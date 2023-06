Toni Kroos prolonge son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024

Toni Kroos a accepté une prolongation de contrat d’un an au Real Madrid, a confirmé le club mercredi.

Le milieu de terrain, 33 ans, restera madrilène jusqu’au 30 juin 2024.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Le Real Madrid et Toni Kroos ont convenu de la prolongation du contrat du joueur » le club a déclaré dans un communiqué. « Toni Kroos est arrivé au Real Madrid en 2014 et est déjà le joueur allemand qui a porté le maillot de notre club le plus souvent, avec 417 matchs.

« Au cours de ses neuf saisons en tant que joueur madrilène, il a remporté 20 trophées : quatre Ligues des champions, cinq Coupes du monde des clubs, quatre Supercoupes d’Europe, trois titres de LaLiga, une Copa del Rey et trois Supercopas d’Espagne. »

Kroos avait auparavant envisagé de prendre une retraite anticipée, avant que sa forme et sa condition physique améliorées au cours des deux dernières années ne le convainquent de continuer à jouer.

Photo de Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images

L’ancien international allemand a fait 30 apparitions en Liga pour Madrid la saison dernière, marquant deux buts, ainsi que 12 matchs en Ligue des champions, dont 10 titulaires.

Kroos devra faire face à une concurrence accrue au milieu de terrain du Real Madrid la saison prochaine depuis l’arrivée de l’Anglais Jude Bellingham, 19 ans, du Borussia Dortmund ce mois-ci.

Bellingham est le dernier jeune milieu de terrain à rejoindre Madrid – après Eduardo Camavinga en 2021 et Aurelien Tchouameni en 2022 – alors que les géants de la Liga cherchent à rafraîchir leur milieu de terrain.

Le coéquipier de longue date de Kroos, Casemiro, est parti rejoindre Manchester United l’été dernier, tandis que Luka Modric, 37 ans, envisage également actuellement une prolongation d’un an au Bernabeu.