Toni Collette annonce le divorce de son mari musicien Dave Galafassi après 19 ans de mariage

Toni Collette et Dave Galafassi mettent fin à leur mariage après près de deux décennies ensemble.

L’actrice primée aux Emmy Awards a partagé mercredi une déclaration commune sur son compte Instagram, révélant leur intention de divorcer.

La star de “The Staircase” a posté un cliché d’un mur floral avec les mots “Peace & Love” épelés en fleurs colorées.

“C’est avec grâce et gratitude que nous vous annonçons que nous divorçons”, a écrit Collette. “Nous sommes unis dans notre décision et nous nous séparons avec un respect et une attention continus les uns pour les autres.”

Collette et Galafassi, un musicien australien, se sont rencontrés en 2002 et se sont mariés lors d’une cérémonie bouddhiste traditionnelle le 11 janvier 2003.

“Nos enfants sont d’une importance capitale pour nous et nous continuerons à nous épanouir en tant que famille, bien que sous une forme différente”, a-t-elle ajouté.

Le couple a d’abord accueilli sa fille Sage Florence en 2008, puis a eu son fils Arlo Robert en 2011.

“Nous sommes reconnaissants de l’espace et de l’amour que vous nous accordez alors que nous évoluons et traversons cette transition pacifiquement. Un grand merci.”

Collette n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Elle était la chanteuse principale de leur groupe, Toni Collette & the Finish, et a également écrit chaque chanson de leur album de 11 titres de 1996, « Beautiful Awkward Pictures ».

Collette est connue pour un large éventail de rôles au cinéma et à la télévision. Sa performance révolutionnaire était dans la comédie de 1994 “Le mariage de Muriel”.

Elle a remporté une nomination aux Oscars pour son rôle dans “The Sixth Sense” et des nominations aux BAFTA Awards pour “About A Boy” et “Little Miss Sunshine”.