Toni Duggan confirme le départ de l’Atletico Madrid avec un attaquant prêt à revenir en Super League féminine | Actualités footballistiques

Toni Duggan a fait ses adieux au football espagnol et l’attaquant devrait revenir en Super League féminine avant la saison prochaine.

Duggan a rejoint Barcelone en 2017 et est passée à l’Atletico Madrid deux ans plus tard, mais a maintenant confirmé que son avenir se trouve ailleurs.

Elle a écrit sur Twitter: « Après quatre années vraiment agréables, il est temps de dire au revoir à l’Espagne.

« J’ai eu l’honneur de jouer pour deux clubs incroyables, je les ai aidés à créer l’histoire et à remporter des trophées. Plus important encore, j’ai rencontré tellement de personnes spéciales et créé des souvenirs sur et en dehors du terrain qui resteront avec moi pour le reste de ma vie.

« Je souhaite à l’Atletico Madrid, à Barcelone et au football féminin en Espagne la meilleure des chances pour l’avenir. »

Quelle chance j’ai d’avoir quelque chose qui rend si difficile de dire au revoir…👋🥲

ADIÓS Y GRACIAS 🇪🇸

Des souvenirs pour la vie ❤️ pic.twitter.com/e3v8wDhd9C – Toni Duggan (@toniduggan) 27 juin 2021

Le joueur de 29 ans a raconté en exclusivité Sky Sports News le mois dernier, elle avait l’intention de mettre fin à son contrat à l’Atletico, qui court jusqu’à la fin juin, et de retourner en Angleterre

La Liverpudlian devrait revenir à la WSL quatre ans après son départ pour Barcelone afin de regagner une place dans l’équipe des Lionnes et d’être plus proche de sa famille.

Duggan a déclaré: « Mon contrat avec l’Atletico se termine cet été, je pense que les gens en sont conscients et, après une année difficile avec la pandémie de coronavirus et le monde changeant, je veux être de retour en famille et aussi revenir dans le Côté Angleterre, pour moi personnellement, c’était la plus grosse difficulté cette année.

« Je pense que si je suis dans la WSL, de retour en Angleterre et sous les yeux du nouveau manager, c’est ma motivation – revenir dans l’équipe d’Angleterre, revenir en Angleterre et j’espère que les gens se souviendront de moi. »

Duggan a été liée à un déménagement à Everton, où elle a commencé sa carrière avant de rejoindre Manchester City où elle a remporté un titre de Super League féminine, une FA Cup et deux WSL Cups.

Elle a ajouté une Copa de la Reina avec le Barça, qui a terminé deuxième de la ligue à deux reprises et de la Ligue des champions une fois là-bas, et une Supercopa avec l’Atletico.

Duggan (L) a joué pour la dernière fois pour l’Angleterre lors de la SheBelieves Cup 2020



Elle a 79 sélections senior en Angleterre à son actif et faisait partie de l’équipe victorieuse de la SheBelieves Cup 2019.

Duggan, cependant, n’a pas encore reçu d’appel de l’entraîneur par intérim Hege Riise et n’a pas été inclus dans l’équipe de l’équipe GB pour les Jeux olympiques de Tokyo qui débuteront le mois prochain.