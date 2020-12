Tommy ‘Tiny’ Lister a été retrouvé mort dans son appartement de Marina Del Rey à l’âge de 62 ans.

La star de Friday and The Fifth Element a été déclarée morte sur les lieux après que la police a répondu à l’appel d’un homme inconscient, ont déclaré des sources à TMZ.

Un coroner était sur les lieux où Tommy, originaire de Compton, en Californie, a été retrouvé, mais sa cause de décès n’a pas encore été confirmée.

Tommy était surtout connu pour avoir joué Deebo vendredi et vendredi prochain, ainsi que pour avoir joué des films de « durs à cuire » tels que The Fifth Element et The Dark Knight.







(Image: Getty Images)



