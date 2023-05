Tomorrow.io, basé à Boston, a commencé comme une société de logiciels qui offrait des prévisions météorologiques hyper précises au niveau de la rue. Maintenant, il a jeté son dévolu sur l’espace.

La société a récemment lancé Tomorrow-R1, ce qu’elle prétend être le premier satellite radar météorologique au monde, via la fusée Falcon 9 de SpaceX. Il existe actuellement très peu de radars atmosphériques en orbite autour de la Terre, et tous ont été construits par des agences gouvernementales. Les États-Unis en ont un, exploité par la NASA.

Tomorrow.io a utilisé un logiciel propriétaire non seulement pour prévoir, mais aussi pour aider les entreprises à planifier les phénomènes météorologiques violents. Les informations qu’il a utilisées provenaient des radars gouvernementaux, des satellites de données, des stations météorologiques, de l’atténuation du signal cellulaire et même des véhicules connectés avec des capteurs d’essuie-glace et de température – ce que son PDG et co-fondateur, Shimon Elkabetz, a appelé le « météo des choses ».

Le nouveau satellite radar, cependant, offrira une portée beaucoup plus large de données.

« Nous allons créer une révolution significative en matière de prévisions météorologiques et de modélisation du climat et être en mesure d’aider le Centre national des ouragans, espérons-le, à avoir de meilleures prévisions des ouragans et aider les compagnies d’assurance à assurer les agriculteurs en Inde et au Brésil, et aider les compagnies aériennes à voler de JFK à Londres par un itinéraire beaucoup plus sûr et en gaspillant moins de carburant », a déclaré Elkabetz.

Le satellite radar de la NASA a un décalage de trois jours ou plus pour ses informations, simplement en raison de la distance et de la fréquence à laquelle il passe au-dessus du radar au sol local américain, ce que les Américains voient généralement dans les nouvelles locales, n’est pas disponible dans tous les endroits . En fait, la majeure partie de l’Amérique latine, de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Inde et de nombreux autres endroits n’ont pas de couverture radar. De plus, le radar terrestre ne couvre pas de régions montagneuses spécifiques aux États-Unis, ni ne s’étend au-dessus de l’océan. Il est donc plus difficile pour les régions côtières d’obtenir des prévisions précises sur les tempêtes.

Les satellites pourraient fournir une couverture à des milliards de personnes supplémentaires.

Elkabetz a déclaré que la société avait l’intention de lancer plus de deux douzaines de ses propres satellites au cours des deux prochaines années. En combinaison avec la technologie des capteurs micro-ondes, il dit que cela créera une «constellation» de systèmes de surveillance météorologique qui pourront échantillonner chaque point sur terre, presque toutes les heures.

« Nous mettons notre propre radar conçu et fabriqué sur un satellite dédié, et nous en mettons beaucoup en combinaison avec un autre sondeur à micro-ondes à capteur qui va être mis sur un autre satellite », a-t-il expliqué. « La combinaison des deux créera une carte mondiale des précipitations en temps réel qui couvrira pratiquement tous les points de la Terre en temps quasi réel. »

Les principaux clients comprennent désormais plusieurs compagnies aériennes, telles que Delta , Uni et JetBlue . Dans une étude de cas réalisée en 2021, JetBlue a découvert que Tomorrow.io lui permettait de comprendre quand une tempête s’arrêterait, l’aidant à limiter les retards et les annulations inutiles, permettant à son équipe d’exploitation d’économiser jusqu’à 50 000 $ par mois et par hub.

D’autres clients incluent Fox Sports, Uber , Google Nuage, Amazone Services Web, Microsoft et l’US Air Force.

Tomorrow.io a remporté plus de 20 millions de dollars de contrats avec le département américain de la Défense et exécute un accord de recherche et développement collaboratif avec la National Oceanic and Atmospheric Administration, selon un communiqué de presse.