’avec un peu de chance, j’aurai une opportunité à un moment donné et quand je l’aurai, je vais en profiter au maximum. Donc, c’était malheureux de manquer mais je soutenais toujours l’équipe de chez moi et juste en attendant ma prochaine opportunité. «

Cette opportunité s’est présentée en février, lorsque, une fois la paperasse terminée, le nouvel entraîneur Randy Waldrum l’a incluse dans l’équipe pour jouer en Turquie. Payne a fait une impression immédiate lorsque Waldrum lui a offert un départ surprise lors du premier match contre le CSKA Moscou.

«C’était une surprise très excitante et agréable. Je l’ai dit à ma famille et à mes amis, et tout le monde était vraiment heureux pour moi», a-t-elle déclaré.

« J’ai également été surpris quand j’étais sur la liste de départ. Les joueurs venaient juste d’arriver au camp et ont eu le premier match après [minimal] formation, et je pense que Randy a dû faire ces [snap] les décisions. »



Si Payne s’est montrée capable lors de ce premier match, le deuxième contre l’Ouzbékistan a été encore meilleur et elle a vraiment pris son envol lors du troisième match contre la Guinée équatoriale.

Payne, jouant dans une position moins que familière, a d’abord mis en place Uchenna Kalu, puis a marqué un but individuel spectaculaire, traversant trois défenseurs pour frapper un effort imparable alors que les Super Falcons manquaient de 9-0 vainqueurs.

« Je pense que mes premières pensées étaient juste d’essayer de briser un peu de pression et quand j’ai vu que j’étais devant le but, j’ai décidé de tirer et c’est bien qu’il entre.

« Mais, oui, c’était sympa … » fut la réponse modérée de Payne aux questions sur une frappe plutôt sensationnelle.

La transition de Payne de l’international junior américain à l’international senior nigérian n’a peut-être pas été simple, mais, avec le recul, il semble que cela allait toujours être une progression naturelle. Son père, Oyeleke Payne, a toujours été un grand fan du football nigérian et a impliqué ses enfants dès son plus jeune âge.

« J’ai toujours été un amoureux du football nigérian », a déclaré Oyeleke à ESPN.

«J’ai adoré ces matchs entre les Shooting Stars et les Rangers de l’IICC. Je fais aussi mes propres entraîneurs, et j’ai des joueurs que j’ai entraînés qui jouent maintenant des pros.

« Je suis un gars chanceux. Dieu m’a béni avec une connaissance du jeu, mais je voulais juste être un père taper dans un ballon avec ses enfants. Quand j’ai vu qu’ils aimaient le jeu, tout ce que je voulais faire était de les pousser à être. le meilleur qu’ils pourraient être.

«Mes enfants ont grandi au début des années 90 en regardant les Super Eagles, comme Austin Okocha, Nwankwo Kanu et les autres, et la façon dont ils jouent.

« Mais de tous mes trois enfants, celui [who] aime vraiment le football, le style nigérian, est Toni. Elle y a toujours été vraiment engagée. «

L’attaquant nigérian Toni Payne a joué pour les Duke Blue Devils de 2013 à 2016. Andy Mead / YCJ / Icon Sportswire via Getty Images

Payne a déclaré que l’opportunité de jouer pour le Nigeria n’était pas seulement un honneur mais inévitable: « Cela signifie tout pour moi que je puisse représenter le Nigeria.

« Cela m’a toujours semblé tout à fait naturel, honnêtement. Avoir l’opportunité de représenter mes parents et la famille que j’ai au Nigeria est un sentiment incroyable, et je suis vraiment honoré de pouvoir avoir cette opportunité.

« J’ai évidemment joué dans de nombreux programmes de jeunes dans l’équipe nationale américaine pendant de nombreuses années, mais j’ai toujours regardé le Nigeria, que ce soit l’équipe masculine ou l’équipe féminine, et j’ai toujours eu un sentiment de fierté et de soutien pour du côté nigérian.

« Donc, une fois que le Nigeria m’a donné l’opportunité, je savais que c’était la bonne décision et la bonne décision, et j’étais honnêtement juste vraiment honoré et je suis vraiment excité. J’espère que je continuerai et serai un bon ajout à l’équipe.

« J’étais reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de jouer dans le programme américain, et j’ai beaucoup appris du programme, mais jouer avec le Nigeria est juste quelque chose qui me semble un peu plus naturel et plus juste pour moi et pour ma future carrière. «

Oyeleke est aussi fière que possible: «Pour elle, l’opportunité de porter les couleurs du Nigeria est une joie pour moi.

«J’ai toujours dit à mes enfants de considérer tout ce qu’ils font comme un service. Donc, que ce soit pour le Nigeria ou les États-Unis, utilisez ces leçons pour avoir un impact dans la vie.»

Mais pour l’avenir immédiat, Payne se concentre davantage sur les objectifs à court terme de conserver sa place dans une équipe nigériane empilée.

« Le plus gros défi était de jouer à un nouveau poste », a-t-elle déclaré.

« Pendant de nombreuses années, je joue normalement en tant qu’ailier, donc c’était une petite période d’ajustement; mais j’ai vraiment apprécié. Mes objectifs sont simplement de m’améliorer, de continuer à m’améliorer au poste et d’espérer avoir un impact. »