Tommy Mallet et Georgia Kousoulou de Towie disent au revoir à l’émission pour devenir parents

TOMMY Mallet et Georgia Kousoulou ont dit au revoir à Towie avant de devenir parents pour la première fois.

Les favoris de l’émission de télé-réalité ITVBe ont déjà filmé leurs dernières scènes le mois dernier avant l’arrivée de leur petit garçon.

Maintenant, le couple a dit au revoir à Towie avec un retour en arrière de leur séjour à Marbella.

Tommy porte un polo blanc et un short noir, complété par des lunettes de soleil et des claquettes.

Georgia porte un bikini à motif écaille de tortue avec un châle noir et des talons hauts.

Tommy a légendé le message: «Ce fut un plaisir «

ITV

La paire est sur Towie depuis six ans[/caption]

Instagram / tommy_mallet

Ils abandonnent le spectacle pour devenir parents[/caption]

La Géorgie a commenté: «Il est temps d’être maman et papa maintenant «

Les fans ont été dévastés dans les commentaires, avec une personne disant: «Je ne veux même pas le regarder parce que je suis tellement triste que vous ayez toujours été mes favoris et que ce sera toujours vrai, les vraies personnes ne seront pas meilleures que vous deux. Bonne chance pour votre avenir, quels merveilleux parents vous serez «

Un autre a ajouté: « S’il vous plaît, dites-moi que vous obtenez une émission de télévision «

Un troisième a fait remarquer: «Pour toujours le roi n reine de Towie «

Caractéristiques de Rex

Ils étaient connus comme le couple puissant de Towie[/caption]

Getty – Contributeur

Georgia et Tommy se sont rencontrés dans l’émission en 2014[/caption]

Bien qu’elle ait joué dans l’émission ITVBe pendant six ans, Georgia a récemment déclaré ne pas vouloir que son fils grandisse à la télévision.

Alors qu’elle savait qu’elle «devrait» montrer son fils à l’antenne à un moment donné après la naissance, elle «n’avait pas pris de décision» quant à son implication.

Elle a expliqué: «Quand il n’est qu’un bébé, je le ferai, mais quand il sera un peu plus âgé, je vais probablement le repenser une fois qu’il ira à la crèche parce que je ne sais pas si je veux qu’il grandisse à la télévision.

«Je n’ai pas encore pris cette décision, mais quand ils sont bébés, ils vont bien parce qu’ils ne connaissent rien de différent, et ils changent tellement.

Instagram

La Géorgie a annoncé sa grossesse en décembre 2020[/caption]

Instagram

Ils attendent un petit garçon[/caption]





Cependant, la Géorgie a confirmé qu’elle et Tommy avaient accepté de filmer des épisodes dérivés de Towie avec les producteurs d’ITVBe et de Lime Pictures sur le couple devenant maman et papa – mais a exclu d’en prendre plus.

Parlant des épisodes, Georgia a déclaré: «Vous allez nous voir déménager, et le premier épisode sera consacré avant l’arrivée du bébé, et le deuxième épisode aura lieu une fois que le bébé sera là. Donc, c’est juste deux heures spéciales.

Le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant en décembre de l’année dernière.