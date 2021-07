Tommy Welch promet d’amener «l’enfer» dans la division des poids lourds pour réaliser l’ambition de la famille de remporter enfin un titre mondial | Nouvelles de boxe

Tommy Welch a ressenti la douleur cuisante de la boxe des poids lourds à cause de coups auto-infligés et même portés par son père. Maintenant, il est ici pour provoquer l’enfer.

Scott Welch, l’imposant ancien challenger du titre mondial, s’était enfilé dans le coin opposé pour sa seule et unique séance de sparring avec son fils.

Le robuste garçon de 15 ans avec une puissante charpente de 16 pierres a rapidement repoussé les limites de la patience avec «The Brighton Rock».

« Je l’ai appelé ‘Allez papa, allons-y, allons-y' », se souvient Welch à Sports aériens.

« Je l’ai poussé dans le coin, je le tirais d’un coup et j’ai ri pendant environ 30 secondes. Frapper et bouger.

« Alors que je suis entré, j’ai lancé un jab, il a glissé.

« Il m’a touché avec un gros coup au corps et il m’a presque terminé à la tête mais a réussi à le faire passer devant mon visage.

« Il m’a crié de ne plus jamais lui demander de s’entraîner. »

Le père avait clairement prouvé son point de vue, mais le fils avait fait une démonstration provocante de son talent.

Les poings blessants de Tommy ont rapidement reçu des poignées de main de bienvenue des entraîneurs de boxe amateur anglais, qui étaient impatients de voir le successeur des poids lourds de Scott.

Avec les connaissances durement acquises d’un père, ses propres capacités précoces et une formation d’entraîneur expert, Tommy devait tout simplement réussir.

Mais il a enlevé ses gants pendant un moment.

« J’ai été déçu par quelques décisions.

« En tant que jeune homme, n’étant probablement pas aussi discipliné pour contrôler mes émotions, j’ai laissé ça prendre le dessus sur moi.

« Je me suis laissé glisser et j’ai dû me retrouver. »

« Mon père n’était pas trop présent pour me retenir, car il entraînait d’autres combattants. Si je ne lui montrais pas la discipline, il n’allait pas me donner son temps.

« Je jouais au plus haut niveau en amateur, sans trop m’entraîner.

« J’étais sur le set-up anglais pendant un petit moment et après la fermeture, j’ai changé d’avis.

Welch admet librement qu’il est «un garçon très privilégié», bénéficiant des récompenses financières d’une entreprise familiale après que son père eut fini de semer le sang et le tonnerre.

Son propre désir de compétition avec des ecchymoses s’était estompé lors des soirées et il avait également enduré une tragédie personnelle.

« J’étais aussi à un point assez bas de ma vie, je vais être honnête.

« Je venais de perdre mon parrain. Un de mes meilleurs amis s’est suicidé.

« Je devais juste faire une introspection et vraiment prendre les rênes et décider que c’était ma vie. C’est tout ce que nous avons construit. »

Welch a eu un moment de clarté.

« Qu’est-ce que cela va apporter à ma vie dans 10 ans ? Qui serai-je dans 10 ans quand je n’aurai pas le choix ? »

Tommy a été en proie à des brûlures d’estomac, s’étant emballé sur trois pierres depuis qu’il a tourmenté son père en combat, et s’est soumis à un entraînement tortueux avec l’équipe de boxe de la Marine et les Royal Marines.

La foi d’un père dans la carrière de combattant de son fils avait été restaurée et Tommy est depuis entré dans les rangs professionnels avec une série de victoires par élimination directe.

« J’ai compris qui j’étais et ce que je voulais.

« Même mon père n’a pas réalisé à quel point je mettais mon énergie dans cet objectif et nous y sommes, je suis 3 et 0 avec trois TKO.

« Cela doit payer. Je suis un étudiant du jeu et je suis massivement professionnel maintenant. »

Le joueur de 26 ans veut apporter sa propre marque de chaos dans une division qui contient un éventail de rivaux nationaux, ainsi qu’Anthony Joshua et Tyson Fury, les deux champions du monde britanniques.

« J’essaie déjà d’apporter de l’excitation au jeu.

« Il y a déjà de l’excitation devant moi avec tout le monde qui est là-bas en ce moment, mais je veux juste apporter plus d’ambiance dangereuse.

« Je ne suis pas ici pour jouer sur toute la politique. Je suis ici uniquement pour me battre et causer autant d’enfer que possible. »

Mais Tommy peut-il aller plus loin que son père ?

Scott a combattu sur le même projet de loi à Las Vegas que Mike Tyson, puis a enduré la frustration lors d’une défaite pour le titre mondial contre Henry Akinwande.

Image:

Le joueur de 26 ans a commencé sa carrière professionnelle avec trois victoires par élimination directe



« Je ne vois pas pourquoi », a insisté Tommy, promu par Mick Hennessy.

« Habituellement, les fils de champions qui essaient de suivre les traces de ces gars qui sont champions du monde, ils échouent généralement. Pas nécessairement toujours, mais ils peuvent échouer, car leur vieil homme l’a déjà fait.

« Mon vieux ne l’a jamais fait, donc sa motivation et sa faim, il me l’inculque pour y arriver. Je crois que je suis définitivement le fils de mon père et je pense que j’apporte tout ce qu’il apporte, mais peut-être que j’ai un peu un peu plus à offrir.

« J’ai des capacités plus naturelles, j’ai commencé plus jeune, j’apporte un peu plus de flair que ce qu’il a apporté.

« Je marche vers le ring avec moi et lui, en un. Nous portons la même énergie, alors je crois pourquoi pas?

« C’est une course à deux. Nous la faisons ensemble. »