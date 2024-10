Tommy Robinson condamné à 18 mois de prison — RT World News

Le militant et cinéaste sera probablement placé à l’isolement pour sa propre sécurité

Un juge britannique a condamné le militant d’extrême droite Tommy Robinson à 18 mois de prison pour avoir publié un documentaire contenant des allégations diffamatoires sur un réfugié syrien. Robinson affirme avoir été emprisonné pour « dire la vérité. »

En 2018, Robinson a affirmé sur les réseaux sociaux qu’un étudiant syrien qui avait été attaqué dans une école secondaire du Yorkshire avait une longue histoire d’attaques contre des étudiantes. Il a été poursuivi pour diffamation par l’étudiant et condamné à payer 100 000 £ (128 500 $) de dommages et intérêts en 2021, et à ne pas répéter les allégations contre l’étudiant.

Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, a violé cette ordonnance à plusieurs reprises, arguant qu’il disposait de preuves selon lesquelles l’adolescent syrien avait déjà reçu un avertissement de la police pour agression. Dans le cadre de la violation la plus médiatisée de l’ordonnance, Robinson a projeté un film documentaire contenant ces affirmations lors d’une manifestation à Londres en juillet.

Lors d’une audience devant la Woolwich Crown Court à Londres lundi, le juge Johnson a déclaré à Robinson que « Dans une société démocratique fondée sur l’État de droit, les ordonnances des tribunaux doivent être respectées. »















« Personne n’est au-dessus des lois. Personne ne peut choisir à quelles lois ou à quelles injonctions il obéit ou non », » a-t-il déclaré. « Même s’ils estiment qu’une injonction est (…) contraire à leur point de vue, ils doivent s’y conformer. »

L’avocat de Robinson, Sasha Wass, a fait valoir que Robinson se sentait obligé de diffuser le documentaire, car il avait découvert la preuve que les employés de l’école avaient été payés pour garder le silence sur les antécédents de comportement violent du Syrien. Il « Il a agi comme il l’a fait et il accepte sa culpabilité parce qu’il croit passionnément à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à un désir irrésistible d’exposer la vérité », dit-elle.

Plaidant pour la clémence, elle a fait valoir que Robinson devrait être placé à l’isolement pour sa propre sécurité s’il était emprisonné. Robinson a déjà effectué plusieurs séjours en cellule d’isolement et a souffert de « symptômes de traumatisme, cauchemars, [and] dépression » en conséquence, a-t-elle déclaré au tribunal, citant un rapport médical.

Robinson a été condamné à une peine de 18 mois, avec possibilité de libération après neuf mois, a statué le juge Johnson. À aucun moment au cours de l’audience, l’exactitude factuelle du documentaire n’a été contestée par Johnson ou les procureurs du gouvernement.

Dans une déclaration publiée après le prononcé du verdict, Robinson s’est décrit comme un « prisonnier politique ».

« Si je dois rester en prison pour avoir dit la vérité ; Eh bien, je ne suis qu’une des nombreuses personnes que ce gouvernement emprisonne maintenant pour des choses qu’ils disent. » a-t-il déclaré, faisant référence aux dizaines de Britanniques emprisonnés pour avoir publié des déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux lors des émeutes nationales qui ont suivi le meurtre de trois enfants par un adolescent britannique d’origine rwandaise en juillet.

L’un de ces prisonniers, un homme de 61 ans, condamné à près de trois ans de prison pour avoir proféré des propos racistes à l’encontre de policiers, mort en prison la semaine dernière, il se serait suicidé.

Des milliers de personnes ont assisté samedi à une marche de protestation en soutien à Robinson à Londres. Deux personnes ont été arrêtées et deux autres ont été arrêtées lors d’une contre-manifestation de gauche organisée à proximité, a indiqué la police métropolitaine de la ville.