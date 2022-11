Toni Duggan des femmes d’Everton discute de la dissimulation de sa grossesse au cours des premières semaines, des symptômes de la maladie et des espoirs de l’Angleterre pour l’avenir | Nouvelles du football

Dans une interview exclusive avec la présentatrice WSL de Sky Sports, Caroline Barker, Toni Duggan d’Everton discute de la difficulté de cacher sa grossesse à ses coéquipiers au cours des premières semaines, plaisantant et s’entraînant avec Andros Townsend et comment elle n’a pas encore arrêté sa carrière en Angleterre.

Malgré la maladie de la grossesse, Toni Duggan dit qu’elle apprécie toujours un bol de Scouse: “J’ai toujours eu mon Scouse, j’ai fait entrer ma bonté, surtout par ce temps. Ma mère me l’a forcé dans le cou.”

Bien qu’elle ait voyagé de Manchester City à Barcelone et à l’Atletico Madrid, Duggan ne s’est jamais éloignée de son accent Scouse, aussi riche que le ragoût synonyme de Liverpool.

Nous nous asseyons pour discuter un mois après que l’attaquant d’Everton a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle manquerait le reste de la saison WSL. Ce n’est pas seulement Scouse qui est au menu lors d’un appel Zoom depuis la base Finch Farm du club.

“Au cours des premières semaines, je n’étais pas trop malade, j’étais simplement malade”, a déclaré Duggan. “Je me sentais bien dans ma peau donc je serais sur le vélo à l’étage avant que les filles ne partent à l’entraînement”.

Comme la plupart des futures mamans, Duggan n’a pas partagé ses nouvelles pendant les 12 premières semaines, même s’il était parfois difficile de se cacher, d’autant plus qu’elle était malade à plusieurs reprises.

“C’était à chaque fois à 10 minutes. Je pense que lorsque ma température corporelle a augmenté et que j’avais besoin d’être malade, les filles étaient au gymnase et je me demandais où puis-je aller? J’ai dû être malade dans mon pull et juste mettez-le de côté.

“Ça a été dur. Une minute, je m’entraîne sur le terrain avec les filles qui font ma petite séance et la minute suivante, je suis coincée au lit pendant 24 heures”

Selon l’organisme de bienfaisance Pregnancy Sickness Support, les nausées et les vomissements pendant la grossesse affectent jusqu’à 94 % des grossesses, de légères à l’extrême extrémité du spectre des maladies de la grossesse, l’hyperemesis gravidarum.

Pour Duggan, c’était la maladie qui l’empêchait de se cacher alors qu’elle n’était pas encore prête à partager ses nouvelles.

“Il y a quelques occasions où nous sommes sortis sur le terrain et j’étais dans les toilettes en étant malade. La dernière fois, l’un des jeunes enfants a dit ‘ça va? Est-ce que tout va bien?’ et on m’a dit “oui, je passe juste une mauvaise journée”.

“C’était dur de le leur cacher quand on vit dans les poches les uns des autres.”

Duggan pense que si elle avait occupé un autre emploi, ses collègues l’auraient deviné. Mais étant dans le football où “beaucoup de filles n’ont pas eu de bébé”, elles l’ont simplement accepté quand elle leur a dit qu’elle avait mal au dos.

Image:

Toni Duggan reçoit des cadeaux lors d’un match d’Everton après avoir annoncé sa grossesse





La nouvelle a finalement été annoncée via une publication Instagram fin septembre. Ses coéquipières et compatriotes d’Everton – tant chez les hommes que chez les femmes – n’ont pas tardé à la féliciter, tandis qu’elle s’est empressée de leur présenter ses excuses pour avoir caché sa grossesse : “Andros Townsend était comme une ‘blessure au dos, hein ?’ et rire avec moi.”

À la réflexion, Duggan se demande si elle s’est retenue, inquiète de la réaction dans le jeu et elle dit qu’elle craignait également de laisser tomber l’équipe.

“Quand nous l’avons découvert, j’ai été choqué et surpris et j’ai pensé comment allons-nous leur dire au football? Parce que nous n’y sommes pas habitués dans cet environnement.

“Je sais à quel point cela a été difficile pour moi et je suis un joueur assez expérimenté. J’ai 31 ans et j’ai joué dans de nombreux clubs. Je me sens expérimenté à cet égard, je suis assez franc et même pour moi , c’était vraiment difficile pour moi de gérer et de dire.

Image:

Toni Duggan est revenue à Everton en 2021, après avoir commencé sa carrière au club





“Je pense que si une fille de 20 ans passait par là, comment réagirait-elle ? Je pense donc qu’il y a d’autres choses qui pourraient être mises en place pour aider les joueurs.”

Tout au long de notre conversation, Duggan tient à souligner à quel point tout le monde à Everton a été favorable. Elle souligne l’expérience du manager Brian Sorensen depuis que son propre partenaire, également footballeur, a eu un bébé.

“Everton a été incroyable avec moi dès le premier jour où je leur ai dit. Je ne pourrais pas être dans un meilleur club à cet égard, mais je pense qu’il y a d’autres domaines qui pourraient être améliorés.

“Je pense juste qu’il doit y avoir un système. Il doit y avoir plus de soutien pour le joueur, même en le traversant maintenant, il n’y a pas de protocole.

“Si un joueur se blesse, se blesse au LCA, il sait ce qui va se passer. Il va voir un spécialiste pour obtenir des conseils, etc., etc. Alors que depuis que je suis enceinte, c’est un peu ce que vous ressentez. Il y a aucune recherche derrière cela, si vous ressentez ce symptôme, que devriez-vous faire?”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du match de Super League féminine entre Everton et Manchester United



Tout en voulant également aider les mères du futur, l’attaquant anglais a hâte de reprendre le jeu.

“Mon ambition est de revenir et de jouer, c’est ce sur quoi je me concentre”, a-t-elle déclaré.

“D’abord et avant tout, c’est que moi et le bébé sommes en bonne santé. C’est la chose la plus importante, aussi longtemps que cela puisse prendre parce que personne ne le sait, le parcours de grossesse de chacun est différent. Mais oui, je veux jouer pour Everton l’année prochaine.”

Et son ambition ne s’arrête pas là – Duggan a 76 sélections pour l’Angleterre, avec 22 buts. La dernière fois qu’elle a enfilé le maillot de son pays, c’était en mars 2020 et lorsqu’elle est revenue aux Toffees à l’été 2021 – huit ans après son départ pour Manchester City – elle a décidé de revenir avec les Lionnes.

Qu’en est-il d’un futur appel de l’Angleterre maintenant ?

Image:

Toni Duggan n’abandonne pas ses espoirs de jouer à nouveau pour l’Angleterre à l’avenir





“Je ne l’annulerais pas”, a-t-elle déclaré. “Je ne me retirerais jamais du service international. Si je suis requis ou si je suis appelé, je serai toujours disponible et je le ferai jusqu’à la fin de ma carrière.

“Que je sois assez bon ou assez en forme, cela dépend des entraîneurs. Mes ambitions n’ont jamais changé, j’ai toujours aimé jouer pour les Lionnes, j’en ai toujours ressenti une grande partie.

“Si l’appel de l’Angleterre arrive, il arrive et je serai sur la lune. Mais si ce n’est pas le cas, tant pis. Je sais qu’il y a une grande génération de jeunes talents qui se présentent maintenant avec ce qu’ils ont fait cet été. Je était si fier d’eux et je dirais toujours que la porte reste ouverte sur celui-là.”

L’inspiration est certainement là. Duggan parle d’Arsenal et de l’Anglaise Katie Chapman qui reviennent jouer après avoir accouché et en 2019, Jessica McDonald a remporté la Coupe du monde avec les États-Unis avec son fils à ses côtés, parsemé de confettis.

Image:

Le milieu de terrain de Portland Thorns et des États-Unis, Crystal Dunn, a repris le jeu après avoir eu un enfant





Et le mois dernier, Crystal Dunn a marqué un but étonnant pour envoyer son équipe Portland Thorns en finale de la NWSL, cinq mois seulement après avoir donné naissance à son fils Marcel, elle a également pris le terrain en octobre à Wembley alors que les États-Unis étaient battus 2 -1 par l’Angleterre.

Duggan aimerait aussi imiter ces mamans brillantes et courir à un match avec son bébé qui regarde.

“J’ai hâte d’avoir le bébé sur la touche qui me regarde. Je pense que s’il y a une motivation dont vous avez besoin, alors ça y est. L’année prochaine va être folle, juste avoir un petit qui vous regarde donc j’ai vraiment hâte pour que.

“J’espère que je pourrai à nouveau marquer des buts, aider l’équipe et recommencer à jouer au football. Je ne vais pas mentir, c’est difficile à regarder. Ça me manque, mais je suis toujours en train de m’entraîner, ce qui est bien jusqu’à présent, quand je Je ne suis pas trop malade ces jours-là, mais j’ai juste hâte de revenir avec les filles.”

Pour l’instant, bien que l’accent soit mis sur la nouvelle famille avec son partenaire Tony et avec déjà deux Tonis dans la famille, y a-t-il une chance d’en avoir un troisième ? Eh bien, ils ont choisi de ne pas connaître le sexe du bébé, bien qu’ils soient prêts à faire quelques suggestions de noms.

Image:

Toni Duggan pourrait-elle donner à son bébé le nom de son ancienne coéquipière Jill Scott si elle gagne Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici?





Jill, si la Lionne Jill Scott est couronnée Reine de la Jungle peut-être ? Ou que diriez-vous de Ken après son grand-père et champion supporter?

“Mon grand-père est juste heureux maintenant qu’il est devenu un arrière-grand-père. Il dit qu’il a toujours su qu’il était un arrière-grand-père, mais maintenant il est en fait confirmé qu’il est manifestement aux anges. Les noms sont difficiles – vous pouvez continuer à me donner des idées !”

Et voilà, une invitation ouverte à aider à nommer le bébé de Toni Duggan, bien que sûrement avec maman Toni et papa Tony, « Toni le troisième » est un objectif ouvert ? Peut-être détrompez-vous, car comme tout fan d’Evertonian et même d’Angleterre vous le dira, en matière de football, il n’y a qu’un seul Toni Duggan.

Pour en savoir plus sur la maladie pendant la grossesse ou si vous avez besoin d’aide, visitez le site Assistance en cas de maladie pendant la grossesse pour plus d’informations.