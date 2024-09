« Ton amour a fait de moi la personne que je suis » : Shagufta Ejaz rend hommage à son défunt mari – Célébrité

L’actrice chevronnée Shagufta Ejaz a récemment partagé un hommage émouvant à son défunt mari, Yahya Siddiqui, qui décédé il y a une semaine, après une longue bataille contre le cancer. Dans une publication Instagram pleine d’émotion, Ejaz a honoré la mémoire de Siddiqui en partageant un carrousel de photos personnelles accompagnées d’un message sincère.

« À mon cher mari et père de nos enfants bien-aimés », a-t-elle commencé, exprimant sa gratitude éternelle pour l’amour et la force qu’il a apportés à leur vie. « Même si tu es parti, ton amour, ton héritage et ton souvenir resteront à jamais gravés dans mon cœur et dans celui de nos enfants. Ta présence dans nos vies a été une bénédiction, et je suis tellement reconnaissante du temps que nous avons passé ensemble. »

Ejaz se souvient de Siddiqui comme d’un père et d’un mari idéal, capable d’apporter de la joie dans leur vie. « Ton amour, tes conseils et ton soutien ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui, et je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Nos enfants étaient les lumières de ta vie, et tu étais leur roc, leur héros et leur exemple brillant », a-t-elle écrit.

En repensant aux précieux moments qu’ils ont partagés, Ejaz a exprimé sa gratitude pour la façon dont il a toujours fait passer les autres avant lui-même. « Ton altruisme, ta gentillesse et ta générosité m’ont inspirée chaque jour », a-t-elle ajouté.

Ejaz a juré de garder son souvenir dans son cœur pour toujours, célébrant sa vie et l’héritage qu’il laisse derrière lui à travers leurs enfants. « Repose en paix, mon amour. Je te porterai dans mon cœur pour toujours. »

L’hommage émouvant d’Ejaz a trouvé un écho auprès de ses fans, dont beaucoup lui ont offert leurs condoléances et leurs prières, appréciant sa force pendant cette période incroyablement difficile. Ses filles ont salué son courage et se sont souvenues de l’amour que partageaient leurs parents.

L’un de leurs enfants, Haya Talha, a commenté : « Tu as été la meilleure chose dans sa vie, maman, et il a fait en sorte de le faire savoir, même sans mots, jusqu’à son dernier souffle. Merci d’avoir aimé papa comme tu l’as fait, je suis sûre que c’est tout ce qu’il veut que tu saches. »

Nabiha Siddiqui a écrit : « Mon papa me manque tellement. »

Le décès de Siddiqui marque un chapitre douloureux pour Ejaz et sa famille, mais ses paroles montrent que son amour et son héritage continueront de briller dans les vies qu’il a touchées.