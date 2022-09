Toni Kroos invite Roger Federer à regarder le match du Real Madrid au Santiago Bernabeu

Le footballeur du Real Madrid, Toni Kroos, a invité Roger Federer à venir voir son équipe jouer au Santiago Bernabeu à Madrid. Kroos a déclaré que Federer aura désormais beaucoup de temps pour profiter des matchs de football et que le maestro suisse devrait profiter pleinement de cette opportunité et regarder le Real Madrid jouer sur son terrain. Le milieu de terrain allemand a également conseillé à Federer de demander conseil à Rafael Nadal s’il avait des doutes sur la qualité des matchs. Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal est un fervent adepte du football et il est également un grand fan du Real Madrid.

“J’espère que vous avez maintenant le temps de me rendre visite à Madrid. Venez assister à un match, et si vous avez des doutes, demandez à votre partenaire de double, Rafael Nadal. Il sait à quel point c’est bon. J’espère vous voir bientôt », a déclaré Kroos dans une vidéo.

Exclusif | J’espère sincèrement que Mohammed Shami travaille sur sa condition physique et revient en force: Sreesanth sur le T20 WC Snub d’Indian Pacer

Le footballeur vainqueur de la Coupe du monde a révélé que Federer avait été une énorme source d’inspiration pour lui. Kroos a estimé que la nature aimable et humble de Federer sera un excellent exemple pour les athlètes en herbe de prospérer dans leur carrière.

“Je voulais juste profiter de l’occasion pour dire merci. Merci au nom de nous tous. Nous tous signifie tous les fans de sport du monde entier pour nous avoir permis de profiter de votre jeu, de votre magie pendant tant d’années », a ajouté Kroos.

Federer avait annoncé sa décision de se retirer du tennis professionnel au début du mois. Le légendaire joueur de tennis, lors de sa dernière mission, a fait équipe avec Nadal à la Laver Cup. Cependant, Federer n’a pas réussi à terminer sa glorieuse carrière sur une note gagnante. Federer a signé avec une défaite déchirante en trois sets contre Jack Sock et Frances Tiafoe de Team World.

Avec 20 titres du Grand Chelem à son actif, Federer est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs de tennis à avoir jamais joué au tennis. Federer a mis fin à son illustre carrière avec huit titres à Wimbledon, plus que quiconque. Il a également été le premier homme à remporter 20 titres du Grand Chelem. Nadal et Novak Djokovic ont actuellement plus de tournois du Grand Chelem.

La victoire de l’Open d’Australie 2018 s’est avérée être la dernière victoire de Federer en Grand Chelem. Federer a atteint la finale de Wimbledon en 2019 mais il a dû subir une défaite contre Novak Djokovic.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici