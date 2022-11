Toni Kroos Wonder Strike porte le Real Madrid devant Cadix

Toni Kroos a marqué une volée impressionnante alors que le Real Madrid battait Cadix 2-1 pour réduire l’écart avec le leader de la Liga, Barcelone, à deux points jeudi.

Lors du dernier match de championnat avant la pause de la Coupe du monde du Qatar, l’équipe de Carlo Ancelotti rattrapait ses adversaires acharnés, qui ont battu Osasuna mardi.

Le match menaçait parfois de tourner mal, Cadix encrassant à plusieurs reprises l’ailier madrilène Vinicius Junior, mais Madrid a obtenu les points dont il avait besoin grâce à la tête d’Eder Militao puis à la superbe frappe de Kroos.

Lucas Perez en a retiré un pour Cadix lors des phases finales, garantissant que Madrid, deuxième, n’a pas gardé sa cage inviolée à domicile en Liga cette saison et a concédé sept matches de championnat consécutifs.

“Nous avons eu un bon match en dehors des 10 dernières minutes”, a déclaré Kroos à DAZN.

« Nous avons eu des occasions mais avons un peu souffert avec le but que nous avons encaissé inutilement. Je pense que nous avons fait un bon match. »

Madrid était sans l’attaquant Karim Benzema après qu’il n’a pas pu s’entraîner mercredi, mais il a été inclus dans l’équipe de France pour la Coupe du monde.

Sans le vainqueur du Ballon d’Or, Madrid manquait d’éclat en attaque, et peut-être que certains esprits avaient commencé à se tourner vers le prochain tournoi au Qatar.

Kroos n’avait cependant pas perdu sa concentration et avec une passe décisive et son but, il a assuré la victoire de Los Blancos.

Réduire l’écart

La frappe lointaine de Pacha Espino a coupé le haut de la barre transversale pour les visiteurs, mais ils ont eu peu d’occasions de marquer avant que Madrid n’ouvre le score.

Militao a dirigé le centre de Kroos à la 40e minute, bien faire pour rester légèrement en jeu et échapper à toute attention défensive après qu’un corner a été partiellement dégagé.

La seule autre action de la première mi-temps a pris la forme d’un combat de bousculades entre les deux équipes, avec Vinicius face au défenseur Fali, qui avait frappé Rodrygo avec son bras hors du ballon.

“Ils défendent à leur manière. Je pense que nous devons être un peu plus calmes et nous concentrer davantage sur le football”, a ajouté Kroos.

“Si nous réagissons, ils nous font jouer leur jeu. C’est ce qu’ils veulent, perdre du temps avec chaque argument. Je préfère rester en dehors de ça et jouer au football, parce que nous sommes meilleurs.”

Rodrygo était en colère après l’affrontement, au cours duquel le coup de Fali sur lui semblait intentionnel.

“Je ne Je ne pense pas que ce soit (juste) un incident, il l’a fait exprès, il m’a regardé et il m’a frappé”, a déclaré Rodrygo à DAZN.

“C’est honteux parce que plus tard, il m’a dit qu’il n’avait pas fait n’importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi le VAR est là.”

La seconde mi-temps a serpenté jusqu’à ce que l’ancien international allemand Kroos remette les supporters debout avec une frappe spéciale après 70 minutes, revenant de l’extérieur de la surface après un centre. dévié sur son chemin.

Le troisième aurait dû arriver peu de temps après, mais Luka Modric a raté un gardien avec le but béant après que Vinicius ait coupé le ballon dans la surface.

À peine capable de croire qu’il avait raté, le Santiago Bernabeu a scandé le nom de Modric. Après tant d’années de service impeccable, le vétéran milieu de terrain croate pourrait être pardonné cette fois.

“Je lui ai dit que c’était aussi bien que l’équipe de Croatie ait déjà été annoncée”, a plaisanté Ancelotti sur DAZN.

“On aurait pu marquer le troisième, c’était assez simple, et puis après tu souffres un peu, ils marquent contre toi, mais au final on a pris trois points importants.”

Thibaut Courtois a raté un tir qu’il aurait dû mieux gérer et Perez a percuté la maison pour donner de l’espoir à Cadix dans les phases finales.

Espino aurait peut-être égalisé pour les visiteurs, 19e, à la 93e minute, mais s’est dirigé à bout portant alors que Madrid a tenu bon.

Plus tôt, Valence avait battu le Real Betis 3-0, Andre Almeida marquant un excellent coup franc sur un Mestalla pluvieux et Hugo Guillamon ajoutant le deuxième depuis le point de penalty.

Justin Kluivert a marqué le troisième dans les arrêts de jeu pour conclure une victoire impressionnante pour les hôtes, qui grimpent à la 10e place.

Le Betis, qui a terminé avec 10 hommes après Edgar Gonz alez a été expulsé, aurait pu prendre la troisième place avec une victoire mais s’asseoir à la place sixième.

Rayo Vallecano a fait match nul 0-0 à domicile contre le Celta Vigo.

