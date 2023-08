Tommy Moon devient incontrôlable dans EastEnders forçant Phil et Alfie à une action drastique

Le comportement de TOMMY Moon devient une source de préoccupation croissante sur la place.

Avec le garçon en spirale, son père Alfie Moon et son futur beau-père Phil Mitchell passent à l’action la semaine prochaine à EastEnders.

Bbc

Le comportement de Tommy Moon devient préoccupant[/caption] Bbc

Il redevient violent[/caption] Bbc

Phil et Alfie passent à l’action[/caption]

Alfie Moon est retourné à Albert Square fin 2022, après avoir découvert que son ex-épouse Kat Slater avait déménagé et était prête à se remarier avec Phil Mitchell.

Le personnage était absent depuis trois ans, laissant Kat et ses enfants seuls à Walford.

Dans des scènes diffusées la semaine prochaine sur BBC One, Alfie se rend compte que l’un de ses enfants a du mal à lui pardonner son absence.

Tout commence lorsque Phil Mitchell (Steve McFadden) se présente chez les bookmakers et demande à Alfie de s’occuper de Tommy et Ernie pendant que Kat est partie rendre visite à sa sœur Little Mo.

Un Freddie Slater (Bobby Brazier) abattu arrive pour un discours d’encouragement avec Alfie et laisse échapper sans le savoir que Tommy a révélé la vérité sur l’endroit où trouver Graham.

Tommy (Sonny Kendall) et Alfie ont une énorme dispute au n ° 55 avant que le jeune ne se rende au parc avec Perry.

Alfie est horrifié quand il le trouve enfin et ordonne à Tommy de rentrer chez lui où le couple s’affronte à nouveau.

Phil intercepte et partage des opinions dures sur la parentalité d’Alfie.

Pendant ce temps, le chaos s’ensuit chez les bookmakers alors que Freddie tente de prendre le contrôle d’Ernie.

De retour au n ° 55, Alfie essaie de faire amende honorable avec son fils et il essaie de lisser les choses à nouveau dans des scènes ultérieures en s’excusant d’être un père absent.

Cependant, les choses tournent vite au vinaigre quand il lui interdit de voir Perry et Tommy se déchaîner physiquement.

Une fois qu’il a appris son comportement, Phil partage que Tommy s’en est également pris à sa propre mère Kat et que le couple décide d’emmener le garçon au Boxing Den.

Là-bas, Phil remarque qu’Alfie grimace toujours de douleur et demande à Alfie de se rendre à l’hôpital une fois que Tommy est parti.

Le favori des fans est prêt pour sa part de nouvelles inquiétantes la semaine prochaine après avoir tenté d’aider Tommy.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Alfie essaie de se distraire en apportant son soutien à Linda Carter ( Kellie Bright ) qui débat de la lutte pour la garde du bébé de Janine et Mick.

Il accepte de rencontrer l’avocat avec Linda car Elaine Peacock ( Harriet Thorpe ) n’hésite pas à rejeter l’idée avec George Knight.

Plus tard, Tommy aperçoit Alfie prendre un taxi pour l’hôpital où il reçoit d’énormes nouvelles qui changent sa vie.

Qu’est ce que ça pourrait être?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Phil encourage Alfie à demander de l’aide lorsqu’il grimace de douleur[/caption] Bbc

La santé d’Alfie Moon est-elle en jeu ?[/caption]