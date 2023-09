Tommy Tuberville fait face à une indignation croissante alors qu’il se bat contre l’armée

Le sénateur Tommy Tuberville, un républicain de l’Alabama, a fait face à des réactions négatives ce week-end pour avoir continué à bloquer des centaines de promotions militaires en signe de protestation contre la politique du Pentagone relative à l’avortement.

Au cours des derniers mois, Tuberville, l’ancien entraîneur de football de l’Université d’Auburn élu en 2020, a protesté contre les nominations au sein du ministère américain de la Défense (DOD), s’opposant initialement aux politiques liées à l’avortement au sein du Pentagone, comme l’agence aidant à payer pour certaines dépenses, telles que les déplacements, pour les militaires et leurs familles afin de bénéficier de l’intervention médicale s’ils se trouvaient dans un État où ils ne pouvaient pas en obtenir une.

Tuberville a déclaré que la politique du Pentagone en matière d’avortement viole l’Amendement Hyde, qui interdit le financement fédéral des procédures d’avortement, sauf s’il s’agit de sauver la vie de la mère ou si la grossesse résulte d’un inceste ou d’un viol.

Tuberville, qui n’a aucune expérience militaire, a reçu des critiques de la part de responsables militaires et publics qui estiment qu’il porte atteinte à la sécurité nationale et punit les familles des militaires.

Le sénateur Tommy Tuberville, un républicain de l’Alabama, est vu le 19 juillet à Washington, DC Tuberville a fait face à des réactions négatives ce week-end pour avoir continué à bloquer des centaines de promotions militaires en signe de protestation contre la politique du Pentagone relative à l’avortement.

Getty Images



La sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, est apparue sur l’émission MSNBC. Joe du matin vendredi pour parler des actions de Tuberville.

« Le sénateur Tommy Tuberville a bloqué des centaines de promotions militaires pendant des mois, faisant ainsi de la politique avec nos militaires et leurs familles. Les républicains du Sénat qui laissent cela continuer portent atteinte à la sécurité nationale. Ce n’est pas seulement dangereux, c’est honteux. » Warren a écrit sur Xanciennement Twitter, tout en partageant également un extrait de son interview.

Lors d’une apparition sur CNN samedi, le secrétaire de l’US Air Force, Frank Kendall, a déclaré que le blocage des promotions militaires était sans précédent.

« Le sénateur Tuberville n’a aucune expérience dans l’armée. C’est sa première fois, je pense, dans la fonction publique, et je ne pense pas qu’il se rende compte de l’impact que cela a et de son impact négatif sur l’armée », a-t-il déclaré. dit.

Pendant ce temps, le vétéran de combat de l’armée américaine Fred Wellman écrit le X Samedi, le sénateur républicain « est un imposteur ».

Dans une déclaration partagée exclusivement avec Breitbart News le mois dernier, Tuberville a déclaré qu’il « avait prévenu le Pentagone que je retiendrais ses candidats les plus haut placés s’ils enfreignaient la loi ».

« Ils l’ont quand même fait et m’ont forcé la main. Depuis, [Senate Majority Leader] Chuck Schumer et l’administration Biden ont refusé toute négociation sérieuse, et cette situation s’éternise », a-t-il déclaré. « Cela m’a donné plus de temps pour examiner de plus près les antécédents de certains de ces candidats, et je suis profondément préoccupé par leur situation. certains d’entre eux. Je poursuivrai ce processus de surveillance et j’annoncerai mon opposition à des candidats spécifiques dans les semaines à venir. »

Selon Le Washington Postla décision de Tuberville de bloquer les nominations du DOD a affecté au moins 301 postes au 12 août, et ce nombre devrait augmenter jusqu’à environ 650.

En réponse directe au blocage continu de Tuberville, le représentant Adam Smithun démocrate de l’État de Washington, a appelé le Sénat à modifier ses règles.

« J’aimerais que le Sénat change ses règles afin qu’un seul sénateur n’ait pas ce genre de pouvoir, afin que nous ayons réellement une démocratie où le vote est équitable », a déclaré Smith sur CNN vendredi.

Le sénateur démocrate a ajouté : « Dans ce cas, c’est incroyablement destructeur pour la défense de ce pays, pour la sécurité nationale de ce pays, de ne pas pouvoir nommer de hauts dirigeants à leur poste, cela compromet presque notre capacité à protéger ce pays », a ajouté le sénateur démocrate. doubler. »

L’amiral quatre étoiles à la retraite James Stavridis, qui a servi dans la marine américaine pendant 37 ans, était d’accord avec Smith dans un message X qu’il a publié samedi après-midi.

« Je suis d’accord avec @RepAdamSmith. Il n’y a aucune raison pour qu’un sénateur soit autorisé (ou capable) de détenir l’armée américaine en otage. Vous avez un problème ? Adoptez une loi », a-t-il écrit.

Alors que Tuberville continue de faire face à des réactions négatives, les dirigeants du Parti républicain au Congrès ont tenté de négocier avec lui, mais sans succès, selon The Hill dimanche.

Les dirigeants du GOP ont tenté de créer une conversation et une solution avec Tuberville, un républicain anonyme du Sénat déclarant à The Hill en juillet que trouver une solution acceptable à la fois pour Tuberville et pour ceux qui s’opposent aux prises est devenu une « discussion récurrente » lors de la conférence du Sénat du GOP. .

« Cela traîne depuis un moment. Je soutiens ses objectifs », avait alors déclaré le sénateur John Thune, républicain du Dakota du Sud. « Le défi réside évidemment dans le mécanisme qu’il [Tuberville] utilisé pour arriver au résultat a créé certains défis. Nous voulons trouver un moyen de résoudre ce problème et d’y remédier. »

Semaine d’actualités a contacté Tuberville et le ministère de la Défense par courrier électronique pour commentaires.