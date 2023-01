Tommy Paul met fin à Ben Shelton Fairytale pour atteindre les demi-finales

Tommy Paul a battu Ben Shelton pour atteindre une première demi-finale du Grand Chelem et mettre fin à la course de conte de fées de son compatriote américain à l’Open d’Australie mercredi.

Dans un affrontement entre deux joueurs non classés, Paul a utilisé sa plus grande expérience pour écraser le joueur de 20 ans 7-6 (8/6), 6-3, 5-7, 6-4 dans une bataille d’usure sur Rod Laver Arène.

Il affrontera le nonuple champion serbe Novak Djokovic ou la cinquième tête de série russe Andrey Rublev pour une place dans le match pour le titre de dimanche.

Paul est le premier Américain à entrer dans le dernier carré de l’Open d’Australie depuis Andy Roddick en 2009.

La victoire a placé le joueur de 25 ans dans sa première demi-finale majeure à la 14e tentative, avec le meilleur précédent du numéro 35 mondial à Wimbledon l’année dernière lorsqu’il a atteint le quatrième tour.

Bien qu’il n’ait jamais disputé de quart de finale de Chelem auparavant, il avait beaucoup plus d’expérience que Shelton, qui n’en était qu’à son deuxième majeur et, remarquablement, à son premier voyage à l’étranger.

Paul s’est appuyé sur cet avantage et ses prouesses de retour pour désarmer les plus grandes armes du gaucher – son service et son coup droit.

“Pompé d’être ici et évidemment très excité pour celui avec qui je jouerai ensuite”, a déclaré Paul, qui a remporté un titre au niveau du Tour, sur les courts durs de Stockholm en 2021, et a atteint un sommet en carrière de 28 en septembre dernier.

“Atteindre la deuxième semaine d’un Chelem est le rêve de tout le monde quand on joue au tennis. Je ne peux pas croire que je suis ici en ce moment.

“Il n’y avait pas trop de rythme dans le match, mais Ben est très difficile à affronter”, a-t-il ajouté.

“Il va être dans beaucoup, beaucoup plus de matches comme celui-ci, donc tout le monde devrait être vraiment excité pour ce gamin.”

Dans le plus grand match de la carrière des deux joueurs, et leur premier l’un contre l’autre, Shelton, classé 89e, a débuté avec un service décisif à aimer.

Il a sauvé un point de rupture lors de son prochain jeu de service, mais les chances étaient limitées dans une bataille de base serrée, avec seulement une incursion occasionnelle au filet.

Il est allé à un bris d’égalité où un revers net de Shelton a donné à Paul un point de consigne et le même tir lui a donné le set en 56 minutes exténuantes.

Paul n’a travaillé que le deuxième point de rupture du match à 2-1 dans le set suivant, mais Shelton s’est à nouveau accroché et a ensuite forcé Paul à en sauver deux contre lui dans le match suivant.

Mais alors que la pression montait, des erreurs directes ont commencé à se glisser dans le jeu de Shelton et quand il a écorché un coup droit large de la ligne de base, Paul a obtenu le break crucial pour une avance de 4-2 et a gardé son sang-froid pour prendre le set avec un as.

Shelton a repoussé quatre points de rupture à 1-1 dans le troisième set alors que Paul tentait de tuer, mais son compatriote constant a continué à venir et a finalement forcé la percée pour 4-3.

Sans se laisser décourager, Shelton a immédiatement récupéré le set sur un jeu égal au prochain match et a assommé Paul avec une puissance de frappe pour briser à nouveau et amener le match à un quatrième set.

Mais l’effort a semblé saper son énergie et Paul s’est battu vers la victoire.

