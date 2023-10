Jesse RogersRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

Les D-backs dépassent les Rangers lors du deuxième match Les Diamondbacks de l’Arizona ont répondu samedi soir avec une victoire écrasante de 9-1 pour égaliser la série.

PHOENIX – Qualifiant cela de « véritable moment d’équipe », Le manager des Diamondbacks de l’Arizona, Torey Lovullo, n’a eu que des éloges à l’égard du voltigeur et frappeur désigné Tommy Pham après que le vétéran ait proposé d’abandonner sa dernière présence au bâton lors du deuxième match de la Série mondiale samedi afin que son coéquipier Jace Peterson puisse prendre son tour au marbre. contre les Rangers du Texas.

“Il est venu vers moi et il m’a dit : ‘J’ai besoin que tu donnes à mon garçon un [at-bat]'”, s’est rappelé Lovullo dimanche. “Et j’ai dit : ‘Es-tu sûr ? Vous êtes sûr à 100 % ? »

Pham l’était. Et ainsi, alors que les Diamondbacks menaient 7-1 en neuvième manche, Peterson a frappé Pham, qui avait déjà réussi quatre coups sûrs dans le match. Le joueur de champ intérieur de réserve s’est retrouvé dans un retrait forcé, mais Peterson peut maintenant se vanter d’avoir eu une présence au bâton dans une compétition des World Series.

“C’est ce genre de gars”, a déclaré Peterson à propos de Pham. “C’est un excellent coéquipier, un grand joueur. Il a fait une chose géniale qu’un ami ferait. Je ne peux vraiment pas en dire assez.”

Ce qui ajoute à l’histoire est le fait qu’aucun joueur n’a jamais obtenu un score de 5 sur 5 dans un match des World Series. Pham a refusé l’opportunité d’être le premier.

“Nous sommes des garçons”, a déclaré Pham. “Je voulais faire ça pour lui.”

Peterson n’était pas au courant de l’accomplissement possible pour Pham, sinon il aurait pu ressentir différemment ce geste.

“Si j’avais su cela, j’aurais probablement dit : ‘Non, vous allez courir après ce record'”, a déclaré Peterson avec un sourire.

Après le deuxième match, Pham s’est adressé aux réseaux sociaux pour défendre son manager. Pham voulait s’assurer que les gens sachent qu’il n’avait pas été exclu du jeu mais qu’il avait proposé de sortir.

“C’était un moment où c’était un coéquipier aimant un coéquipier qui lui donnait une opportunité”, a déclaré Lovullo. “Il a pris ce qui comptait le plus pour lui personnellement… et a dit qu’il s’agissait davantage de l’équipe et de mon coéquipier en ce moment. Cela en dit long sur ce que ressent ce club-house chaque jour.”

Les Diamondbacks ont remporté le match 9-1, égalisant la série 1-1.

Le troisième match aura lieu lundi à Chase Field ici, et sans savoir comment se déroulera le reste de la série, l’attaque au bâton de samedi pourrait être la seule de Peterson dans la série.

“Il m’a dit : ‘Préparez-vous, je vais vous donner ce dernier'”, se souvient Peterson en disant à Pham. “Je pense que plus de gars que vous ne le pensez le feraient. Je suis sûr qu’il y a des gars qui voudraient ce record, mais je dirais que la majorité des gars le feraient, surtout dans ce club-house.

“C’était génial d’entrer là-dedans et d’être au bâton.”