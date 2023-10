Toni Braxton fête son 56e anniversaire « dans mon costume d’anniversaire »

Tony Braxton vieillit comme un bon vin alors qu’elle fête ses 56 ans, et il ne lui manquait qu’un ajustement parfait pour nous le rappeler : son costume d’anniversaire !

Un autre voyage autour du soleil est une belle chose, et rares sont ceux qui le rendent aussi beau que Toni. La gagnante d’un Grammy s’est rendue sur Instagram avec une publication aussi sensuelle que sa voix pour son anniversaire. Elle n’est pas étrangère au fait de montrer sa peau et, heureusement, certaines choses ne changent pas.

Le chanteur de « You’re Making Me High » a lancé un regard séduisant à la caméra. Elle portait une longue robe de soie noire délicatement drapée et rien d’autre. La pose montrait le dos et les épaules toniques de Toni, un éclair d’abdos et beaucoup de jambes. Ne leur faites pas de mal, Mme Braxton !

La plupart seraient heureux de rester bien pour toujours. Cependant, après tout ce que Toni et sa famille ont enduré, elle sait que la santé est la véritable richesse. En plus de vivre avec la maladie chronique du lupus depuis son diagnostic en 2008, des crises consécutives ont récemment frappé près de chez elle.

En mars 2022, sa sœur cadette Traci Braxton est décédée d’un cancer à seulement 50 ans. Son mari, Kevin Surratt, a révélé la bataille pour la santé dans laquelle elle s’est battue en privé TMZ.

Deux jours après la mort tragique de Traci, Toni pensait avoir le cœur brisé, selon Page six.

«Je me souviens de ce jour parce que ma poitrine me faisait souvent mal, juste me faisait mal. Et je pensais que j’étais juste triste parce que malheureusement ma sœur venait de décéder et je me suis dit : « Wow, j’ai vraiment mal au cœur pour ma sœur » », a réfléchi Toni.

« Et j’ai découvert que, bien sûr, j’étais triste pour ma sœur, mais j’avais aussi des problèmes de santé sous-jacents. C’était mon corps qui me parlait, me disant que quelque chose ne va pas.