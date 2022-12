Tommy Walsh de Homes Under The Hammer dénonce un problème potentiellement mortel avec une maison achetée pour seulement 53 000 £

QUAND une vente de propriété semblait trop belle pour être vraie pour un promoteur, Tommy Walsh a confirmé qu’elle l’était très certainement.

L’animateur de Homes Under The Hammer, Tommy Walsh, connaît une bonne affaire quand il en voit une, mais il sait aussi repérer un drapeau rouge.

Un promoteur immobilier l’a appris à ses dépens lors d’un récent épisode de l’émission BBC One.

Alors que le célèbre constructeur et présentateur, 65 ans, visitait une nouvelle maison, achetée pour 53 000 £ par le promoteur, Lee, il est resté bouche bée devant le grave problème structurel qu’il a repéré, qui pourrait avoir des conséquences mortelles.

Il a été figé par le choc lorsqu’il a découvert que le manteau de cheminée du rez-de-chaussée avait été complètement enlevé, tandis qu’à l’étage, le reste était toujours en place.

Cela signifiait qu’il n’y avait pas suffisamment de soutien entre les deux étages et que les conséquences pouvaient être catastrophiques.

En repérant les briques enlevées, Tommy a couru à l’étage pour inspecter ce qui était empilé au-dessus et a été stupéfait par ce qu’il a trouvé.

Il a déclaré: «Cela doit être ouvert et découvrir s’il est correctement pris en charge. Parce que si ce n’est pas le cas, il pourrait y avoir entre trois et cinq tonnes dedans.

“Si cela devait disparaître, les répercussions pourraient être graves.”

Le propriétaire, qui a acheté la propriété avec l’intention de la rénover puis de la louer à des locataires, n’avait pas remarqué le grave problème structurel.

Il a dit : « En toute honnêteté, je n’ai pas vu ça. Je l’ai vu en entrant aujourd’hui. Oui. il faut s’en occuper, oui on s’en occupera.

« C’est quelque chose que j’ai déjà fait par choix, pas par nécessité. Cette fois, ce sera par nécessité.

Ce n’étaient pas toutes de mauvaises nouvelles cependant – malgré le problème de cheminée, la propriété était en bon état et avait simplement besoin de changements cosmétiques.

Homes Under The Hammer est diffusé en semaine à 10h sur BBC One et est disponible sur iPlayer.