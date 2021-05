Toni Duggan: L’attaquant de l’Atletico Madrid reviendra en Super League féminine la saison prochaine | Actualités du football

L’attaquant anglais Toni Duggan a déclaré à Sky Sports News qu’elle reviendrait en Super League féminine la saison prochaine.

Duggan devrait quitter l’Atletico Madrid à l’expiration de son contrat en juin et a visé un retour en Angleterre quatre ans après son départ initial pour Barcelone.

Le joueur de 29 ans a marqué 22 buts pour l’Angleterre en 79 apparitions, mais a été étonnamment exclu du camp d’entraînement des Lionnes en octobre et n’a pas encore été appelé par le patron par intérim Hege Riise.

Mais Duggan pense qu’un retour dans l’élite de l’Angleterre la saison prochaine lui donnera la meilleure voie pour revenir en équipe nationale après sa dernière apparition lors de la SheBelieves Cup 2020.

« J’ai eu une grande expérience en WSL et en Espagne, je suis ici depuis quatre ans maintenant, donc je pense qu’il est temps de rentrer bientôt à la maison », a déclaré Duggan. Actualités Sky Sports.

« Mon contrat avec l’Atletico prend fin cet été, je pense que les gens en sont conscients et, après une année difficile avec la pandémie de coronavirus et le monde en mutation, je veux être de retour avec ma famille et aussi revenir du côté anglais – pour moi personnellement, c’était la plus grande difficulté cette année.

Duggan a passé les quatre dernières années en Espagne, deux à Barcelone et deux à l’Atletico Madrid



« Je pense que si je suis dans la WSL, de retour en Angleterre, et devant les yeux du nouveau manager, c’est ma motivation – revenir dans l’équipe d’Angleterre, revenir en Angleterre et j’espère que les gens se souviendront de moi. »

Duggan a d’abord brisé les rangs des jeunes à Everton avant de sceller un déménagement à Manchester City en 2013, où en quatre ans, elle a remporté un titre WSL, la FA Cup féminine et deux Coupes de la Ligue.

Elle a passé les deux dernières années à l’Atletico et deux ans à Barcelone à son arrivée en Espagne en 2017 alors qu’elle aidait l’équipe à atteindre la finale de la Ligue des champions féminine.

Toni Duggan sera l’invité du Women’s Football Show, vendredi à 18h sur Sky Sports Football.