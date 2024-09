Tommy Richman pense au-delà du « Million Dollar Baby »

Lorsque Tommy Richman a déménagé à Los Angeles en 2022 – il est revenu ici, c’est-à-dire après une tentative infructueuse qui l’a conduit à se retirer dans le sous-sol de sa mère à Woodbridge, en Virginie – il vivait dans une auberge crasseuse à Little Tokyo qui lui coûtait 26 dollars par an. nuit.

« Frère, c’était mauvais », dit maintenant le chanteur. « Il y avait un gars à quelques pièces de chez moi qui avait un marteau, et quand vous passiez par là, il frappait la porte juste pour effrayer les gens. » Il se souvient de la fois où un ami est venu le chercher et lui a demandé s’il pouvait utiliser la salle de bain commune. «Je me disais: ‘Non, tu ne veux pas, tu pisses juste dehors.’»

Malgré les conditions sombres, Richman – dont la chanson R&B mutante « Million Dollar Baby » était l’un des plus grands succès de l’été dernier – semble presque chaleureusement nostalgique alors qu’il se promène dans le hall du bâtiment un récent après-midi.

«Je me souviens de cette odeur», dit-il en se laissant tomber sur un canapé miteux sous une peinture à l’huile décolorée. Vêtu d’un pantalon ample en cuir, ses cheveux gras cachés sous un bonnet en tricot, le jeune homme de 24 ans regarde autour de lui comme si c’était le théâtre d’une vie antérieure – ce qui est plus ou moins le cas, compte tenu de tout ce qui s’est passé au 18 des mois depuis qu’il dormait ici.

Début mai, « Million Dollar Baby », qui a décollé sur TikTok dès sa sortie par Richman, s’est hissé au deuxième rang du Billboard Hot 100, juste derrière « Fortnight » de Taylor Swift ; 21 semaines plus tard, la chanson figure toujours dans le top 15 du classement grâce aux streams et aux ventes numériques qui ont rapporté plus de 63 000 $ au cours de la semaine terminée le 12 septembre, selon le journal professionnel de l’industrie musicale Hits.

« C’est vraiment possible », Richman a écrit cette semaine sur X. « Je viens d’acheter une maison à ma mère. Hors somme, ça sonne.

Aujourd’hui, le chanteur au fausset brut sort un premier album, « Coyote », qui, espère-t-il, transformera le succès de « Million Dollar Baby » en une carrière à long terme qui a échappé à de nombreux autres groupes pop. -de nulle part TikTok frappe. (Versez un peu pour Arizona Zervas après « Roxanne ».)

Tommy Richman devant une auberge où il vivait à Los Angeles. (Kayla James / Pour le temps)

« TikTok, c’est une excellente plateforme – ma vie a changé grâce à elle », déclare Richman à propos de l’application de partage de vidéos extrêmement populaire. « Mais lorsque des chansons explosent sur TikTok, cela entraîne une stigmatisation, comme si votre chanson était une sonnerie. Ce n’est pas qui je suis. J’essaie de créer des albums vivants et respirants – des œuvres d’art, mec.

« Coyote » donne du crédit à son argument. Plein de rythmes disco envoûtants et de textures électro-soul déformées, le LP de 11 titres présente un sens de la chanson qui évoque Lionel Richie et Prince de l’ère « Dirty Mind » ; un morceau s’intitule « Whitney » parce que » ça ressemblait juste à une chanson du genre Whitney Houston « , dit l’ami et producteur de Richman, Jonah Roy, qui a travaillé en étroite collaboration avec lui sur l’album après que les deux se soient connectés » via les DM « , comme le dit Roy, quelques années il y a.

Inspiré par la construction du monde immersive de Kanye West à son apogée et par le style de production rétro-futuriste de son compatriote Pharrell Williams, originaire de Virginie, Richman dit que son objectif avec « Coyote » était de créer « ce voyage funk sombre, scintillant et spatial » – une mission qui implique également une poignée de clips vidéo visuellement saisissants, dont le clip de sa chanson «Le diable est un mensonge», qui a été tourné en partie au club topless hollywoodien Cheetah’s.

« Super endroit », dit Richman, se souvenant d’une récente visite avec Shaboozey, la star ascendante du country-rap dont le hit « A Bar Song (Tipsy) » en est à sa 11e semaine au sommet du Hot 100. « C’était l’anniversaire de Shaboozey, OK, et il avait quelque chose chez Poppy. Je déteste cet endroit, c’est le pire », ajoute-t-il à propos du service de bouteilles sur La Cienega. « Tout le monde est entassé comme des sardines. Mes amis me regardent et je me dis : « Je suis désolé ». Puis Shaboozey dit : « Nous allons chez Cheetah ! »

L’ambiance de Richman dans ses vidéos – et lors d’un concert tapageur la semaine dernière au Roxy où il a arraché son T-shirt alors qu’il interprétait « Million Dollar Baby » (puis a à nouveau interprété la chanson) – est un peu brouillon, un peu sordide. , un peu désactivé d’une manière qui partage quelque chose avec certains des autres groupes pop de l’année, de Chappell Roan à Charli XCX. L’expression « sale Justin Timberlake » me vient à l’esprit.

« C’est ce que vous obtenez ? » » demande Richman en riant à l’auberge. « Je suis sérieux est un peu sale. « Dirtbag Justin Timberlake » », répète-t-il en faisant rouler les mots dans son esprit. « C’est drôle comme merde, mon frère. »

C’est tout un contraste avec la carrière que Richman envisageait autrefois lorsqu’il était étudiant à la Manhattan School of Music de New York, où il a étudié l’opéra après le lycée et où il est presque sûr de se classer parmi « les trois meilleurs ténors de mon âge ». On lui a dit que sa nouvelle musique ne trahissait pas grand-chose de sa formation d’opéra, il dit : « C’est bien, je n’essaie pas d’être Josh Groban. Je ne veux pas que cela paraisse trop technique.

Richman, qui a commencé à publier des chansons en ligne alors qu’il était adolescent, s’est retrouvé à Los Angeles pour la première fois après avoir abandonné l’école de musique et accepté l’offre d’une connaissance d’une chambre libre à Glendale afin de pouvoir commencer à réseauter. «Ensuite, ce type s’est brouillé avec son colocataire», dit-il maintenant. «J’étais comme l’enfant dont les parents sont divorcés, alors je suis retourné en Virginie.» À son retour, il a rencontré le chanteur de R&B Brent Faiyaz, qui a signé Richman sur son label ISO Supremacy l’année dernière et l’a emmené en tournée en première partie.

Richman, Roy et plusieurs autres musiciens et producteurs de leur équipe soudée ont rapidement commencé à assembler « Coyote », enregistrant « n’importe où et n’importe où » ils le pouvaient, dit le chanteur. Il a coupé le chant pour le brillant Michael Jackson-ish « Tentations» dans « af-ing placard » et a chanté « Thought You Were the One », un slow jam soyeux, pendant ses vacances à Hawaï avec sa mère. « Elle dormait et j’enregistrais dans la salle de bain », raconte le chanteur, dont les tatouages ​​incluent le nom de sa mère, Jeni.

Lorsqu’on lui demande pourquoi il pense que « Million Dollar Baby » a explosé sur TikTok, il dit qu’il soupçonne que cela a à voir avec la qualité « organique » de l’extrait vidéo qu’il a initialement publié sur la plateforme le montrant lui et ses collaborateurs travaillant sur la chanson en studio.

Tommy Richman a étudié le chant d’opéra avant que sa chanson « Million Dollar Baby » n’explose sur TikTok. (Kayla James / Pour le temps)

Roy est d’accord : « C’était un moment dans le temps, et les gens ont vu que c’était réel », dit le producteur. «Ils ont vu Tommy danser, et ça s’est tourné vers moi, je porte un sweat-shirt et mes cheveux sont tous ébouriffés. C’était juste : ‘Oh, ce sont des gars qui font des trucs géniaux.’

Pourtant, Richman reconnaît que l’essence de la viralité de TikTok reste un mystère. « C’était littéralement hors d’un algorithme », dit-il. « C’était comme un problème étrange dans le système. »

L’adaptation aux premières étapes de la gloire se passe bien, selon Richman, en grande partie parce qu’il entretient un cercle d’amis « très serré ». « En réalité, je ne parle qu’à 13 personnes », dit-il, même si son téléphone sonne de temps en temps avec un message inattendu d’une personne de son passé. « Ma petite amie de sixième année m’a tendu la main : ‘Hé, je suis fière de toi !’ Je suis comme Grace Fisher ?!

Il a également pu travailler avec Pharrell, qu’il considère comme sa plus grande influence, lors d’un récent voyage à Paris. « Nous l’avons rencontré chez Louis Vuitton », où le producteur occupe un deuxième poste de directeur créatif, « le samedi matin de la Fashion Week », explique Richman. «Nous sommes restés là pendant environ deux heures, à jouer des rythmes et à nous amuser sur de nouveaux s…. C’était malade.

Le nom de Richman est apparu dans les pronostics concernant les Grammy Awards de février, notamment en tant que candidat au titre de meilleur nouvel artiste. Il accueillerait volontiers une nomination, dit-il, mais insiste : « Je m’en fiche de gagner. Beaucoup de politique est impliquée dans le fait de remporter un Grammy. Quoi qu’il en soit, les nombreuses références classiques au R&B sur « Coyote » pourraient le faire aimer des électeurs plus âgés attirés par les favoris des Grammy comme Bruno Mars et Victoria Monét.

Roy note à propos du spectacle Roxy du chanteur : « Je rencontrais là-bas des gens qui ressemblaient à l’âge de ma mère, et ils étaient là en tant que fans. »

Richman dit qu’il travaille déjà sur ses deux prochains albums, dont l’un s’orientera vers le rock alternatif et l’autre vers le hip-hop. D’une manière amusante, l’imprévisibilité de ce qui fait un succès à l’ère de TikTok est une sorte de force libératrice, estime-t-il.

« Le fait qu’aucune de ces maisons de disques ne sache de quoi elles parlent est la raison pour laquelle je sais que tout ira bien », dit-il. « Je peux diffuser ce que je veux, et le public décidera si ça devient fou ou non. »